Ovih 10 smjerova u Virovitičko-podravskoj županiji 2026. su upisali najbolji osmaši

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13. kolovoz 2026.
Osmaši s najvećim prosječnim brojem bodova u Virovitičko-podravskoj županiji upisali su Gimnaziju Petra Preradovića u Virovitici.
Nakon završetka ljetnog upisnog roka u srednje škole, od Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih (MZOM) zatražili smo podatke o broju bodova upisanih učenika po srednjoškolskim programima u cijeloj Hrvatskoj. Za svaku županiju donosimo popis od deset programa koje su upisali osmaši s najvećim prosječnim brojem bodova. U ovom članku možete pronaći podatke za Virovitičko-podravsku županiju.
Najviši prosjek bodova u toj županiji ostvaren je u Gimnaziji Petra Preradovića u Virovitici, smjer prirodoslovno-matematička gimnazija, a prosječni broj bodova iznosi 79,54. Slijedi opća gimnazija u Srednjoj školi Stjepan Ivšić u Orahovici s prosječno 76,21 bodova. Na trećem mjestu nalazi se također opća gimnazija, ovaj put u Gimnaziji Petra Preradovića u Virovitici s prosječno 76,01 bodova. Na četvrtom mjestu našla se Srednja škola Marka Marulića Slatina, smjer opća gimnazija s prosječno 75,35 bodova. Peto mjesto zauzela je Tehnička škola Virovitica i smjer medicinska sestra/tehničar opće njege s prosječno 69,04 bodova.
Detaljnije podatke za preostalih pet mjesta možete pronaći u tablici u nastavku. Valja napomenuti da u našu tablicu nismo uvrstili sportske i umjetničke programe, kao ni one programe u koje je upisano manje od 10 učenika.
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