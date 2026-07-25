Studenti na vrijeme izašli iz manosfere: 'Sve to počinje nevino i dobronamjerno'

U podcastu smo razgovarali s profesorom Lovrom de Grisogonom i studentima Josipom i Leonardom, koji su kao tinejdžeri bili uvučeni u manosferu.

Iako donedavno zapostavljena, tema manosfere došla je u središte javnosti zbog Netflixova dokumentarca Louis Theroux: Inside the Manosphere. U ovom izdanju srednja.hr podcasta o manosferi i muškoj kulturi na internetu razgovarali smo sa sociologom Lovrom de Grisogonom s Fakulteta hrvatskih studija i njegovim studentima Josipom Glavašom i Leonardom Prekratićem.

Profesor Lovre de Grisogono, koji ovu temu proučava iz teorijske perspektive, objašnjava da se o njoj u javnosti uglavnom ne govori ili, ako se i govori, uglavnom se govori posprdno.

- Nismo realno pridali težinu nečemu što je zaslužilo da se o tome govori. To je prva stvar. Druga stvar, čak i kad se uđe u neke ozbiljnije rasprave, one su najčešće upitne kvalitete. Jedan od razloga zašto sam se odlučio javno angažirati i početi govoriti o toj temi jest taj što sam na nacionalnoj televiziji vidio jednog svog kolegu sociologa koji je zbog Netflixova dokumentarca u emisiju pozvao ženu da to komentira. Ona je izvrsna u svom poslu, bavi se aktivizmom za zaštitu žena i odradila je odličan posao. Ali se taj razgovor sveo na to da su oni svi budale, toksični muškarci i zašto bismo uopće o tome pričali, rekao je de Grisogono na početku, objasnivši da smatra kako je vrijeme da se i muškarci tom temom stručno bave.

Leonardo je kao tinejdžer počeo istraživati looksmaxxing

Leonardo je podijelio da se s manosferom susreo negdje na polovici srednje škole, kada je imao 15 ili 16 godina.

- Iz svog iskustva bio sam ispodprosječnog izgleda, bio sam dosta chubby, bilo je tu zadirkivanja i prirodno pitanje koje sam si postavio bilo je: 'Kako riješiti taj problem?' Taj koncept looksmaxxera i čitave manosfere tada se pojavio na internetu dok sam to istraživao. Najčešće su se nudila rješenja poput unaprijedi prehranu, kreni češće vježbati, izlazi češće van, živi život. Međutim, počeo sam nailaziti na jako radikalizirane metode kako unaprijediti izgled. To više nije bilo odlaženje u teretanu i zdravija prehrana, već operativni zahvati, poput čovjeka koji je produžio svoje cjevanice, ispričao je Leonardo.

Fenomen podsjeća na poticanje anoreksije kod žena

De Grisogono je naglasio da standarde ljepote postavlja društvo, a manosfera zatim nudi 'lijek za život', usporedivši to s pojavom anoreksije kao odgovora na nerealne standarde ljepote za žene. Naglašava da je važno proučavati manosferu zato što savjeti poput onih da tinejdžeri ubrizgavaju testosteron mogu ozbiljno ugroziti zdravlje mladića.

- Sve to počinje nevino i dobronamjerno, ali onda ulazi u dubiozu u kojoj postaješ neka trupina. Tad sam čuo za blackpill, koji uči da izgled određuje tvoj status u društvu. To postaje neka bezdušna nauka. Kad je došao Clavicular, shvatio sam da to ide malo predaleko, rekao je Josip.

Što zapravo znače bluepill, redpill i blackpill?

De Grisogono objašnjava da sjeme manosfere nastaje u SAD-u, gdje su sedamdesetih i osamdesetih godina sudovi u razvodima brakova djecu automatski dodjeljivali majkama.

- Bluepill i Redpill asociraju na Matrix. Ako živiš u iluziji, izabrao si plavu tabletu, a ako želiš spoznati stvarnost, okrutni svijet u kojem društvo, priroda i sustav rade protiv muškaraca, uzeo si crvenu tabletu. Ekstenzija crvene tablete postaje Blackpill, a to je doomerski pogled – nema više šanse, it's all over, kraj. Oni se dijele na looksmaxxere, koji vjeruju da mogu unaprijediti svoj izgled, i incele, koji su u biti jadni momci koji nikad nisu vidjeli svjetlo dana, žive iza tipkovnica i misle da su, što god pokušali napraviti, propali, objašnjava de Grisogono teoriju manosfere.

'Mislim da su i ti savjeti postali jako toksični'

Josip i Leonardo manosferu su iskusili na vlastitoj koži, od praktičnih savjeta do utjecaja na perspektivu na svijet. Međutim prepoznali su što je toksično i opasno u tom narativu te su na ga na vrijeme odbacili.

- Moji prijatelji bili su protiv toga, a ja sam bio kao: 'Da, to ti je to.' Prvo je bio naglasak na Redpillu, onda na Blackpillu, a onda se sve pomiješalo i odlučio sam da neću zauzimati strane. Odlučio sam se promijeniti i razmišljati autentično, priznao je Josip.

De Grisogono objašnjava da se manosfera uvukla u mainstream na društvenim mrežama. To priznaju i mladići, koji kažu da se takav sadržaj mladima često pojavljuje na feedu.

- Mislim da smo došli do točke u kojoj su i dobri savjeti poput 'idi vježbati' postali jako toksični, u smislu da su standardi postali potpuno nerealni. Na primjer, netko trenira tri godine i može napraviti 15 zgibova. To nije mala stvar. Ali onda na Instagramu vidi čovjeka koji radi stoj na jednoj ruci, a drugom svira usnu harmoniku. Pa bacio bih i mobitel i sebe s trećeg kata nakon toga, podijelio je Josip.

Dio ideja potječe od Andrewa Tatea

Podcast o manosferi nije mogao proći bez spominjanja Andrewa Tatea, jednog od najistaknutijih promotora te ideologije. De Grisogono objašnjava kako je on među prvima povezao fizički izgled s drugim karakteristikama koje bi 'pravi muškarac' morao imati, poput uspjeha u poslu i bogatstva, kako bi bio privlačan ženama i tako je jedan od začetnika koncepta hipergamije.

- Kako imate mušku populaciju koja se svrstava prema materijalnom statusu i moći, žene će, ovisno o razini muškaraca u toj hijerarhiji, ulaziti u veze s muškarcima istog ili višeg statusa. To je neka teorija iza toga. Problem je što, kad to gledaš, počneš razmišljati i jesi li adekvatan, objasnio je Leonardo.

Mladi su sve češće izgubljeni u digitalnom svijetu

Mladići se slažu da manosfera na društvenim mrežama može imati velik utjecaj te da mnogi ne prepoznaju da im se serviraju laži i gluposti. Stoga je lako povjerovati i u apsurdne savjete, poput lupanja glave čekićem kako bi se oblikovala vilica.

- Većina života danas ti je digitalizirana. Više nisi primoran izlaziti van, skupljati iskustva i doživljavati stvarne interakcije, nego preko društvenih mreža doživljavaš socijalizaciju, zaključio je Leo koliko su mladi duboko uronjeni u društvene mreže.

Još neke od tema u kojima je bilo riječi u podcastu su:

Kako je feminizam utjecao na razvoj manosfere?

Kako se u manosferi stvara osjećaj žrtve?

Fenomen Clavicular

Kako se trebamo baviti muškarcima na internetu?

Šalje li društvo podvojene signale prema muškarcima?

Priča li se i o toksičnoj femininosti?

Odgovore poslušajte u nastavku: