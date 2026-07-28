Odlična vijest iz susjedstva: Uveden menstrualni dopust, imaju pravo na dva dana svakog mjeseca

Crna Gora konačno je, na inicijativu nezavisne zastupnice, Jevrosime Pejović, uvela dva dana menstrualnog dopusta za žene koje pade od jakih bolova.

Crnogorski parlament uveo je menstrualni dopust za žene koje pate od sekundarne dismenoreje, odnosno jakih menstrualnih bolova. Izmjenama Zakona o zdravstvenom osiguranju žene kojima su takvi bolovi uzrokovani prethodno dijagnosticiranom bolešću imaju pravo na dva dana plaćenog odsustva mjesečno.

Inicijativu za izmjene zakona u ožujku je, povodom Međunarodnog dana žena, podnijela nezavisna zastupnica Jevrosima Pejović. Kao neka od zdravstvenih stanja koja mogu biti opravdanje za dopust u obrazloženju zakona navedeni su endometrioza, miomi, upala jajnika, endometrijski polipi, sindrom policističnih jajnika te simptomi poput dispareunije, disurije, neplodnosti ili krvarenja obilnijeg od uobičajenoga.

Dijagnozu sekundarne dismenoreje utvrđuje liječnik specijalist, a osiguranice su dužne liječničku potvrdu obnavljati najkasnije do 31. prosinca tekuće godine te je dostaviti poslodavcu do 30. siječnja sljedeće godine, prenosi Ana Komatina za vijesti.me.

Menstrualni dopust od europskih zemalja već postoji u Španjolskoj i Portugalu

Podsjetimo, prije malo više od godinu dana menstrualni dopust uveo je Portugal. U toj državi žene od lipnja prošle godine imaju pravo na tri dana dopusta mjesečno, a pravo se ponajprije odnosi na žene kojima je dijagnosticirana endometrioza ili adenomioza.

U Europi menstrualni dopust postoji još i u Španjolskoj. Ondje je uveden 2023. godine, a žene koje pate od teških menstrualnih bolova mogu dobiti tri do pet dana dopusta mjesečno. Zakon se također odnosi samo na žene kojima su dijagnosticirane bolesti poput endometrioze ili sindroma policističnih jajnika, a dopust plaća sustav socijalnog osiguranja, a ne poslodavci, pisao je The Guardian.

Endometriozu ima svaka deseta žena

Može se činiti da se ovi zakoni odnose na vrlo mali broj žena, ali, nažalost, ova su zdravstvena stanja zapravo prilično česta. Endometrioza pogađa jednu od deset žena, a put do dijagnoze dug je te nerijetko traje nekoliko godina. Riječ je o stanju u kojem tkivo nalik endometriju, odnosno sluznici maternice, raste izvan maternice. Neki od simptoma bolesti su bolne menstruacije, kronična zdjelična bol, abnormalna krvarenja iz maternice te obilna i produljena menstrualna krvarenja.

S druge strane, adenomioza je stanje u kojem se tkivo sluznice maternice nalazi u miometriju, mišićnom sloju maternice. Najčešći simptomi su produljena i obilna menstrualna krvarenja praćena jakim bolovima. Dok endometrioza pogađa žene svih dobi, adenomioza je najčešća u žena u dobi od 36 do 45 godina.