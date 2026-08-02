Tisuće roditelja djeci ne mogu priuštiti ljetovanja i školske izlete: 'To utječe na njihovu dobrobit'

Nepovoljan socio-ekonomski status za neku djecu znači da ovog ljeta neće otići na more, ali i da od jeseni neće moći sudjelovati u školskim izletima.

Ljeto je u punom jeku, no zbog nepovoljne financijske situacije neki učenici u Hrvatskoj ovih ljetnih praznika neće ugledati more. Oko 127.000 djece u Hrvatskoj odrasta u riziku od siromaštva, a mnoga od njih zbog toga ne mogu sudjelovati u putovanjima, ali ni školskim izletima. Ured pravobraniteljice za djecu Tatjane Katkić Stanić tijekom 2025. godine zaprimio je 74 pritužbe vezane uz ekonomska prava djece, od kojih se polovica odnosila na pravo na primjereni životni standard.

Iz Ureda pravobraniteljice za srednja.hr ističu da kontinuirano upozoravaju na činjenicu da sustav odgoja i obrazovanja nije jednako dostupan svoj djeci te da unatoč činjenici da je školovanje u Republici Hrvatskoj besplatno, postoje skriveni troškovi obrazovanja poput izleta, školske i sportske opreme i slično, koji značajno utječu na djecu.

Isključenost djece iz školske zajednice

- Nesporno je da financijska nejednakost i siromaštvo utječu na dobrobiti djece odnosno učenika. Situacije u kojoj roditelji ili skrbnici djece ne mogu priuštiti djeci sudjelovanje u izvannastavnim i izvanškolskim aktivnostima kao što su odlazak u kazalište, na školske izlete ili maturalna putovanja izravno doprinose socijalnoj isključenosti djece. Djeca koja nemaju mogućnosti sudjelovanja u takvim aktivnostima ostaju, izravno ili neizravno, isključena iz školske zajednice, upozoravaju iz Ureda pravobraniteljice.

Školski izleti, dodaju, prilika su da se djeca dodatno zbliže, upoznaju prijatelje i učitelje odnosno nastavnike u drugačijem okruženju, da steknu nova životna iskustva i uspomene koje će nositi kroz život. Izostanak sudjelovanja u takvim aktivnostima, upozoravaju, utječe na socijalnu isključenost djece te može utjecati na školski uspjeh, što se posljedično reflektira na obrazovanje i kvalitetu života u odrasloj dobi.

- Upravo se zato Ured pravobranitelja za djecu zalaže za jačanje mjera u okviru Nacionalnog akcijskog plana Jamstva za svako dijete koje su usmjerene na smanjenje socijalne isključenosti i rizika od siromaštva kod djece. Zalažemo se za uvođenje besplatnih izvanškolskih aktivnosti odnosno članarina po izboru (sportski klub, glazbena škola, škola stranih jezika), besplatne ulaske u kazališta, muzeje i kina za ovu skupinu djece. Također, smatramo važnim za djecu u obiteljima u riziku od siromaštva osigurati pristup brzom internetu i IKT otpremi, potom sufinanciranje organiziranih besplatnih izvanškolskih aktivnosti za vrijeme školskih praznika. Uz to, kao važnim smatramo pitanje definiranja univerzalnog doplatka uz uvažavanje specifičnih županijskih potreba, navode iz Ureda pravobraniteljice.

Uloga lokalnih zajednica

Ključnim vide osnaživanje lokalnih zajednica da prepoznaju potrebe djece i obitelji s djece i izradu planskih i usmjerenih mjera koje doprinose povećanju kvalitete života.

- Niti jedno dijete ne bi trebalo biti ostavljeno sa strane. Smatramo da je dužnost lokalne zajednice osigurati instrumente koji izravno pomažu djeci u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti. Pri tom, je izuzetno važno ne stigmatizirati djecu, ne izazivati osjećaj srama ili nelagode, već omogućiti sustavnu podršku u kojoj se potrebe djece prepoznaju i u kojem nadležna tijela proaktivno djeluju, ističu iz Ureda pravobraniteljice.

Grad Zagreb tako organizira besplatno ljetovanje za djecu predškolske dobi i učenike do završetka osnovne škole. Pravo na ljetovanje imaju djeca korisnika prava iz sustava socijalne skrbi, ostvarenih sukladno Odluci o socijalnoj skrbi i Zakonu o socijalnoj skrbi, kao i djeca iz obitelji slabijeg imovinskog statusa, na temelju procjene zagrebačkih osnovnih škola i dječjih vrtića.

Iz Grada za srednja.hr navode da program ljetovanja kao socijalna usluga datira još iz 2000. godine, a zbog pozitivnog učinka na sudionike, održali su njezin kontinuitet. U 2026. godini, dodaju, predviđeno je ljetovanje za ukupno 420 djece slabijeg imovinskog stanja, koja će tjedan dana provesti u odmaralištima Podružnice Zagrebačkog Holdinga Vladimir Nazor u Crikvenici i Velom Lošinju. Uz njih, ljetovanje mogu ostvariti i djeca hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koja žive u kućanstvu čiji mjesečni prihod po članu kućanstva u prethodnoj kalendarskoj godini ne prelazi iznos od 70 posto proračunske osnovice u RH, kao i djeca s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom te njihovi pratitelji.

Besplatno ljetovanje za djecu iz Zagreba

- Tijekom sedmodnevnog ljetovanja, djeci je osiguran puni pansion s tri glavna i jednim međuobrokom, boravak u odmaralištima u grupama od deset do dvanaestero djece uz cjelodnevni pedagoški rad i nadzor stručnih suradnika i 24-satna zdravstvena skrb u suradnji s najbližom zdravstvenom ustanovom, navode iz Grada.

Aktivnosti koje se provode prilagođavaju se broju, dobi i specifičnostima djece uvažavajući njihove psiho-socijalne potrebe i obuhvaćaju sportsko-rekreacijske aktivnosti (provjera plivanja, obuka za neplivače, aqua fun aktivnosti, ronjenje, nogomet, odbojka, košarka, badminton, stolni tenis i slično), zabavne društvene aktivnosti i radionice (rock garden, Lego kocke i razne društvene igre te grupne socijalizacijske aktivnosti), večernji program (mini disco s koreografijama, razni kvizovi, karaoke, filmska večer, olimpijske igre, karaoke, talent show i drugo), grupne aktivnosti unutar formiranih skupina (svakodnevni razgovori i međusobna druženja, pričanje priča za laku noć, pantomima, društvene igre i slično).

- Od izuzetne nam je važnosti da djeca budu zadovoljna programom. Najbolji pokazatelj toga je da nam se mnogi godinama vraćaju. S obzirom na to da im roditelji ne mogu priuštiti boravak na moru, ovaj program zasigurno pozitivno utječe na kvalitetu života djece, daje im mogućnost da slobodno vrijeme kvalitetno provode u društvu svojih vršnjaka, stvarajući nova poznanstva i prijateljstva te stječu nova znanja i iskustva koja ih obogaćuju. S obzirom na pozitivna iskustva u provođenju ove socijalne usluge, zasigurno možemo preporučiti slično i drugim gradovima, zaključuju iz Grada.

Maturalna putovanja plaćaju se i do više od 1.100 eura

Procjenjuje se, dakle, da između 20,3 do 22,3 posto djece u Hrvatskoj živi u riziku od siromaštva, dok je procjena Europske komisije da se oko 24 posto djece u Europskoj uniji (EU) nalazi u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti, ističu iz Ureda pravobraniteljice. Dodaju da je u lipnju 2021. godine Europska komisija ustanovila Europsko jamstvo za svako dijete, instrument kojim je cilj spriječiti i prevenirati socijalnu isključenost djece jačanjem pristupa ključnim uslugama odgoja i obrazovanja, zdravstva, stanovanja, socijalne skrbi i osiguranjem prehrane.

- Vlada Republike Hrvatske je u srpnju 2023. godine usvojila Nacionalni akcijski plan za provedbu Preporuke Vijeća Europske unije o uspostavi Europskog jamstva za djecu, dok je su studenom 2026. godine osnovala Odbor za koordinaciju, praćenje i evaluaciju istoga. Ured pravobranitelja za djecu sudjeluje u radu navedenog Odbora. Siromaštvo i socijalnu isključenost djece prepoznali smo kao dio vodećih izazova u zaštiti i interesu djece i uvrstili u prioritete Godišnjeg plana rada Pravobraniteljice za djecu, zaključuju iz Ureda pravobraniteljice.

Podsjetimo, u veljači ove godine o sve skupljim izletima i maturalnim putovanjima razgovarali smo i s roditeljima, ali i s udrugom Mali zmaj. Njihova tajnica Tajana Radotić potvrdila nam je da im se sve više roditelja obraća za financijsku pomoć u plaćanju maturalnih putovanja, čiji su iznosi sve veći. Tada smo na portalu proveli i anketni upitnik, a od 296 ispitanika, najviše njih, 107 odnosno 36,15 posto, reklo je da će svoje maturalno putovanje platiti više od 1.100 eura. Dodajmo da je prema podacima Državnog zavoda za statistiku (DZS), objavljenima 1. srpnja ove godine, medijalna neto plaća za travanj 2026. iznosila 1.319 eura.

Ovaj tekst nastao je uz potporu Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija u sklopu projekta Nevidljivi u obrazovanju.