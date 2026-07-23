Hrvatska ima genijalce: Naši srednjoškolci ponovno zablistali među najboljima na svijetu

Naši učenici briljirali su na nedavnim olimpijadama iz kemije i fizike i Hrvatskoj osigurali nove medalje, njih ukupno pet.

Hrvatski srednjoškolci još su jednom pokazali da se svojim znanjem, radom i talentom mogu ravnopravno nositi s nekima od najboljih učenika u svijetu. Na Međunarodnoj fizičkoj olimpijadi održanoj u Kolumbiji i Međunarodnoj kemijskoj olimpijadi u Uzbekistanu, natjecanjima održanima sredinom srpnja, ukupno su osvojili pet medalja.

Fizičari osvojili tri medalje

U fizici je srebrnu medalju osvojio Pavle Žužić iz Gimnazije Andrije Mohorovičića u Rijeci, dok su brončane medalje pripale Juri Azeniću i Borni Ćuriću iz zagrebačke XV. gimnazije. Njihovi školski kolege Ivo Šimić i Matija Jaković nagrađeni su pohvalama.

- Natjecatelji su tijekom dvaju petosatnih ispita rješavali jedan eksperimentalni zadatak i tri teorijska zadatka. U eksperimentalnom su u postavu s dvama cilindrima izučavali čak tri različite pojave, od ponašanja plinova preko proučavanja tlaka para tekućina do provođenja topline, i iz njih odredili temeljne fizičke konstante. Teorijski su ih zadaci vodili kroz širok raspon fizike gotovo bez premca: od hidrostatike, u kojoj je kocka poput zapora morala zadržati nalet vode, preko elektrona i pozitrona zapletenih u međusobni ples i ozona koji se raspada pod udarom svjetlosti, do zrcala koja sunčevu svjetlost skupljaju u tzv. solarni kuhač i lova na apsolutnu nulu, hlađenja tvari do temperatura tek djelić stupnja iznad najniže moguće. Zadatke priređuje domaćin i po koju godinu unaprijed, a učenicima uvijek predstavljaju velik izazov, priopćio je Fizički odsjek PMF-a u Zagrebu koji organizira izbor, pripremu i sudjelovanje na natjecanju.

Kemičarkama dvije medalje

Izvrstan uspjeh ostvaren je i u kemiji. Brončane medalje osvojile su Leona Hajrizi iz zagrebačke V. gimnazije i Nikolina Isabella Marija van Bregt iz Gimnazije 'Fran Galović' u Koprivnici. Amarie Bednjički Kovačićek iz XV. gimnazije dobila je pohvalnicu, dok je Petar Brajković iz Srednje škole Mate Balote u Poreču uspješno predstavljao Hrvatsku.

Ovo prestižno natjecanje iz kemije zahtijevalo je dokazivanje znanja i praktičnih vještina na teorijskim i eksperimentalnim ispitima koji obuhvaćaju sva ključna područja kemije i traju po pet sati. Pripreme i selekciju učenika te sudjelovanje na Međunarodnoj kemijskoj olimpijadi organiziralo je Hrvatsko kemijsko društvo uz potporu Kemijskog odsjeka PMF-a u Zagrebu.

Uspjesi su tim veći ako se u obzir uzme kolika im je bila konkurencija - na najprestižnijem svjetskom natjecanju iz fizike, koje je prvi put ugostila Kolumbija, sudjelovalo je više od 380 učenika iz više od 85 zemalja svijeta. Na Kemijskoj olimpijadi sudjelovao je, pak, rekordan broj učenika, njih 363 iz više od 90 država svijeta. Podsjetimo, u Alumni bazi portala srednja.hr, nastaloj u suradnji s Hrvatskom zajednicom županija, možete pronaći sve dobitnike Oskara znanja od 2005. naovamo.