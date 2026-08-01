Ovo je 10 srednjoškolskih smjerova u Istarskoj županiji koje su 2026. upisali najbolji osmaši

Podaci Ministarstva obrazovanja za Istarsku županiju pokazuju da među programima s najvišim prosječnim brojem bodova upisanih osmaša prevladavaju gimnazijski smjerovi, osobito prirodoslovno-matematičke i opće gimnazije. Jedini strukovni program među deset vodećih jest program arhitektonskog tehničara u Tehničkoj školi Pula.

No, krenimo redom. Najviši prosječni broj bodova imali su upisani u prirodoslovno-matematičku gimnaziju Gimnazije Pula, 77,90. Prvi učenik na listi imao je 81 bod, dok je posljednji upisani imao 70,76 bodova. Prema podacima MZOM-a, odmah iza pulske prirodoslovno-matematičke gimnazije nalazi se upravo spomenuti program arhitektonskog tehničara u Tehničkoj školi Pula. Prosjek upisanih učenika bio je 77,17 bodova, prvi učenik na listi imao je 80, a posljednji 73,43 boda.

Treće mjesto zauzela je prirodoslovno-matematička gimnazija Gospodarske škole – Istituto professionale Buje. Prosječan broj bodova iznosio je približno 75,49, najbolji učenik imao je 80 bodova, a posljednji upisani 66,93. Na listi se još dvaput pojavljuju smjerovi Gimnazije Pula i to s općom gimnazijom i novim smjerom prirodoslovne gimnazije u kojemu je ostalo još mjesta.

U nastavku možete vidjeti ovogodišnjih deset srednjoškolskih programa Istarske županije prema prosječnom broju bodova upisanih osmaša. Napomenimo kako su s liste, zbog drugačijeg principa bodovanja izostavljeni umjetnički smjerovi i sportski razredi, kao i smjerovi s manje od desetero upisanih učenika.

10 smjerova u Istarskoj županiji prema bodovima upisanih | izvor podataka: MZOM

Podatke za ostale objavljene županije pronađite na poveznicama:

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