Novosti Potvrđeno je, izlazi četvrta sezona Srama: Stiže prije nego očekujete, poznato i o kome je radnja

Potvrđeno je, izlazi četvrta sezona Srama: Stiže prije nego očekujete, poznato i o kome je radnja

Korana Povijač
Korana Povijač

27. srpanj 2026.

Google Dodajte Srednja.hr kao željeni izvor na Googleu
Facebook X Linkedin Mail
Potvrđeno je, izlazi četvrta sezona Srama: Stiže prije nego očekujete, poznato i o kome je radnja

Vanessa | foto: screenshot Sram/HRT

Uskoro se očekuje snimanje četvrte sezone serije Sram, u čijem će središtu biti Vanessa. Otvorit će teme pripadanja, predrasuda, obiteljskih odnosa...

Ove jeseni na male ekrane stiže četvrta sezona popularne serije Sram, nastale u produkciji CGM FILMS-a za Hrvatsku radioteleviziju, potvrdio je HRT. U središtu nove sezone bit će Vanessa, djevojka romskog podrijetla koja pokušava pronaći svoje mjesto između očekivanja okoline, vlastitog identiteta i ljubavi. Serija će kroz Vanessinu priču otvoriti teme pripadanja, predrasuda, obiteljskih odnosa i odrastanja.

Nova sezona Srama

Snimanje četvrte sezone očekuje se uskoro, a emitiranje od jeseni na prvom programu HRT-a te na službenim digitalnim kanalima serije. Kao i prethodnih godina, nova sezona kombinirat će televizijsko emitiranje s digitalnim pristupom koji prati svakodnevni život likova u stvarnom vremenu.


- Ponosni smo što donosimo četvrtu sezonu Srama. Nadamo se da će Vanessina priča dirnuti gledatelje, približiti im svakodnevicu jedne romske obitelji i pokazati da, bez obzira na naše različitosti, svi prolazimo kroz iste izazove odrastanja, prihvaćanja i traženja vlastitog mjesta u društvu, rekli su urednici Srama, piše HRT.
Izdvojeni članak
Izdvojeni članak

Više od 300 milijuna pregleda

Sram do sada broji više od 300 milijuna pregleda na digitalnim platformama. Od premijere 2024. primio je i brojna priznanja, a ove je godine nagrađen i Zlatnim Studijem za najbolju TV seriju.

U nastavku možete pogledati i naš podcast s producentom Srama Ivanom Lovrečekom koji smo snimili uoči nedavno emitirane treće sezone.

sram nova sezona Srama Sram nova sezona serija sram Vanessa Sram četvrta sezona Srama nova sezona Srama kad izlazi