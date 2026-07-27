Ovo je 10 srednjoškolskih smjerova u Primorsko-goranskoj županiji koje su 2026. upisali najbolji osmaši

U top 5 čak su tri strukovna smjera, dva u Medicinskoj školi u Rijeci. Na rang listi je jedna škola u Delnicama, a ostale su u Rijeci.

Nedavno je okončan ljetni rok upisa u srednje pa smo provjerili koje su srednjoškolske smjerove u Primorsko-goranskoj županiji upisivali osmaši s najviše bodova. Podaci Ministarstva obrazovanja pokazuju da su na tom popisu tri strukovna i sedam gimnazijskih smjerova.

U top tri smjera čak dva strukovna

Promatrajući prosječan broj bodova upisanih učenika, na vrhu se nalazi opći smjer Prve sušačke hrvatske gimnazije u Rijeci. Upisani su u prosjeku imali 78,40 bodova. Ova gimnazija nalazi se u riječkom naselju Sušaku i u njoj učenici pohađaju nastavu u 24 razredna odjela. Uz opći program škola nudi i prirodoslovno-matematički te jezični smjer, koji se na popisu nalaze na osmom i devetom mjestu.

Na drugom mjestu rang liste nalazi se smjer za fizioterapeutskog tehničara u Medicinskoj školi u Rijeci, koji su učenici upisivali s prosjekom bodova 78,38. Medicinska škola u Rijeci najveća je srednja škola u Primorsko-goranskoj županiji.

Na trećem mjestu našao se još jedan smjer ove velike strukovne škole. Učenici su program za farmaceutskog tehničara upisivali s prosjekom bodova 77,69. Uz buduće fizioterapeute i farmaceutske tehničare, ova velika škola obrazuje učenike i buduće medicinske sestre, sanitarne tehničare, zdravstveno-laboratorijske tehničare, dentalne tehničare, veterinarske tehničare te tehničare nutricioniste.

Na šestom mjestu škola u Delnicama

Na rang listi je još jedan strukovni smjer, za arhitektonske tehničare u Građevinskoj tehničkoj školi u Rijeci, koji su učenici upisivali s prosjekom bodova 77,57. Ostatak liste su gimnazijski programi, od kojih je jedan u Delnicama, a ostali u Rijeci.

U tablici možete vidjeti deset srednjoškolskih programa Primorsko-goranske županije koje su upisivali osmaši s najviše bodova. Napominjemo da su na listama promatrani smjerovi s deset ili više upisanih učenika. Rang lista 10 srednjih u PGŽ koje su upisali učenici s najboljim ocjenama | Izvor podataka: MZOM

Na poveznicama pročitajte rang liste za druge županije: