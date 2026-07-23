Ovo je 20 srednjoškolskih smjerova u Zagrebu koje su 2026. upisali osmaši s najviše bodova

Pogledajte u kojim je srednjima ostalo mjesta nakon upisa: Nisu popunjene ni sve gimnazije
Nešto više od 8.500 mjesta ostalo je prazno nakon ljetnog roka upisa u srednje. Nisu popunjeni ni svi gimnazijski smjerovi.
15:40 10 d 13.07.2026
23. srpanj 2026.
Što se tiče škola s prijemnima, najbolji osmaši upisali su I. gimnaziju, MIOC i Tituš. Na vrhu liste bez prijemnog su II., XI. i Gornjogradska.
Upisnice su predane, čime su se osmaši i službeno upisali u svoje nove škole. Nakon što smo predstavili škole koje su na upisima bile najpopularnije i one koje su upisali osmaši s najboljim ocjenama, za svaku županiju sastavljamo popis deset škola za upis kojih je trebalo najviše bodova, za što koristimo službene podatke Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih.
Krećemo od Zagreba, za koji, kao i prethodnih godina, sastavljamo odvojene liste za škole koje su provodile prijemne i za one koje nisu tražile dodatnu provjeru.
Prijemni ispiti ove su se godine pisali u devet srednjih škola, u kojima se upisivalo više od 10 smjerova. Za iste programe učenici su pisali jedan, jedinstveni ispit. Primjerice, isti prijemni za opće gimnazije bodovale su sve tri škole na listi. Prijemni je donosio maksimalno 10 bodova, a ovdje možete pročitati o tome kako su prošli u pojedinim školama.
Kada je riječ o smjerovima s prijemnim, najviši prosječni broj bodova, koji iznosi 88,62 imaju upisani u prirodoslovno-matematičku gimnaziju I. gimnazije. To je jedna od najstarijih srednjih škola u Zagrebu, osnovana još 1854. godine, a danas se nalazi u Novom Zagrebu.
Slijedi isti smjer MIOC-a, odnosno XV. gimnazije, s prosječnim brojem bodova upisanih 87,91. MIOC, koji se nalazi na Jordanovcu, poznat je kao jedna od 'najjačih' srednjih škola u državi, a i ove godine iznjedrila je jednog od najboljih maturanata, Maura Kritovca, koji je dva ispita državne mature riješio bez greške.
U top tri po bodovima upisanih smjestio se i opći smjer Gimnazije Tituša Brezovačkog, s prosjekom bodova 86,39. Tituš je smješten na Gornjem gradu, a bila je jedna od prvih škola u Zagrebu koja je uvela nastavu u samo jutarnjoj smjeni.
U tablici u nastavku možete vidjeti i koji su još programi s prijemnim u prvih deset po bodovima upisanih, a osim prosječnog, izdvojili smo i bodove prvog te zadnjeg na listi.
Pogledajte u kojim je srednjima ostalo mjesta nakon upisa: Nisu popunjene ni sve gimnazije
Nešto više od 8.500 mjesta ostalo je prazno nakon ljetnog roka upisa u srednje. Nisu popunjeni ni svi gimnazijski smjerovi.
15:40 10 d 13.07.2026
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Gledajući smjerove za koje nije nužan prijemni, najviši prosječni broj bodova imaju upisani opći smjer X. gimnazije, s prosjekom bodova 79,93, a nakon njega je opći smjer uz skupinu predmeta na stranom jeziku u istoj školi, koji su upisali učenici s prosjekom bodova 79,43. X. gimnazija nalazi se u Klaićevoj ulici, a poznata je upravo po svojim dvojezičnim programima.
Na trećem mjestu nalazi se opći smjer II. gimnazije, koja je ove godine bila srednja škola s najvećim brojem prijava. Nalazi se u Križanićevoj ulici gdje dijeli zgradu sa VII. gimnazijom, koja je deseta na ovom popisu.
Osmaši s najviše bodova upisali su i neke strukovne škole. Smjer tehničara za mehatroniku Tehničke škole Ruđera Boškovića našao se na sedmom mjestu, na osmom smjer za fizioterapeuta na Zdravstvenom učilištu.
U tablici u nastavku možete vidjeti i koji su još programi bez prijemnog u prvih deset u Zagrebu po bodovima upisanih. I tu smo, osim prosječnog, izdvojili smo i bodove prvog te zadnjeg na listi. Napomenimo da je u slučaju izjednačenog prosječnog broja bodova više na listu postavljena škola s višim brojem bodova zadnjeg na listi. Naglasimo za kraj, na popisu nisu umjetnički i sportski programi, kako zbog drugačijeg principa bodovanja, tako i zbog kvota koje su uglavnom manje od deset mjesta.
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