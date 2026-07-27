U nesreći na električnom romobilu stradale dvije maloljetnice: Jedan grad planira uvođenje zabrane

Dvije maloljetnice sinoć su ozlijeđene u padu s električnog romobila u Vrsima kod Zadra, izvijestila je Policijska uprava zadarska. Do nesreće je došlo oko 22 sata u Ulici dr. Franje Tuđmana, kada je maloljetnica zbog neprilagođene brzine stanju i uvjetima na kolniku izgubila kontrolu nad vozilom te zajedno sa suputnicom pala na kolnik.

- Tijekom vožnje maloljetna vozačica, kao ni putnica, nisu koristile zaštitnu kacigu. Zbog zadobivenih ozljeda prevezene su u Opću bolnicu Zadar radi pružanja daljnje liječničke pomoći, gdje su kod vozačice utvrđene teške tjelesne ozljede opasne po život, dok ozljede putnice još nisu okvalificirane, izvijestili su iz PU zadarske.

Navode i da je električni romobil kojim je maloljetnica upravljala imao snagu motora veću od 0,6 kW, što nije dopušteno, te da je policija ovlaštena takva vozila oduzimati vozačima, o čemu smo već pisali. Vožnja električnih romobila koji mogu razviti brzinu veću od 25 kilometara na sat također je zabranjena.

'Pozivamo roditelje i skrbnike da razgovaraju s djecom'

Policija je upozorila sve vozače da tijekom vožnje električnih romobila obrate pozornost na neravnine, kamenčiće, pijesak i druge prepreke na pješačkim i biciklističkim stazama. Savjetuju vozačima da izbjegavaju nagla kočenja i promjene smjera kretanja na skliskim ili neravnim površinama. Također podsjećaju sve da vode računa o pješacima i drugim sudionicima u prometu te da obvezno nose zaštitne kacige. Uz to, policija je uputila i apel roditeljima.

- Pozivamo roditelje i skrbnike da razgovaraju s djecom o sigurnom korištenju električnih romobila i drugih osobnih prijevoznih sredstava. Iako zakon dopušta njihovo korištenje nakon navršenih 14 godina, važno je naglasiti potrebu za oprezom, korištenjem zaštitne kacige i prilagođavanjem brzine uvjetima na stazi. Padovi s električnih romobila često završavaju teškim ozljedama, zbog čega su nadzor i edukacija mladih iznimno važni, poručili su iz PU zadarske.

Tema opasnosti električnih romobila postaje sve prisutnija u javnosti, a gotovo svakog tjedna dolazi do novih prometnih nesreća u kojima sudjeluju upravo ta vozila, pri čemu su najčešći sudionici maloljetnici. Nedavno smo razgovarali s dvjema majkama čiji su sinovi bili ozlijeđeni u takvim nesrećama, a jedna je pokrenula peticiju za zabranu električnih romobila u pješačkim zonama. Treća je pak majka inzistirala da policajac njezinu sinu napiše kaznu jer je romobil vozio bez zaštitne kacige.

Makarska planira zabranu ili strogu kontrolu

Stranka GLAS u Saboru se zalaže za zabranu vožnje električnih romobila u pješačkim zonama, a za to se najavio izboriti i načelnik Općine Konavle Božo Lasić. Takvu je mjeru sada najavio i gradonačelnik Makarske Zoran Paunović, piše Dijana Turić za Slobodnu Dalmaciju.

- Sada je u pripremi nova odluka za koju se nadam da ćemo je uspjeti usvojiti najesen ili do kraja godine. U nju bih doista uključio dio o romobilima, što ćemo odraditi strateški u dogovoru sa strukom, kako prenosi Slobodna Dalmacija, izjavio je Paunović na sastanku Vijeća za sigurnost i prevenciju Grada Makarske.

Kao drugo rješenje gradonačelnik vidi postavljanje kamera na cijelom gradskom području, kao što je to učinjeno u Šibeniku. Međutim, ističe da je riječ o skupoj investiciji te da bi prepreka mogla biti to što ne mogu dobiti sredstva Europske unije za taj projekt jer nisu dio Integriranog teritorijalnog programa, piše Slobodna Dalmacija.