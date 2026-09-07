Novosti Tko su najuspješniji učenici Hrvatske? Ažuriran popis dobitnika Oskara znanja

Tko su najuspješniji učenici Hrvatske? Ažuriran popis dobitnika Oskara znanja

srednja.hr

07. rujan 2026.

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Tko su najuspješniji učenici Hrvatske? Ažuriran popis dobitnika Oskara znanja

Slavlje | Foto: Canva

Prošle je godine Oskar znanja dobilo 484 učenika osnovnih i srednjih škola. Sve informacije možete potražiti u Alumni bazi portala srednja.hr.

Postoje tri tipa učenika: oni kojima je svejedno, oni koji se trude i uče, ali ne ganjaju ocjene i oni koji osvajaju Oskara znanja. U školskoj godini 2025./2026. to je najprestižnije priznanje u hrvatskom obrazovnom sustavu osvojilo 484 učenice i učenika osnovnih i srednjih škola. 

Oskar znanja nagrada je koja se dodjeljuje učenicima za uspjeh na državnim i međunarodnim natjecanjima. Nagradu uspješnim učenicima dodjeljuje Agencija za odgoj i obrazovanje i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih. Osim učenicima, priznanja su uručena i mentorima za stručan i predan rad.

Sve informacije o ovogodišnjim dobitnicima Oskara znanja možete pronaći u Alumni bazi portala srednja.hr. Alumni baza nastala je u suradnji s Hrvatskom zajednicom županija s ciljem da se najuspješniji učenici i njihovi mentori dodatno istaknu, a pregled njihovih postignuća bude što jasniji.

Alumni baza podataka | Foto: srednja.hr

Kako koristiti bazu? 

U bazi podataka možete pronaći podatke ne samo o prošlogodišnjim pobjednicima već i o svim dobitnicima od 2005. godine. Pretraga je moguća po imenu i prezimenu učenika, školi koju pohađa, natjecanju na kojem je ostvario rezultat, gradu ili županiji te mentoru. 

Klikom na ime i prezime učenika ući ćete na njegov profil. Tamo su vidljiva sva natjecanja na kojima je ostvario rezultat u pojedinom razredu, škola iz koje dolazi te mentor koji ga je pripremao. Baza jednako tako mapira i mentore. Njih se može pretražiti po imenu i prezimenu ili mjestu, a tražilica prikazuje sva natjecanja na kojima su njihovi učenici osvajali nagrade.

Do Alumni baze podataka o svim dobitnicima Oskara znanja možete doći putem ovog linka.

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