Širi se jeziva snimka iz Slavonije: Mladića vukao po ulici i brutalno udarao, drugi gledali

Snimka koja se proširila društvenim mrežama pokazuje potpunu bezobzirnost i nedostatak empatije grupe mladića koji su maltretirali osobu na podu.

Društvenim mrežama proširila se izrazito uznemirujuća snimka iz Slavonskog Broda na kojoj se vidi kako više osoba okružuje mladića koji leži potpuno bespomoćan ili u nesvijesti, dok ga jedan od njih vuče i udara. Samo je jedan od mladića pokušavao zaustaviti ovo bezobzirno nasilje, no bez uspjeha.

Prema neslužbenim informacijama koje je za sbonline.net objavio D. Krstanović, do incidenta je došlo tijekom noći sa subote na nedjelju u Zajčevoj ulici u središtu Slavonskog Broda. Iako se na snimci ne vide svi detalji, čini se da je riječ o mlađim osobama.

Prema neslužbenim informacijama koje prenosi sbonline.net, ozlijeđeni mladić prevezen je u Opću bolnicu 'Dr. Josip Benčević' u Slavonskom Brodu, gdje mu je pružena liječnička pomoć. Taj portal neslužbeno navodi da je osoba koja je mladića na tlu najviše udarala maloljetnik.

Posebno zabrinjava činjenica da mlade osobe pokazuju toliku razinu bezobzirnosti i nedostatak empatije. Nedavno smo razgovarali s profesorom kaznenog prava Aleksandrom Maršavelskim, koji nam je objasnio koje kazne mogu dobiti maloljetne osobe.

Ako se utvrdi da roditelji ne mogu primjereno usmjeravati dijete, sud može odrediti nadzor stručne osobe iz centra za socijalnu skrb u trajanju od šest mjeseci do dvije godine. U slučajevima ponavljanja kaznenih djela maloljetnici se mogu uputiti u odgojnu ustanovu ili odgojni zavod. Maloljetnički zatvor rezerviran je za najteže slučajeve starijih maloljetnika, u dobi od 16 do 18 godina.

Poslali smo upit Policijskoj upravi brodsko-posavskoj o ovom događaju, a nakon što pristigne odgovo o njemu ćemo izvijestiti javnost.