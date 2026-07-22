Škola se oprašta od preminulog mladića čija je priča ujedinila Hrvatsku: 'Bio je mnogo više od učenika'

Preminuo je Bepo Vučko, 19-godišnji mladić iz Podstrane čija je priča ujedinila Hrvatsku. Liječio se od metastatskog osteosarkoma, rijetkog i agresivnog raka kostiju. Njegova borba i humanitarna akcija 'Srce za Bepa' okupile su velik broj ljudi iz cijele Hrvatske radi prikupljanja pomoći za liječenje.

'Bepo je bio simbol hrabrosti'

Od Bepa se oprostila i njegova bivša škola, Turističko-ugostiteljska škola Split.

- Postoje ljudi koji u naše živote uđu tiho, a ostave trag koji nikada ne blijedi. Takav je bio naš Bepo Vučko, bivši učenik 3. h razreda, koji nas je prerano napustio u 19. godini života nakon duge i teške borbe s bolešću. Teško je pronaći riječi koje mogu opisati tugu koju osjećamo. Još je teže prihvatiti da se opraštamo od mladića koji je, unatoč životnim izazovima, svaki dan nosio osmijeh, vjeru i nadu. Bepo je bio simbol hrabrosti. Borio se do posljednjeg trenutka, bez predaje, pokazujući svima nama što znači biti snažan kada je najteže, stoji u nekrologu škole.

Ističu i da je Bepo svojom dobrotom, vedrinom i nevjerojatnom životnom snagom osvojio srca svojih prijatelja iz razreda, razrednika, profesora i svih djelatnika škole.

- Bio je mnogo više od učenika – bio je prijatelj, uzor i podsjetnik da su najveće životne vrijednosti ljubav, dobrota, zajedništvo i zahvalnost za svaki novi dan. Od Bepa smo naučili lekciju koju nijedna učionica ne može prenijeti - da se istinska veličina čovjeka ne mjeri godinama života, nego snagom srca, osmijehom koji daruje drugima i tragom koji ostavlja iza sebe. Iako je njegov život bio prekratak, njegova hrabrost i plemenitost ostat će zauvijek dio naše škole i naših sjećanja, pišu iz splitske škole.

'Hvala ti što si nas naučio kako se voli život'

No, danas zajedno, poručuju, tuguju s njegovim prijateljima iz razreda, razrednikom, profesorima i svim djelatnicima škole. Obitelji upućuju duboku i iskrenu sućut.

- Neka vam ljubav koju je Bepo ostavio iza sebe bude snaga u trenucima neizmjerne boli. Dragi Bepo, hvala ti što si nas naučio kako se voli život, kako se bori bez odustajanja i kako se i u najtežim trenucima može ostati čovjek velikog srca. Zauvijek ćeš živjeti u našim mislima, našim uspomenama i našim srcima. Počivaj u miru, dragi Bepo. Tvoj osmijeh, hrabrost i dobrota zauvijek će ostati dio naše škole i naših srca. Nikada nećeš biti zaboravljen, poručili su Bepovi prijatelji i nastavnici Turističko-ugostiteljske škole Split.

Sahrana će se održati ove srijede u 18 sati na groblju Ban u Podstrani, a obitelj moli biti oproštena od žalovanja.