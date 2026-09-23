Na faksu imate profesoricu ili profesora koji su baš odlični? Prijavite ih za nagradu

Malo je onih koji za vrijeme studiranja ne pamte one profesore koji su obilježili njihove studentske dane. Nominirajte ih za nagradu Zlatna kreda.

Profesor koji je uveo gostujuća predavanja iz prakse jer je znao da studentima teorija sama neće biti dovoljna. Profesorica koja svakom studentu odgovori na pitanje, čak i kad ih u jednoj generaciji ima dvjesto. Asistent koji je organizirao radionicu izvan redovnog rasporeda, samo zato što je vidio da grupa treba dodatnu vježbu. Mentorica koja je ostala u kontaktu sa studenticom i godinama nakon diplome, kad joj je zatrebao savjet za prvi posao.

Takav trud prepoznaju ga uglavnom oni koji su ga proživjeli, generacije studenata koje su prošle kroz njihova predavanja i konzultacije. Zlatna kreda postoji upravo zato da se taj trud, koji obično ostaje između čovjeka i njegovog poziva, jednom izvuče na vidjelo. Prijaviti se možete do 30. rujna.

Prijavite ih za nagradu Zlatna kreda

Zlatna kreda nagrada je koju dodjeljuje portal srednja.hr pojedincima koji su svojim djelovanjem ostavili trag, motivirali druge i pomaknuli granice obrazovanja. Kao student možete prijaviti profesora čija su vam predavanja promijenila pogled na struku, a kao profesor možete nominirati kolegicu ili kolegu čiji je rad ostavio trag.

Nagradu dodjeljuje portal srednja.hr, a pobjednike u četiri kategorije bira žiri u sastavu redakcije portala. Nagrade će biti dodijeljene na godišnjoj obrazovnoj konferenciji 'Idemo u srednju!' portala srednja.hr, koja će se održati 6. studenoga 2026. u Hotelu International u Zagrebu. Ove godine portal isto kreće u srednju školu jer obilježava svoj 15. rođendan. Kotizaciju za konferenciju možete nabaviti ovdje.

Kako nominirati profesora ili kolegu?

Kandidata ili kandidatkinju može predložiti svatko. Studenti mogu nominirati profesore, a profesori svoje kolege, a moguće je prijaviti i asistenta koji se svojim radom izdvojio iz mnoštva. Prijava se podnosi putem obrasca uz obrazloženje zašto upravo ta osoba zaslužuje Zlatnu kredu i kako je njezin rad utjecao na zajednicu kojoj pripadate.

Što je obrazloženje konkretnije, veća je šansa da će prijava biti zapažena. Nije dovoljno napisati da netko predaje na poseban način, potrebno je opisati kako to konkretno izgleda. Možda je pokrenula novi kolegij, možda uvijek pronađe vrijeme za razgovor izvan konzultacija, možda je studente uključila u projekt koji im je otvorio vrata prve prakse. Precizan opis je ono što prijavu izdvaja od ostalih.

Prošlogodišnjeg dobitnika nagrade su nominirali studenti

Koliko nominacija studenata zapravo znači, najbolje pokazuje priča prošlogodišnjeg dobitnika u kategoriji Profesor godine. Stjepan Jelica, predavač fizioterapije na Veleučilištu 'Lavoslav Ružička' u Vukovaru, poznat je po tome što u svojim studentima potiče da se fokusiraju na snage pacijenata, a ne samo na njihove dijagnoze.

Uz nastavu je i Bobath terapeut, koordinator volontera na Veleučilištu i autor besplatne knjige o djeci s teškoćama u razvoju. Jednom je gurajući u kolicima pacijenticu otrčao cijeli maraton, samo da joj uljepša dan. Nagradu su mu dodijelili upravo studenti, koji su prepoznali koliko im njegov pristup i praktično iskustvo znače za budući poziv.

Prijavite one koji mijenjaju obrazovanje iznutra

Nagrada odlazi u ruke onima koji mijenjaju obrazovanje iznutra. Profesorima koji svakog dana dolaze s entuzijazmom, iako im je ponekad teško. Ako poznajete profesora ili profesoricu čiji je rad obilježio vaše studiranje, prijavite ih za Zlatnu kredu i pokažite im koliko vrijede.

Uz nagradu za najboljeg profesora ili profesoricu, nagrada će se dodijeliti i u kategorijama Nastavnik ili nastavnica godine, Učenik ili učenica godine te Student ili studentica godine. Više o svim kategorijama pročitajte u članku o otvaranju natječaja.

Kotizacije za sudjelovanje dostupne su putem Entrio sustava, a sve informacije o konferenciji, kotizacijama, programu i prijavama dostupne su ovdje. Kako bi bili još sigurniji da vam ništa nije promaknulo, možete se pridružiti Facebook događaju konferencije. Pravilnik možete pročitati ovdje.

srednja.hr konferencija koju organiziramo povodom 15. rođendana portala održat će se 6. studenog u Hotelu International u Zagrebu. Kotizacije možete kupiti putem Entrio sustava ovdje. Sve novosti možete pratiti u ovoj rubrici, priključite se Facebook događaju kako vam niti jedna vijest ne bi promaknula.