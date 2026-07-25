Ovo je 10 srednjoškolskih smjerova u Osječko-baranjskoj županiji koje su 2026. upisali najbolji osmaši

Nedavno je okončan ljetni rok upisa u srednje, a dok čekamo jesenski provjerili smo koje su srednjoškolske smjerove upisivali osmaši s najviše bodova u Osječko-baranjskoj županiji. Iz podataka Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih vidljivo je da među najtraženijim programima kod učenika s najviše bodova dominiraju gimnazijski, osobito prirodoslovno-matematički smjerovi.

Na vrhu ljestvice nalazi se prirodoslovno-matematička gimnazija III. gimnazije Osijek. Upisani učenici u prosjeku su ostvarili 79,68 bodova, dok je prvi učenik na listi imao 83, a posljednji 76,67 bodova. Drugo mjesto zauzima prirodoslovno-matematička gimnazija Srednje škole Isidora Kršnjavoga Našice, s prosjekom od 79,18 bodova. Vrlo blizu nalazi se i prirodoslovno-matematička gimnazija privatne srednje škole EDUKOS, u kojoj je prosjek iznosio 78,99 bodova. EDUKOS se među deset najbolje rangiranih programa pojavljuje još jednom, s programom opće gimnazije.

Među strukovnim programima najbolje je pozicioniran smjer farmaceutskog tehničara u Medicinskoj školi Osijek. Prosječan broj bodova upisanih učenika iznosio je 77,85, dok se raspon kretao od 81,92 do 73,38 bodova.

Dobru poziciju zauzima i Elektrotehnička i prometna škola Osijek koja na ovoj listi ima čak dva smjera. Detaljnije podatke za Osječko-baranjsku županiju pogledajte u tablici ispod. Valja napomenuti kako u našu tablicu nismo uvrstili sportske i umjetničke programe kao ni one programe u koje je upisano manje od desetero učenika. 10 smjerova u Osječko-baranjskoj županiji prema bodovima upisanih | izvor podataka: MZOM

Podatke za ostale objavljene županije pronađite na poveznicama:

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