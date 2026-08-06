Ovo je 10 srednjoškolskih smjerova u Krapinsko-zagorskoj županiji koje su 2026. upisali najbolji osmaši

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06. kolovoz 2026.
U top peta našao se smjer škole u Zlataru te po dva smjera škole u Krapini i Zaboku. Sastavili smo detaljnu rang listu s bodovima učenika.
Nedavno je okončan ljetni rok upisa u srednje pa smo provjerili koje su srednjoškolske smjerove u Krapinsko-zagorskoj županiji upisivali osmaši s najviše bodova. Podaci Ministarstva obrazovanja pokazuju da su na tom popisu tri strukovna i sedam gimnazijskih smjerova.
Promatrajući prosječan broj bodova upisanih učenika, na vrhu se nalazi opći smjer Srednje škole Zlatar. Upisani su u prosjeku imali 78,43 bodova, prvi na listi imao je 80 bodova, a posljednju 72,66. Na drugom mjestu rang liste nalazi se opći smjer Srednje škole Krapina, koji su upisivali učenici s prosjekom bodova 76,65. Uz opći smjer na drugom mjestu tu su i prirodoslovno-matematički gimnazijski smjer na petom mjestu s prosjekom bodova 74,97 te jezični gimnazijski smjer na devetom i program za tehničara za mehatroniku na desetom mjestu.
Na iduća dva mjesta nalaze se smjerovi Gimnazije Antuna Gustava Matoša u Zaboku, prirodoslovno-matematička gimnazija na trećem s prosjekom bodova upisanih 76,38, a opća gimnazija s prosjekom bodova upisanih 75,89 na četvrtom mjestu.
Uz već spomenuti strukovni smjer, na šestom mjestu nalazi se farmaceutski tehničar Srednje škole Pregrada, a na sedmom mjestu rang liste našao se još te vrste, a to je program za građevinskog tehničara u Srednjoj školi Bedekovčina.
U tablici možete vidjeti deset srednjoškolskih programa Krapinsko-zagorske županije koje su upisivali osmaši s najviše bodova. Napominjemo da su na listama promatrani smjerovi s deset ili više upisanih učenika.
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