Ovo je 10 srednjoškolskih smjerova u Sisačko-moslavačkoj županiji koje su 2026. upisali najbolji osmaši

Nakon završetka ljetnog upisnog roka u srednje škole, od Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih (MZOM) zatražili smo podatke o broju bodova upisanih učenika po srednjoškolskim programima u cijeloj Hrvatskoj. Za svaku županiju donosimo popis od deset programa koje su upisali osmaši s najvećim prosječnim brojem bodova. U ovom članku možete pronaći podatke za Sisačko-moslavačku županiju.

Najviši prosjek bodova u toj županiji ostvaren je u Srednjoj školi Tina Ujevića u Kutini, i to za smjer prirodoslovno-matematičke gimnazije. To usmjerenje u toj školi prošle je godine bilo na trećem mjestu. Učenici koji su upisali taj smjer imali su u prosjeku 79,47 bodova. Slijedi smjer opće gimnazije u Srednjoj školi Novska s prosječno 77,37 bodova. Na trećem mjestu našla se također opća gimnazija, ali u Srednjoj školi Tina Ujevića u Kutini, koju su osmaši upisivali s prosječno 77,19 bodova. Na četvrtom mjestu je smjer farmaceutski tehničar u Srednjoj školi Viktorovac u Sisku s prosječno 75,30 bodova. Na petom mjestu našla se Strukovna škola Sisak, odnosno njezin smjer arhitektonski tehničar/ka s prosječno 74,70, bodova.

Detaljnije podatke za preostalih pet mjesta možete pronaći u tablici u nastavku. Valja napomenuti da u našu tablicu nismo uvrstili sportske i umjetničke programe, kao ni one programe u koje je upisano manje od 10 učenika. 10 smjerova s najvećim prosječnim brojem bodova u Sisačko-moslavačkoj županiji 2026. | Izvor: MZOM

Podatke za ostale objavljene županije pronađite na poveznicama:

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