Mogu li se nastavnici usavršavati ljeti? Ovo je ponuda, sindikalistica otkriva čega generalno fali

Što rade nastavnici kada su učenici na ljetnim praznicima? Na godišnjem odmoru nisu cijelo vrijeme. Prema zakonu i kolektivnim ugovorima nastavnici imaju između 20 i 30 radnih dana godišnjeg odmora koji se u pravilu koriste kada djece nema u školi. Nastavnici tijekom nastavne godine imaju prava dva dana biti na godišnjem odmoru, dok ostale dane koriste kada su učenici na praznicima, bilo da su to ljetni, zimski ili proljetni.

Godišnji u pravilu traje najmanje 20 radnih dana, na što idu dodatni dani. Tako nastavnici za rad na poslovima s posebnim uvjetima rada dobivaju još dva dana godišnjeg, za poslove razrednika jedan dan, za rad u smjenama dva dana. Ovisno o stažu raste godišnji, npr. za staž između pet i deset godina to su dva dodatna dana. Oni s najviše staža, 35 plus, dobivaju dodatnih osam dana godišnjeg. Kolektivni ugovor propisuje da ukupno trajanje godišnjeg odmora ne može iznositi manje od četiri tjedna, niti više od 30 radnih dana.

Usavršavanja koja nudi AZOO - medijska kultura, profesija u fokusu, umjetna inteligencija, susret STEM-ovaca

S obzirom na to da ljetni praznici za učenike traju 12 tjedana, to znači da barem šest tjedana nastavnici rade kada su učenici kod kuće. Zato smo odlučili provjeriti što im u tom vremenu nude resorne agencije jer bi ljeto moglo biti razdoblje za pokoje usavršavanje.

Agencija za odgoj i obrazovanje (AZOO) nudi stručne skupove. U katalogu vidimo kako je sljedeći skup 18. kolovoza. Dakle, do tada nema drugih skupova. Od sredine kolovoza do početka nastavne godine tako postoje na desetke stručnih skupova, no ne mogu svi nastavnici u njima sudjelovati. Svaki skup uglavnom je ograničen na jedan predmet, dio nastave ili se pak odnosi na određenu županiju.

Izdvojimo Školu medijske kulture 'Dr. Ante Peterlić' kao skup u pogledu izvannastavnih aktivnosti u Karlovcu i Puli. Tu je i STREAM 2026. - Kako matematika prevodi svijet (od glagoljice do Pythona) za matematičare u Zadru. Interdisciplinarni skup Profesija u fokusu! bit će u Splitu, a za one u razrednoj nastavi skup Pedagoška dokumentacija i vrednovanje u funkciji unapređenja kvalitete poučavanja u Omišu. Svi se mogu prijaviti za interdisciplinarni skup u Zagrebu krajem kolovoza pod nazivom Umjetna inteligencija u odgoju i obrazovanju: novi alat ili implicitna rekonceptualizacija?.

Susret nastavnika STEM-a bit će na zagrebačkom FER-u. Za nastavnike stranih jezika u Šibeniku nudi se skup Učitelji u promjeni: motivacija, kreativnost i otpornost u poučavanju stranih jezika, u Osijeku ljetni seminar za geografe. Katehetska ljetna škola za vjeroučitelje osnovnih škola bit će u Šibeniku. Nadalje, za ravnatelje osnovnih škola predviđen je skup u Splitu, dok je tu i ljetna škola za odgajatelje u učeničkim domovima u Zagrebu.

Svima se nudi i skup Diseminacija projektnih aktivnosti: Jačanje školskih ustanova za promociju zdravstvene pismenosti, reproduktivnog zdravlja i prevenciju menstrualnog siromaštva u Zagrebu. Za nastavnike Politike i gospodarstva te Sociologije u Zagrebu organizira se skup Suradnička komunikacija i strategije za učenje i poučavanje o ekonomskoj budućnosti i društvenoj pravednosti.

Nada Lovrić: 'Samo odmoran nastavnik može kreativno planirati i provoditi školske aktivnosti'

Ima li dovoljno skupova i usavršavanja za nastavnike ljeti, priupitali smo predsjednicu Sindikata Znanje Nadu Lovrić. Kaže kako u Sindikatu smatraju da bi bilo ne samo neprimjereno, već i nedopustivo planiranje bilo kakvih obveza od strane poslodavca, pa tako i stručnih usavršavanja, za vrijeme godišnjeg odmora. Članovima preporučuju da se isključe iz razmišljanja o školi i školskim obvezama.

- Samo odmoran nastavnik može kreativno planirati i provoditi školske aktivnosti s učenicima s nužnim entuzijazmom na način kako je najbolje za učenike. Zato se s razlogom u periodu od završetka nastavne godine do polovine srpnja kada počinje kolektivni godišnji odmor za nastavnike, ne planira prevelik broj edukacija, mada postoje online edukacije otvorenog tipa koje se mogu pohađati u bilo koje vrijeme. Nastavnici ne mogu koristi godišnji odmor kada oni to stvarno žele tijekom kalendarske godine jer se on uvijek veže uz ljetne praznike učenika, a samo dva dana mogu koristiti po svom izboru, objašnjava Lovrić.

Nastavlja, dani po završetku nastavne godine, prije početka godišnjih odmora, ispunjeni su čitavim nizom obveza za nastavnike i nastavno osoblje. Nabraja - sjednice razrednih vijeća i utvrđivanje uspjeha, nastavničko vijeće, planiranje i održavanje dopunskog rada s učenicima koji svoje obveze nisu uspješno savladali na vrijeme, organizacija i dežuranje na ispitima državne mature, upisi u srednje škole, planiranje sljedeće nastavne godine...

- Naravno, tu je i sređivanje pedagoške dokumentacije i planiranje obveza po završetku godišnjeg odmora. Uvođenjem modularne nastave povećavaju se poslovi vezani uz planiranje nastave u modulima, planiranju zajedničkih aktivnosti na razini aktiva i škole. Treba istaknuti da je nužno kvalitetno korištenje godišnjeg odmora jer je nastavnički posao jedan od onih u vrhu sa sklonošću profesionalnom izgaranju, takozvanom burnoutu. Nagomilano emocionalno trošenje tijekom nastavne godine u radu s učenicima, roditeljima i stručnim službama povećava razinu stresa i utječe na zdravlje, kako fizičko tako i mentalno. Naravno, ne treba zanemariti i nužan oporavak glasnica kao našeg alata koji se nemilice troši za vrijeme nastave, ističe Lovrić.

Usavršavanja ima i ASOO - upravljanje razredom, EU projekti, intelektualno vlasništvo

Stručna usavršavanja za nastavnike srednjih strukovnih škola nudi i Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (ASOO). Neka od njih bit će online. Tako su pred nastavnicima strukovnih predmeta ovog ljeta online usavršavanja Upravljanje razredom, Sigurnosno učvršćivanje mrežnih uređaja, Kako do EU projekta i Intelektualno vlasništvo u nastavi. Uživo će se održati usavršavanje Praćenje, vrednovanje i ocjenjivanje u Zagrebu, a u Čakovcu i Varaždinu Rad s učenicima romske nacionalne manjine. Spomenimo i da su u lipnju, između ostalih, održana usavršavanja Prevencija nasilja kod djece i rano prepoznavanje rizika od nasilja, Unaprjeđenje vještine praćenja osobnog profesionalnog razvoja i cjeloživotnog učenja te Društveno korisno učenje: Financijska pismenost.

Predsjednica Sindikata Znanje nastavlja kako su nastavnicima stručna usavršavanja dio radnih obveza, ali i potreba jer im omogućuju podizanje razine kompetentnosti. Usto, i iznalaženje rješenja za probleme s kojima se susreću u svakodnevnom radu kako onom u razredu, tako i izvan njega. Naime, u opisu radnog mjesta svakog nastavnika je i stručno usavršavanje. Spada to i pod takozvane ostale poslove koji proizlaze iz neposrednog odgojno-obrazovnog rada, a ono im donosi i mogućnosti napredovanja. Naime, učitelji, nastavnici, stručni suradnici i ravnatelji mogu napredovati u zvanja mentor, savjetnik ili izvrstan savjetnik. Bodove, između ostalog, donosi sudjelovanje u edukaciji na državnoj razini (primjerice od pet do deset sati nosi jedan bod, od 11 do 20 sati dva boda, od 21 do 30 sati tri boda, više od 40 sati četiri boda), dok nastavnici za vođenje stručnog vijeća na županijskoj razini dobivaju dva boda po školskoj godini uz minimalno tri održana sastanaka stručnog vijeća te minimalno jedno održano predavanje ili radionicu godišnje.

Teme koje nastavnici žele - primjena propisa u radu, kako pristupiti učenicima s teškoćama, komunikacija s roditeljima

Ipak, Lovrić priznaje kako sindikat prepoznaje nedostatak edukacija za osobni razvoj nastavnika. Objašnjava, mali broj nastavnika zna i može odvojiti svoj posao od privatnog života i prečesto su i po završetku radnog dana u planiranju i promišljanju budućih obveza. Nedostaju edukacije koje bi dale odgovore na pitanja kako upravljati vremenom i obvezama, nositi se s izazovima današnjih generacija učenika, ali i poboljšanju komunikacije s roditeljima kako bi se zajednički rješavali problemi, ističe Lovrić. Konkretno pitamo kakva usavršavanje nedostaju.

- Nažalost, sustav obrazovanja često je kaotičan, pravila i propisi se nekad prečesto mijenjaju, a nekad tako dugo čekamo propise nužne kako bi sustav dobro funkcionirao, zato bi i edukacije na temu primjene propisa u radu bile nužno potrebe zbog ujednačavanja postupanja u svim školama. U radu se susrećemo sa sve većim brojem učenika s poteškoćama koji se integriraju u razrede pa bi sigurno dodatne edukacije na temu kako takvim učenicima pristupiti, kako im pomoći u odgojnom i obrazovnom smislu svima bile na korist. Stručno usavršavanje su iznimno važna svakom nastavniku. Nastavnici rado sudjeluju na stručnim usavršavanjima, a da je tome tako svjedoči i velik broj nastavnika na edukacijama raznih organizatora, ne samo Ministarstva i agencija, već i onih izdavačkih kuća i raznih udruga, zaključuje Lovrić.