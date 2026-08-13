Ovih 10 smjerova u Virovitičko-podravskoj županiji 2026. su upisali najbolji osmaši

Nakon završetka ljetnog upisnog roka u srednje škole, od Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih (MZOM) zatražili smo podatke o broju bodova upisanih učenika po srednjoškolskim programima u cijeloj Hrvatskoj. Za svaku županiju donosimo popis od deset programa koje su upisali osmaši s najvećim prosječnim brojem bodova. U ovom članku možete pronaći podatke za Virovitičko-podravsku županiju.

Najviši prosjek bodova u toj županiji ostvaren je u Gimnaziji Petra Preradovića u Virovitici, smjer prirodoslovno-matematička gimnazija, a prosječni broj bodova iznosi 79,54. Slijedi opća gimnazija u Srednjoj školi Stjepan Ivšić u Orahovici s prosječno 76,21 bodova. Na trećem mjestu nalazi se također opća gimnazija, ovaj put u Gimnaziji Petra Preradovića u Virovitici s prosječno 76,01 bodova. Na četvrtom mjestu našla se Srednja škola Marka Marulića Slatina, smjer opća gimnazija s prosječno 75,35 bodova. Peto mjesto zauzela je Tehnička škola Virovitica i smjer medicinska sestra/tehničar opće njege s prosječno 69,04 bodova.

Detaljnije podatke za preostalih pet mjesta možete pronaći u tablici u nastavku. Valja napomenuti da u našu tablicu nismo uvrstili sportske i umjetničke programe, kao ni one programe u koje je upisano manje od 10 učenika. 10 smjerova s najvećim prosječnim brojem bodova u Virovitičko-podravskoj 2026. | Izvor: MZOM

Podatke za ostale objavljene županije pronađite na poveznicama:

Ovih 10 smjerova u Ličko-senjskoj upisali su najbolji osmaši: Provjerite bodove

Ovo je 10 srednjoškolskih smjerova u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji koje su 2026. upisali najbolji osmaši

Ovo je 10 srednjoškolskih smjerova u Koprivničko-križevačkoj županiji koje su 2026. upisali najbolji osmaši

Ovo je 10 srednjoškolskih smjerova u Karlovačkoj županiji koje su 2026. upisali najbolji osmaši

Ovo je 10 srednjoškolskih smjerova u Krapinsko-zagorskoj županiji koje su 2026. upisali najbolji osmaši

Ovo je 10 srednjoškolskih smjerova u Šibensko-kninskoj županiji koje su 2026. upisali najbolji osmaši

Ovo je 10 srednjoškolskih smjerova u Međimurskoj županiji koje su 2026. upisali najbolji osmaši

Ovo je 10 srednjoškolskih smjerova u Istarskoj županiji koje su 2026. upisali najbolji osmaši

Ovo je 10 srednjoškolskih smjerova u Varaždinskoj županiji koje su 2026. upisali najbolji osmaši

Ovo je 10 srednjoškolskih smjerova u Zadarskoj županiji koje su 2026. upisali najbolji osmaši

Ovo je 10 srednjoškolskih smjerova u Splitsko-dalmatinskoj županiji koje su 2026. upisali najbolji osmaši

Ovo je 20 srednjoškolskih smjerova u Zagrebu koje su 2026. upisali osmaši s najviše bodova

Ovo je 10 srednjoškolskih smjerova u Zagrebačkoj županiji koje su 2026. upisali najbolji osmaši

Ovo je 10 srednjoškolskih smjerova u Osječko-baranjskoj županiji koje su 2026. upisali najbolji osmaši

Ovo je 10 srednjoškolskih smjerova u Primorsko-goranskoj županiji koje su 2026. upisali najbolji osmaši