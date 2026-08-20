Ovo je 10 smjerova u Vukovarsko-srijemskoj županiji 2026. koje su birali osmaši s najboljim ocjenama

Osmaši s najvećim prosječnim brojem bodova u Vukovarsko-srijemskoj županiji upisali su Gimnaziju Matije Antuna Reljkovića u Vinkovcima.
Nakon završetka ljetnog upisnog roka u srednje škole, od Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih (MZOM) zatražili smo podatke o broju bodova upisanih učenika po srednjoškolskim programima u cijeloj Hrvatskoj. Za svaku županiju donosimo popis od deset programa koje su upisali osmaši s najvećim prosječnim brojem bodova. U ovom članku možete pronaći podatke za Vukovarsko-srijemsku županiju.
Najviši prosjek bodova u toj županiji ostvaren je u Gimnaziji Matije Antuna Reljkovića u Vinkovcima, smjer prirodoslovna gimnazija, s prosječnim brojem bodova od 78,20. Slijedi ista škola s usmjerenjem prirodoslovno-matematička gimnazija i prosječno 76,88 bodova. Na trećem mjestu našla se Gimnazija Županja i smjer prirodoslovno-matematička gimnazija s prosječno 75,19 bodova. Slijedi smjer opće gimnazije u Gimnaziji Vukovar s prosječno 74,29 bodova. Na petom mjestu našla se ista škola, ali smjer prirodoslovno-matematičke gimnazije s prosječno 74,07 bodova.
Detaljnije podatke za preostalih pet mjesta možete pronaći u tablici u nastavku. Valja napomenuti da u našu tablicu nismo uvrstili sportske i umjetničke programe, kao ni one programe u koje je upisano manje od 10 učenika.
Podatke za ostale objavljene županije pronađite na poveznicama: