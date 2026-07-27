Potvrđeno je, izlazi četvrta sezona Srama: Stiže prije nego očekujete, poznato i o kome je radnja

Sram je hit serija, ali fanovi ipak imaju jedan prigovor: 'U tome i je čarolija'
08:36 199 d 09.01.2026
27. srpanj 2026.
Uskoro se očekuje snimanje četvrte sezone serije Sram, u čijem će središtu biti Vanessa. Otvorit će teme pripadanja, predrasuda, obiteljskih odnosa...
Ove jeseni na male ekrane stiže četvrta sezona popularne serije Sram, nastale u produkciji CGM FILMS-a za Hrvatsku radioteleviziju, potvrdio je HRT. U središtu nove sezone bit će Vanessa, djevojka romskog podrijetla koja pokušava pronaći svoje mjesto između očekivanja okoline, vlastitog identiteta i ljubavi. Serija će kroz Vanessinu priču otvoriti teme pripadanja, predrasuda, obiteljskih odnosa i odrastanja.
Snimanje četvrte sezone očekuje se uskoro, a emitiranje od jeseni na prvom programu HRT-a te na službenim digitalnim kanalima serije. Kao i prethodnih godina, nova sezona kombinirat će televizijsko emitiranje s digitalnim pristupom koji prati svakodnevni život likova u stvarnom vremenu.
Sram je hit serija, ali fanovi ipak imaju jedan prigovor: 'U tome i je čarolija'
08:36 199 d 09.01.2026
Sram do sada broji više od 300 milijuna pregleda na digitalnim platformama. Od premijere 2024. primio je i brojna priznanja, a ove je godine nagrađen i Zlatnim Studijem za najbolju TV seriju.
U nastavku možete pogledati i naš podcast s producentom Srama Ivanom Lovrečekom koji smo snimili uoči nedavno emitirane treće sezone.
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