Ovo je 10 srednjoškolskih smjerova u Zadarskoj županiji koje su 2026. upisali najbolji osmaši

Na popisu škola Zadarske županije koje upisuju najbolji osmaši pola je gimnazija, a pola strukovnih programa.

Dok se lani smjestila na drugo mjesto, ove godine stigla je do vrha. Prirodoslovno-matematička gimnazija Gimnazije Franje Petrića Zadar škola je koju su upisali najbolji osmaši u Zadarskoj županiji. Prosječni broj bodova upisanih bio je 79,61. Prvi na listi imao je 80,36 bodova, a posljednji 77,78.

Na vrhu još dvije opće gimnazije

Nakon ljetnog upisnog roka u srednje škole od Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih zatražili smo podatke o bodovima upisanih učenika u svaki od srednjoškolskih programa u Hrvatskoj. Na redu je Zadarska županija i škole koje su tamo upisali osmaši s najviše bodova.

Nakon Gimnazije Franje Petrića Zadar, na drugom mjestu još je jedna gimnazija, opća, i to Gimnazije Jurja Barakovića Zadar. Prosječni broj bodova upisanih bio je 78,21. Na trećem je mjestu isto opća gimnazija i to Katoličke gimnazije Ivana Pavla II. Tamo je prosječni broj bodova upisanih bio 77,83.

Napomenimo da se na temelju ocjena može prikupiti najviše 80 bodova, a mogu se dobiti dodatni bodovi primjerice zbog uspjeha na natjecanjima. Pojasnimo i da prosječni broj bodova upisanih zapravo podrazumijeva prosjek ocjena koji čine bodovanje za srednje škole.

Tehnička škola Zadar na popisu s četiri smjera

I dok je lani na popisu škola Zadarske županije koje upisuju najbolji osmaši bilo čak sedam gimnazijskih programa, ove godine promjena. Sada je pet gimnazija i pet strukovnih programa. Od strukovnih izdvaja se Tehnička škola Zadar. Na listi su njihovi smjerovi arhitektonski tehničar, tehničar za mehatroniku, zrakoplovni tehničar te tehničar za elektroniku i komunikacije. Na popisu je i smjer fizioterapeutski tehničar Medicinske škole Ante Kuzmanića - Zadar.

Ispod možete pogledati cijelu tablicu. Kao i u slučaju ostalih županija, prvo je u tablici naveden naziv škole, zatim program te prosječni broj bodova upisanih, broj bodova prvog na listi i broj bodova posljednjeg na upisima u 2026. Napomenimo da su iz ove liste izostavljeni umjetnički i sportski programi zbog drukčijeg bodovanja u tim smjerovima, kao i smjerovi s manje od deset upisanih učenika. 10 škola u Zadarskoj županiji koje su upisali osmaši s najviše bodova | izvor podataka: MZOM

Podatke za ostale objavljene županije pronađite na poveznicama:

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