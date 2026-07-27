Profesor o pričama koje kruže o ekipi u teretanama: 'Imamo problem ako će se klinci s 14 godina lupat čekićem'

Sociolog Lovre de Grisogono komentirao je da je u SAD-u proširen narativ o tome da u teretane idu samo krajnji desničari.

U našem podcastu sociolog Lovre de Grisogono govorio je o manosferi i utjecaju toksične muške kulture na internetu i u medijima na percepciju odlaska u teretanu.

- Noviji američki narativ kaže da su rasprave o teretanama zapravo desničarske, ne daj Bože, nacističke. Muškarci koji žele dobro izgledati već se tome smiju. Dovoljno je pogledati Joea Rogana da se susretneš s time. Pogledaj malo Joea Rogana i vidjet ćeš s kime razgovara, komentira de Grisogono.

Navodi da iz tog popularnog sadržaja proizlazi narativ prema kojem, ako se zalažeš za to da muškarci moraju biti fizički snažni, automatski si desničar, rasist, bijeli supremacist ili nacist.

- Zato mene osobno smeta što o ovim temama ne govore ljudi koji su obrazovani, koji mogu dati nekakav neutralan pristup i reći da imamo problem. Imamo problem ako će se klinci s 14 godina lupati čekićem po glavi, što je jedna od Clavicularovih najpoznatijih metoda. Imamo problem jer će ti klinci jednog dana biti nositelji društvenog razvoja, a mislit će da mikrofrakture lubanje mogu uljepšati izgled, upozorio je de Grisogono.

U podcastu su sudjelovali i profesorovi učenici Josip Glavaš i Leonardo Prekratić, koji su se tijekom srednje škole na internetu susreli s manosferom te bili djelomice uvučeni u nju. Razgovarali smo i tome je li i kako feminizam utjecao na njezin razvoj, kako se u njoj stvara osjećaj žrtve, šalje li društvo podvojene poruke muškarcima te govori li se i o toksičnoj femininosti. Cijeli podcast poslušajte u nastavku: