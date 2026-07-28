Ministarstvo traži mladu osobu koju će poslati u Ujedinjene narode: Ovo su uvjeti i rok prijave

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih (MZOM) objavilo je Javni poziv za izbor hrvatskog mladog delegata pri organizaciji Ujedinjenih naroda (UN). Rok za prijavu je 31. kolovoza.

Javni poziv, priopćili su iz MZOM-a, objavljuje se s ciljem uključivanja mladih građana Republike Hrvatske u rad Opće skupštine UN-a, u skladu s Programom za mlade delegate i Rezolucijom UN-a o mladima. Sve kako bi svojim idejama predstavljali interese mladih iz Hrvatske te kroz suradnju i razmjenu informacija s delegatima drugih zemalja sudjelovali u donošenju odluka i političkih rješenja o pitanjima značajnima za mlade, na međunarodnoj razini.

Kandidati moraju ispunjavati 9 uvjeta

Bira se jedan kandidat na mandat od dvije godine. Izabrani kandidat tijekom prve godine mandata obnaša dužnost zamjenika hrvatskog mladog delegata pri UN-u, a tijekom druge godine mandata obnaša dužnost hrvatskog mladog delegata pri UN-u.

Prijavljeni kandidati moraju ispunjavati devet uvjeta. Moraju imati između 18 i navršenih 30 godina života i hrvatsko državljanstvo te izvrsno poznavati engleski jezik u govoru i pismu. Moraju imati razvijene komunikacijske vještine, biti sposobni za samostalan rad i poznavati nacionalni zakonodavni i strateški okvir u području politika za mlade. Moraju imati iskustvo rada u udrugama mladih i za mlade i/ili aktivnog sudjelovanja u nacionalnim ili međunarodnim projektima iz područja mladih, poznavati rad Opće skupštine UN-a i biti spremni na dinamičan rad i putovanja.

Izabrani kandidat sudjelovat će u radu Opće skupštine UN-a, posebno u radu Trećeg odbora, koji raspravlja o socijalnim, kulturnim i humanitarnim pitanjima, a kojom prilikom će se posebno osvrnuti na probleme mladih vezanih uz ove teme. U fazi priprema za sjednice, od izabranog kandidata očekuje se upoznavanje s radom Opće skupštine, posebno u području razvoja politika za mlade/rada s mladima, razumijevanje rezolucija i relevantnih izvješća Opće skupštine te oblikovanje stava o nacionalnim prioritetima i izazovima mladih u suradnji s udrugama mladih i za mlade, organizacijama koje uključuju mlade, MZOM-om, te kroz rad drugih radnih skupina i tijela, kroz posjete, razgovore i konzultacije, kao i razmjenu mišljenja i iskustva.



Izabrani kandidat sudjeluje na radnom dijelu diplomatske misije na način da aktivno sudjeluje na organiziranim sastancima i sjednicama, kao i na neformalnim pregovorima, održava govore o temama koje se razmatraju te piše izvješća. Po povratku u Hrvatsku izvještava nadležne o rezultatima svog rada na međunarodnim sastancima UN-a, dijeli svoja iskustva s mladima, promiče ideje o razvoju mladih te ih potiče da aktivno sudjeluju u unapređenju svoje zajednice, slijedeći načela prihvaćena na međunarodnoj razini.

Što je potrebno priložiti u prijavi?

Kandidati su u prijavi obavezni priložiti motivacijsko pismo (potpisano od strane kandidata), životopis, jednominutni video na engleskom jeziku u kojem kandidat ukratko predstavlja sebe i razloge svoje prijave, dokaz o hrvatskom državljanstvu, potvrdu o zadnjem završenom stupnju obrazovanja (svjedodžba srednje škole ili diploma/potvrda visokog učilišta), opis iskustva u području rada s mladima/politika za mlade s pripadajućim dokazima (izjava poslodavca ili druge pravne osobe iz koje je vidljivo da kandidat ima traženo iskustvo/ugovor o radu/ugovor o djelu/ugovor o volontiranju i/ili dr.), dokaz o znanju engleskog jezika i uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 30 dana od datuma objave Javnog poziva).Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije donošenja Odluke o izboru kandidat će na zahtjev Ministarstva predočiti izvornike. Postupak izbora kandidata iz članka I. Javnog poziva provest će Povjerenstvo sastavljeno od tri predstavnika MZOM-a. Povjerenstvo će pregledati prijave pristigle u roku te utvrditi ispunjavaju li formalne uvjete propisane Javnim pozivom, temeljem čega će sastaviti listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete.

Daljnji kriteriji formiranja užeg izbora kandidata bit će podaci iz životopisa i motivacijskog pisma, pri čemu će se uzeti u obzir iskustvo i rezultati dosadašnjeg rada, aktivnosti u području mladih te odgovornost i motiviranost za obavljanje navedenih zadataka. Za mladog delegata pri UN-u neće biti izabran kandidat koji je zaposlen na poslovima koji su po svojoj naravi povezani s poslovima i zadaćama mladog delegata pri UN-u.

Najuspješniji kandidati bit će pozvani na razgovor

Po formiranju užeg izbora kandidata, provest će se pisano testiranje u prostorijama Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, radi provjere znanja o određenim temama koje se tiču djelokruga hrvatskog mladog delegata pri UN-u, i to na engleskom jeziku. Najuspješniji kandidati bit će pozvani na razgovor. Na temelju konačnih rezultata bodovanja znanja, sposobnosti, iskustva i komunikacijskih vještina odabrat će se kandidat koji će tijekom dvogodišnjeg mandata prvu godinu obnašati dužnost zamjenika hrvatskog mladog delegata pri Ujedinjenim narodima, a drugu godinu dužnost hrvatskog mladog delegata pri Ujedinjenim narodima.

