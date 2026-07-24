Ovo je 10 srednjoškolskih smjerova u Splitsko-dalmatinskoj županiji koje su 2026. upisali najbolji osmaši

Dok je lani na vrhu bila V. gimnazija 'Vladimir Nazor' Split, sada za kormilo stiže III. gimnazija Split.

Promjena na vrhu srednjih škola koje upisuju osmaši s najviše bodova u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Dok je prošle godine prvo mjesto zauzela V. gimnazija 'Vladimir Nazor' Split sa svojom općom gimnazijom, ona sada pada na drugo mjesto pa 'zlato' uzima III. gimnazija Split sa svojom prirodoslovno-matematičkom gimnazijom. Tako su iz III. gimnazije lani bili na šestom mjestu, a ove godine na prvom.

U tri najboljih još je i Prirodoslovna škola Split

Nakon ljetnog upisnog roka u srednje škole od Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih zatražili smo podatke o bodovima upisanih učenika u svaki od srednjoškolskih programa u Hrvatskoj. Na redu je Splitsko-dalmatinska županija i škole koje su tamo upisali osmaši s najviše bodova. U prirodoslovno-matematičkoj gimnaziji III. gimnazije Split prosječni broj bodova upisanih bio je 78,83. Najveći broj bodova upisanog bio je 83, a najmanji 74,53. Napomenimo da se na temelju ocjena može prikupiti najviše 80 bodova, a mogu se dobiti dodatni bodovi primjerice zbog uspjeha na natjecanjima. Pojasnimo i da prosječni broj bodova upisanih zapravo podrazumijeva prosjek ocjena koji čine bodovanje za srednje škole.

Na drugom se pak mjestu smjestila V. gimnazija 'Vladimir Nazor' Split sa svojom općom gimnazijom. Dakle, pala je tek za jedno mjesto u odnosu na lani. Prosječni broj bodova blizu je III. gimnaziji Split, iznosi 78,49. Na trećem je mjestu prirodoslovna gimnazija Prirodoslovne škole Split s prosječnih 77,79 bodova upisanih.

Dva strukovna programa iste škole među prvih deset

Na listi su se našla i dva strukovna programa. Na petom je mjestu farmaceutski tehničar Zdravstvene škole Split s prosječnim brojem bodova upisanih od 77,45, dok je na sedmom mjestu ista škola sa smjerom fizioterapeutski tehničar i prosječnih 75,90 bodova. Ostala mjesta u prvih deset škola zauzimaju gimnazije.

Ispod možete pogledati cijelu tablicu. Kao i u slučaju ostalih županija, prvo je u tablici naveden naziv škole, zatim program te prosječni broj bodova upisanih, broj bodova prvog na listi i broj bodova posljednjeg na upisima u 2026. Napomenimo da su iz ove liste izostavljeni umjetnički i sportski programi zbog drukčijeg bodovanja u tim smjerovima, kao i smjerovi s manje od deset upisanih učenika. Konkretno, na listi je Srednja škola Bol jer su u svoju opću gimnaziju ljetos upisali točno deset učenika.

10 škola u Splitsko-dalmatinskoj koje su upisali osmaši s najviše bodova | izvor podataka: MZOM

Podatke za ostale objavljene županije pronađite na poveznicama:

Ovo je 20 srednjoškolskih smjerova u Zagrebu koje su 2026. upisali osmaši s najviše bodova