Profesor o utjecaju feminizma na manosferu: 'Mladi momci sebe uništavaju da bi se dopali ženama'

U našem podcastu sociolog Lovre de Grisogono govorio je o manosferi i utjecaju toksične muške kulture na internetu. De Grisogono radi poveznicu između toga kako je ulazak feminizma u društveni mainstream posijao sjeme ove, za mladiće štetne, ideologije.

- Problem je u društvenim novim trendovima gdje smo mi stvarno stavili previše naglaska na feminizam, a u potpunosti zanemarujemo mlade muškarce. U SAD-u najveća stopa suicida je među bijelim muškarcima. U toj stopi suicida druga najveća je među mladim muškarcima. Dakle pričamo o nekakvom age gapu od 16 do 25, komentirao je de Grisogono u našem studiju.

Tvrdi da looksmaxxeri nisu sami po sebi mizogini

Precizira da kad kaže 'pretjerani feminizam' misli na narativ da se, kad god se muškarci žale na nešto, to doživljava negativno, što je, po njegovom sudu postao mainstream. Looksmaxxeri, nezadovoljni svojim izgledom, na internetu pronalaze radikalne, opasne i uglavnom besmislene savjete za unaprjeđenje svojeg fizičkog izgleda, obično s ciljem da bi se više dopali ženskoj populaciji. De Grisogono smatra da to pokazuje da ovaj trend u svojoj osnovi nije mizogin.

- Mladi momci sebe uništavaju da bi se dopali ženama, to je vrlo bitno za razumjeti. Oni nisu kao filozofski pravac mizogin, oni su antifemnistički jer tvrde da stavljanjem tolikog naglaska na ženska prava, a u tom smislu kvote su recimo dobar primjer, da sustavi više nisu meritokratski, nego da su po kvotama. I to je nešto za što se feminizam izborio i iz njihove perspektive se smatra da je to uzrok ovim problemima, smatra de Grisogono.

U Hrvatskoj rodne kvote nisu toliko prisutne

Međutim zatim dodaje da je to prisutnije u Sjedinjenim američkim državama. U Hrvatskoj rodne kvote postoje za saborske zastupnike, ali ni jedna od većih političkih stranaka ih se ne pridržava na svojim izbornim listama, zbog čega redovno plaćaju financijske kazne.

U podcastu su sudjelovali i profesorovi učenici Josip Glavaš i Leonardo Prekratić, koji su se tijekom srednje škole na internetu susreli s manosferom te bili djelomice uvučeni u nju. Razgovarali smo i tome je li i kako feminizam utjecao na njezin razvoj, kako se u njoj stvara osjećaj žrtve, šalje li društvo podvojene poruke muškarcima te govori li se i o toksičnoj femininosti. Cijeli podcast poslušajte u nastavku: