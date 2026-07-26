Ovo je 10 srednjoškolskih smjerova u Zagrebačkoj županiji koje su 2026. upisali najbolji osmaši

Nedavno je okončan ljetni rok upisa u srednje pa smo provjerili koje su srednjoškolske smjerove u Zagrebačkoj županiji upisivali osmaši s najviše bodova. Podaci Ministarstva obrazovanja pokazuju da su u toj skupini učenika najkonkurentniji gimnazijski programi, ali i pojedina tehnička zanimanja.

Promatrajući prosječan broj bodova upisanih učenika, na vrhu se nalazi opća gimnazija Gimnazije Antuna Gustava Matoša u Samoboru. Prosječno su upisani imali 76,52 boda. Najuspješniji upisani učenik imao je 81,49 bodova, dok je posljednji učenik na upisnoj listi imao 70,08 bodova.

Na drugom je mjestu prirodoslovno-matematička gimnazija Gimnazije Velika Gorica, u kojoj je prosjek upisanih iznosio 76,30 bodova. Prvi učenik na listi imao je 80 bodova, a posljednji 67,93 boda. Visoko je pozicioniran i program tehničara za mehatroniku u Srednjoj strukovnoj školi Velika Gorica. Prosječan broj bodova upisanih učenika bio je 75,68, dok se raspon kretao od 80 bodova prvog do 71,15 bodova posljednjeg učenika na listi.

Zanimljivo je da su se među strukovnim smjerovima na listi još našli i isti smjer u Srednjoj strukovnoj školi Samobor, smjer tehničar za računarstvo u Srednjoj školi Ban Josip Jelačić u Zaprešiću te zrakoplovni tehničar Zrakoplovne škole Rudolfa Perešina u Velikoj Gorici.