Novosti Od iduće školske godine svi će srednjoškolci moći slušati novi predmet 'Naglasak je na aktivnoj ulozi učenika'

Od iduće školske godine svi će srednjoškolci moći slušati novi predmet 'Naglasak je na aktivnoj ulozi učenika'

Bruno De Zan
Bruno De Zan

26. srpanj 2026.

Google Dodajte Srednja.hr kao željeni izvor na Googleu
Facebook X Linkedin Mail
Od iduće školske godine svi će srednjoškolci moći slušati novi predmet 'Naglasak je na aktivnoj ulozi učenika'

Arjana Blažić | Foto: CARNET, Unsplash

Od iduće školske godine fakultativni predmet o AI-u uvodi se i za 3. i 4. razrede. Voditeljica radne skupine kurikula otkriva nam što sadrži.

Umjetna inteligencija  utkala se duboko u obrazovanje te je koriste i nastavnici i učenici. Stoga je važno naučiti kako se njome ispravno i moralno koristiti, a od iduće školske godine za sve razrede srednjih škola dostupan je kurikul fakultativnog predmeta 'Umjetna inteligencija: od koncepta do primjene'.

Prošle školske godine predmet se održavao samo u dva razreda srednjih škola, a sad je dostupno drugo prošireno izdanje kurikula za prvi i drugi razred te je u tijeku izrada kurikula za treći i četvrti razred. Voditeljica radne skupine koja sudjeluje u izradi kurikula, Arjana Blažić, navodi da se novi kurikul nadovezuje na već postojeći te da donosi zahtjevnije  odgojno-obrazovne ishode i omogućuje daljnje produbljivanje ključnih koncepata.

- Nova se znanja pritom nadograđuju na prethodna i vode prema složenijim razinama razumijevanja, primjene, analize, vrednovanja i stvaranja kako bi učenici mogli samostalno rješavati probleme te osmišljavati i razvijati vlastita digitalna rješenja pomoću umjetne inteligencije i tehnologija u nastajanju, otkriva Arjana Blažić.

Izdvojeni članak
Izdvojeni članak

Nije namijenjen samo onima koje zanima IT

Posebna se pozornost i u ovom kurikulu posvećuje kibernetičkoj sigurnosti, privatnosti, zaštiti osobnih podataka, autorskim pravima, transparentnosti i razumljivosti algoritama. Kurikul obrađuje i temu pristranosti sustava umjetne inteligencije. Učenici uče kako ti sustavi koriste podatke, kritički procjenjuju pouzdanost generiranih rezultata te tako uče važnost ljudskog nadzora pri donošenju odluka.

- Predmet također potiče učenike na prepoznavanje novih zanimanja, promjena na tržištu rada i karijernih mogućnosti koje proizlaze iz razvoja umjetne inteligencije i tehnologija u nastajanju, na promišljanje o vlastitim obrazovnim i profesionalnim odabirima, procjenu znanja i vještina potrebnih za budući rad te razumijevanje važnosti cjeloživotnog učenja, prilagodljivosti i odgovornog sudjelovanja u društvu obilježenom brzim tehnološkim promjenama, dodaje voditeljica stručne skupine koja sastavlja kurikul.

Autori predmet preporučuju svim učenicima koji žele bolje razumjeti te odgovorno i kreativno primjenjivati umjetnu inteligenciju, jer ona već oblikuje njihov svakodnevni život, učenje i buduća zanimanja. Fakultativni predmet nije namijenjen samo onima koji se žele baviti informatikom ili programiranjem, već i učenicima koji žele razvijati kreativnost, kritičko mišljenje, digitalnu i medijsku pismenost, pismenost u području umjetne inteligencije te sposobnost rješavanja problema.

Izdvojeni članak
Izdvojeni članak

'Prikladan je za radoznale učenike različitih interesa'

Što se tiče nastavnika, Arjana Blažić ističe da je novi kurikul fleksibilan i omogućuje im da sadržaje i aktivnosti prilagode predznanju, interesima i potrebama učenika.

- Poseban naglasak stavlja se na aktivnu ulogu učenika i iskustveno učenje, što podrazumijeva praktičan rad s alatima umjetne inteligencije i tehnologijama u nastajanju, primjenu digitalnih alata te izradu vlastitih programa, aplikacija, digitalnih sadržaja i drugih kreativnih rješenja. Zato je predmet prikladan za radoznale učenike različitih interesa koji žele stvarati vlastite kreativne i inovativne projekte te se bolje pripremiti za daljnje obrazovanje, svakodnevni život i rad u svijetu umjetne inteligencije, priča nam voditeljica stručne skupine.

Učit će svjesno i savjesno koristiti AI

Učenike na ovom predmetu očekuju praktični, istraživački i projektni zadaci u kojima će analizirati kako funkcionira umjetna inteligencija i razvijati svoje ideje. Naučit će kako umjetnu inteligenciju koristiti kao podršku učenju, istraživanju, stvaranju i rješavanju problema, a ne kao prečac ili zamjenu za uložen trud.

- Kroz istraživačke zadatke i razvoj vlastitih projekata učit će procjenjivati kada je primjena umjetne inteligencije primjerena i korisna, a kada može predstavljati rizik ili zamjenu za vlastito razmišljanje, trud i znanje. Kritički će vrednovati informacije i sadržaje generirane umjetnom inteligencijom, provjeravati njihovu pouzdanost, prepoznavati pristranosti i manipulativne sadržaje te transparentno navoditi kada su se i na koji način koristili alatima umjetne inteligencije, primjenjujući pritom načela akademske čestitosti. Učenici će razviti kompetencije potrebne za samostalnu, učinkovitu, odgovornu i etičku uporabu umjetne inteligencije u školi, svakodnevnom životu i budućem radu, najavljuje Arjana Blažić.

Izdvojeni članak
Izdvojeni članak

'Učenike je potrebno pravodobno osposobiti za razumijevanje umjetne inteligencije'

Fakultativni predmet 'Umjetna inteligencija: od koncepta do primjene‘ eksperimentalno je uveden školske godine 2024./2025., u drugim i trećim razredima srednjih škola. Nakon procesa revizije od ove školske godine dostupan je za prvi i drugi razred. Sljedeća školska godina  je prva godina u kojoj će se predmet moći provoditi u sva četiri razreda srednje škole i to prema dva različita kurikula. Predmet neće provoditi samo nastavnici Informatike, već i nastavnici drugih predmeta.

- Umjetna inteligencija danas je sveprisutna u različitim područjima ljudskog djelovanja pa više ne govorimo o tehnologiji budućnosti nego o tehnologiji koja već danas utječe na način na koji učimo, radimo, komuniciramo, pristupamo informacijama i donosimo odluke. Uzimajući u obzir ubrzani razvoj tehnologije, sve rašireniju primjenu umjetne inteligencije te sadašnje i buduće promjene na tržištu rada, učenike je potrebno pravodobno osposobiti za njezino razumijevanje, kritičko vrednovanje i odgovornu primjenu. Zbog toga je umjetna inteligencija već danas neizostavna tema u nastavi, zaključila je voditeljica stručne skupine koja izrađuje novi kurikul.

Podsjetimo, kurikul ‘Umjetna inteligencija: od koncepta do primjene’ koristi se i u osnovnim školama i to za sve više razrede osnovne škole, više o čemu možete doznati na poveznici.

AI umjetna inteligencija arjana blažić fakultativni predmet 'Umjetna inteligencija: od koncepta do primjene'