Nastavnik upozoravao na apsurdni uvjet države, sve se obistinilo: Nije podijeljeno ni pola stipendija

U državnom proračunu predviđena su sredstva za tisuću stipendija, a dodijeljeno ih je tek 415.

Iako je nastavna godina 2025./2026. završila prije više od mjesec dana, tek ovih dana ministar gospodarstva Ante Šušnjar potpisuje ugovore o stipendiranju učenika za tu nastavnu godinu. Nedavno je bio u Varaždinskoj županiji, a protekli četvrtak je potpisao ugovore s učenicima Grada Zagreba i Zagrebačke županije.

Predvidjeli iznos za 1.000 stipendija, podijeljeno ih 415

Riječ je o državnoj stipendiji Ministarstva gospodarstva koja se dodjeljuje učenicima koji se obrazuju za deficitarna obrtnička zanimanja. Stipendija za cijelu godinu iznosi 2.400 eura, a za ovu je namjenu u državnom proračunu osigurano 2,4 milijuna eura. Dakle, iznos kojim bi se moglo stipendirati čak tisuću učenika. No, kako je objavilo samo Ministarstvo gospodarstva u jučerašnjem priopćenju, u školskoj godini 2025./2026. dodijeljeno je tek 415 stipendija učenicima diljem Hrvatske, ukupne vrijednosti 996.000 eura. Godinu ranije podijeljeno ih je 700, a isto je bio predviđen iznos za tisuću.

Da će do ovoga doći, bilo je jasno u ožujku, nedugo nakon što je natječaj objavljen. Naime, za ovu je godinu Ministarstvo promijenilo uvjet i od prijavitelja, umjesto dosadašnjeg prosjeka ocjena 4,0, tražilo da prosjek ocjena u prethodnoj godini bude minimalno 4,5. Na apsurdnost toga u ožujku je upozorio Goran Knežević, koji već 20 godina radi kao vjeroučitelj u Srednjoj školi Isidora Kršnjavoga Našice.

- Da sada kontaktirate obrtničke škole po Hrvatskoj dobili biste isti odgovor. Profil učenika koji upisuju trogodišnje obrtničke programe je u cijeloj Hrvatskoj manje-više isti: to su učenici koji nisu imali dobre ocjene za upisivanje četverogodišnjih programa - zbog različitih razloga, koji imaju poteškoće u savladavanju gradiva, koji nerijetko imaju teške socio-ekonomske prilike koje uvelike utječu na njihove rezultate. Postaviti za učenike završnog razreda osnovne škole kriterij od 4,5 je apsolutno promašen, tim više jer je prvi cilj samoga natječaja 'povećati interes mladih za obrazovanjem u deficitarnim obrtničkim zanimanjima', rekao je Knežević za srednja.hr u ožujku.

Ministarstvo nam nije odgovorilo na upit

Ministarstvo gospodarstva, unatoč tim apelima, nije promijenilo kriterije i u postojećima, dalo se iščitati iz odgovora na naš upit u ožujku, nisu vidjeli problem. Postavljeni kriteriji su, smatrali su iz Ministarstva, u skladu s ciljevima projekta i usmjereni su na dodatno osnaživanje motivacije učenika koji se odlučuju za ova zanimanja.

Još u utorak smo Ministarstvu, prije objave podatka o broju stipendista, poslali upit. Osim što nas je zanimala brojka dodijeljenih stipendija, pitali smo i koliko je prijava zaprimljeno, a koliko odbijeno. Interesiralo nas je i na što će se utrošiti ostatak nedodijeljenih sredstava, hoće li se za iduću godinu mijenjati uvjet prosjeka od 4,5 ili možda iznos stipendije.

Unatoč tome što bi učenici prije upisa u srednje trebali raspolagati svim ovim informacijama, jer Ministarstvo navodi da je riječ o stipendiji za 'poticanje upisa u obrazovne programe za zanimanja za kojima postoji izražena potreba na tržištu rada', odgovor nismo zaprimili u zadanom roku. Ako i kada pristigne, o njemu ćemo izvijestiti javnost.