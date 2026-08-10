Ovo je 10 srednjoškolskih smjerova u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji koje su 2026. upisali najbolji osmaši

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10. kolovoz 2026.
Osmaši s najvećim prosječnim brojem bodova u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji upisali su Gimnaziju Bjelovar, prirodoslovno-matematički smjer.
Nakon završetka ljetnog upisnog roka u srednje škole, od Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih (MZOM) zatražili smo podatke o broju bodova upisanih učenika po srednjoškolskim programima u cijeloj Hrvatskoj. Za svaku županiju donosimo popis od deset programa koje su upisali osmaši s najvećim prosječnim brojem bodova. U ovom članku možete pronaći podatke za Bjelovarsko-bilogorsku županiju.
Najviši prosjek bodova u toj županiji ostvaren je u Gimnaziji Bjelovar, smjer prirodoslovno-matematička gimnazija, koji su učenici upisivali s prosječno 78,05 bodova. Slijedi Medicinska škola Bjelovar i smjer zdravstveno-laboratorijski tehničar s prosječno 74,04 bodova. Na trećem mjestu nalazi se Tehnička škola Bjelovar sa smjerom tehničar/ka za računarstvo, s prosječnim brojem bodova od 74. Četvrto mjesto zauzela je opća gimnazija u Gimnaziji Daruvar s prosječno 73,83 bodova. Na petom mjestu našla se Medicinska škola Bjelovar i smjer dentalni tehničar/ka s prosječno 73,13 bodova.
Detaljnije podatke za preostalih pet mjesta možete pronaći u tablici u nastavku. Valja napomenuti da u našu tablicu nismo uvrstili sportske i umjetničke programe, kao ni one programe u koje je upisano manje od 10 učenika.
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