Sin imao 4 iz tjelesnog, mama napala ravnateljicu: Sud ju je kaznio, jedno pravilo morate znati prije žalbe

Majka je kažnjena nakon incidenta koji je uzrokovala u školi zbog sinove četvorke. Pravila oko žalbe na zaključenu ocjenu su jasna.

Općinski sud u Zadru donio je presudu u slučaju agresivnog ponašanja majke koja je u osnovnoj školi na zadarskom području protestirala protiv zaključne ocjene svoga sina. Radilo se o četvorci iz tjelesnog, a učenik je imao prosjek 4,44. Kako piše Goran Šimunov za Zadarski list, majka je novčano kažnjena sa 700 eura za prekršaj iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira.

Riječ je o incidentu koji se dogodio još 7. srpnja 2022. godine, dakle, uvjerljivo nakon što je nastava završila. Prema pravilniku Ministarstva, ni posljednja dva tjedna prije kraja nastave ne organiziraju se roditeljski sastanci ni individualni informativni razgovori.

Ravnateljica je svjedočila da ju je majka udarila

Okrivljena majka, prenosi Zadarski list, došla je u ured psihologinje ove škole kako bi s njom razgovarala i predala žalbu na završne ocjene svog tada 9-godišnjeg sina. Smatrala je da je njen sin, koji je imao prosjek 4,44, zakinut jer je imao četvorku iz tjelesnog. U ured je pozvana ravnateljica koja je na sudu rekla da je majci pokušala objasniti da je zakonski rok za žalbu – prošao.

Ravnateljica je na sudu rekla da je na to majka počela vikati i lupati šakama o stol. Kako prenosi Zadarski list, nakon što je ravnateljica kazala da će zvati policiju te je pokušala izvaditi mobitel iz torbe, majka ju je otvorenim dlanom ruke udarila po ruci. Žalbu je ostavila u školi, kod tajnice.

Majka je u pisanoj obrani navela da se ne smatra krivom, da je netočno da je kod ravnateljice i psihologinje izazvala osjećaj straha ili uznemirenosti te kako je netočno da je ona na bilo kakav drzak i nepristojan način narušila javni red i mir. Tvrdi i da nije udarila ravnateljicu i da su njih dvije vrijeđale nju. No, sud je ocijenio da je počinila prekršaj za koji ju se tereti, a u obzir je uzeto to što do sada nije bila osuđivana za iste prekršaje, i, među ostalim, imovinske prilike. Kako se podnosi žalba na ocjenu?

Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju, učenici koji nisu zadovoljni zaključnom ocjenom i misle da zaslužuju bolju imaju pravo tražiti polaganje ispita pred povjerenstvom. Dakle, u svakom slučaju nije opcija samo uputiti školi žalbu u kojoj traže veću ocjenu na temelju postojećih ocjena.

Rok za podnošenje tog zahtjeva je dva dana od završetka nastavne godine. Kako je te 2022. godine nastava završila 21. lipnja, rok za podnošenje zahtjeva je bio do 23. lipnja. Zahtjev radi polaganja ispita pred povjerenstvom se, inače, podnosi učiteljskom odnosno nastavničkom vijeću, stoji to u Zakonu o odgoju i obrazovanju.

U slučaju pravovremenog zahtjeva, ispit pred tročlanim povjerenstvom, koje odabire nastavničko vijeće, polaže se već u roku od dva dana od podnošenja zahtjeva. No, oni koji se odluče iskoristiti ovaj pravni mehanizam, moraju na umu imati jednu stvar – ocjena povjerenstva, ako je pozitivna, konačna je zaključna ocjena iz tog predmeta.