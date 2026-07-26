Od iduće školske godine svi će srednjoškolci moći slušati novi predmet 'Naglasak je na aktivnoj ulozi učenika'

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26. srpanj 2026.
Od iduće školske godine fakultativni predmet o AI-u uvodi se i za 3. i 4. razrede. Voditeljica radne skupine kurikula otkriva nam što sadrži.
Umjetna inteligencija utkala se duboko u obrazovanje te je koriste i nastavnici i učenici. Stoga je važno naučiti kako se njome ispravno i moralno koristiti, a od iduće školske godine za sve razrede srednjih škola dostupan je kurikul fakultativnog predmeta 'Umjetna inteligencija: od koncepta do primjene'.
Prošle školske godine predmet se održavao samo u dva razreda srednjih škola, a sad je dostupno drugo prošireno izdanje kurikula za prvi i drugi razred te je u tijeku izrada kurikula za treći i četvrti razred. Voditeljica radne skupine koja sudjeluje u izradi kurikula, Arjana Blažić, navodi da se novi kurikul nadovezuje na već postojeći te da donosi zahtjevnije odgojno-obrazovne ishode i omogućuje daljnje produbljivanje ključnih koncepata.
- Nova se znanja pritom nadograđuju na prethodna i vode prema složenijim razinama razumijevanja, primjene, analize, vrednovanja i stvaranja kako bi učenici mogli samostalno rješavati probleme te osmišljavati i razvijati vlastita digitalna rješenja pomoću umjetne inteligencije i tehnologija u nastajanju, otkriva Arjana Blažić.
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Posebna se pozornost i u ovom kurikulu posvećuje kibernetičkoj sigurnosti, privatnosti, zaštiti osobnih podataka, autorskim pravima, transparentnosti i razumljivosti algoritama. Kurikul obrađuje i temu pristranosti sustava umjetne inteligencije. Učenici uče kako ti sustavi koriste podatke, kritički procjenjuju pouzdanost generiranih rezultata te tako uče važnost ljudskog nadzora pri donošenju odluka.
- Predmet također potiče učenike na prepoznavanje novih zanimanja, promjena na tržištu rada i karijernih mogućnosti koje proizlaze iz razvoja umjetne inteligencije i tehnologija u nastajanju, na promišljanje o vlastitim obrazovnim i profesionalnim odabirima, procjenu znanja i vještina potrebnih za budući rad te razumijevanje važnosti cjeloživotnog učenja, prilagodljivosti i odgovornog sudjelovanja u društvu obilježenom brzim tehnološkim promjenama, dodaje voditeljica stručne skupine koja sastavlja kurikul.
Autori predmet preporučuju svim učenicima koji žele bolje razumjeti te odgovorno i kreativno primjenjivati umjetnu inteligenciju, jer ona već oblikuje njihov svakodnevni život, učenje i buduća zanimanja. Fakultativni predmet nije namijenjen samo onima koji se žele baviti informatikom ili programiranjem, već i učenicima koji žele razvijati kreativnost, kritičko mišljenje, digitalnu i medijsku pismenost, pismenost u području umjetne inteligencije te sposobnost rješavanja problema.
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Što se tiče nastavnika, Arjana Blažić ističe da je novi kurikul fleksibilan i omogućuje im da sadržaje i aktivnosti prilagode predznanju, interesima i potrebama učenika.
- Poseban naglasak stavlja se na aktivnu ulogu učenika i iskustveno učenje, što podrazumijeva praktičan rad s alatima umjetne inteligencije i tehnologijama u nastajanju, primjenu digitalnih alata te izradu vlastitih programa, aplikacija, digitalnih sadržaja i drugih kreativnih rješenja. Zato je predmet prikladan za radoznale učenike različitih interesa koji žele stvarati vlastite kreativne i inovativne projekte te se bolje pripremiti za daljnje obrazovanje, svakodnevni život i rad u svijetu umjetne inteligencije, priča nam voditeljica stručne skupine.
Učenike na ovom predmetu očekuju praktični, istraživački i projektni zadaci u kojima će analizirati kako funkcionira umjetna inteligencija i razvijati svoje ideje. Naučit će kako umjetnu inteligenciju koristiti kao podršku učenju, istraživanju, stvaranju i rješavanju problema, a ne kao prečac ili zamjenu za uložen trud.
- Kroz istraživačke zadatke i razvoj vlastitih projekata učit će procjenjivati kada je primjena umjetne inteligencije primjerena i korisna, a kada može predstavljati rizik ili zamjenu za vlastito razmišljanje, trud i znanje. Kritički će vrednovati informacije i sadržaje generirane umjetnom inteligencijom, provjeravati njihovu pouzdanost, prepoznavati pristranosti i manipulativne sadržaje te transparentno navoditi kada su se i na koji način koristili alatima umjetne inteligencije, primjenjujući pritom načela akademske čestitosti. Učenici će razviti kompetencije potrebne za samostalnu, učinkovitu, odgovornu i etičku uporabu umjetne inteligencije u školi, svakodnevnom životu i budućem radu, najavljuje Arjana Blažić.
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Fakultativni predmet 'Umjetna inteligencija: od koncepta do primjene‘ eksperimentalno je uveden školske godine 2024./2025., u drugim i trećim razredima srednjih škola. Nakon procesa revizije od ove školske godine dostupan je za prvi i drugi razred. Sljedeća školska godina je prva godina u kojoj će se predmet moći provoditi u sva četiri razreda srednje škole i to prema dva različita kurikula. Predmet neće provoditi samo nastavnici Informatike, već i nastavnici drugih predmeta.
- Umjetna inteligencija danas je sveprisutna u različitim područjima ljudskog djelovanja pa više ne govorimo o tehnologiji budućnosti nego o tehnologiji koja već danas utječe na način na koji učimo, radimo, komuniciramo, pristupamo informacijama i donosimo odluke. Uzimajući u obzir ubrzani razvoj tehnologije, sve rašireniju primjenu umjetne inteligencije te sadašnje i buduće promjene na tržištu rada, učenike je potrebno pravodobno osposobiti za njezino razumijevanje, kritičko vrednovanje i odgovornu primjenu. Zbog toga je umjetna inteligencija već danas neizostavna tema u nastavi, zaključila je voditeljica stručne skupine koja izrađuje novi kurikul.
Podsjetimo, kurikul ‘Umjetna inteligencija: od koncepta do primjene’ koristi se i u osnovnim školama i to za sve više razrede osnovne škole, više o čemu možete doznati na poveznici.
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