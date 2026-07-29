Koje stipendije postoje? Neki već objavili kad kreću prijave, dijele se i ako ste upisali određene srednje

Većina stipendija za srednjoškolce stiže najesen, no prvi natječaj za 2026./2027. već ima datum objave. Zagreb je objavio i koje smjerove stipendira.

Upisi u srednje škole su završeni, pred školarcima je još nekoliko tjedana odmora, ali jedno pitanje već se sada mnogima mota po mislima – što s financijama kada započne nastava.

Već smo problematizirali činjenicu da su srednjoškolci po tom pitanju poprilično zanemareni. Osnovnoškolci imaju besplatne obroke i udžbenike, studenti subvencionirane obroke za manje od euro i država im dijeli preko 12.000 socioekonomskih stipendija, no mjere takvog obima zaobišle su učenike srednjih škola.

Ipak, kada je riječ o stipendijama, srednjoškolci mogu konkurirati za stipendije ministarstava, gradova, općina, županija, državnih tvrtki i zaklada. S obzirom na to da je tek srpanj, većina natječaja još nije otvorena, a raspisivanje se očekuje nakon početka nastave, tijekom rujna, listopada i studenoga. No, prvi konkretan datum već je poznat – Zaklada hrvatskih branitelja najavila je da će natječaj za srednjoškolce objaviti 14. rujna 2026. godine.

Ministarstvo gospodarstva stipendira učenike obrtničkih zanimanja

Jedna od rijetkih stipendija na državnoj razini namijenjenih većem broju srednjoškolaca jest potpora Ministarstva gospodarstva učenicima koji se obrazuju za deficitarna obrtnička zanimanja.

Za školsku godinu 2025./2026. mogli su se prijaviti učenici trogodišnjih strukovnih programa za zanimanja utvrđena kao deficitarna. Potpora je iznosila 2.400 eura po učeniku i isplaćivala se jednokratno, a Ministarstvo je za projekt osiguralo ukupno 2,4 milijuna eura. Natječaj je bio raspisan tek u ožujku 2026. Učenici zainteresirani za ovu stipendiju trebali bi pratiti rubriku javnih poziva Ministarstva gospodarstva.

Podsjetimo i kako ovogodišnji natječaj nije prošao glatko - u državnom proračunu predviđena su sredstva za tisuću stipendija, a dodijeljeno ih je tek 415. Da će se to dogoditi upozoravao je nastavnik iz Našica, ističući da uvjetovani prosjek ocjena od 4,5, naročito u slučaju obrtničkih škola, nije realan i da je to promašaj, s obzirom na to da se stipendiraju deficitarni smjerovi.

Natječaj za djecu hrvatskih branitelja izlazi 14. rujna

Potpore za obrazovanje srednjoškolcima dodjeljuje i Zaklada hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji. Lani je ova stipendija iznosila 50 eura mjesečno i isplaćivala se za razdoblje od rujna do lipnja.

Zaklada je već najavila da će natječaj za školsku godinu 2026./2027. biti objavljen 14. rujna 2026. u dnevnom tisku, na mrežnoj stranici Zaklade i na stranici Ministarstva hrvatskih branitelja. Tada će biti objavljeni detaljni uvjeti, obrasci i rok za podnošenje prijava. Ove potpore namijenjene su hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji, a pravo se ostvaruje prema uvjetima i bodovanju propisanima natječajem.

Gradovi, općine i županije najčešći su izvor stipendija

Najizglednija mogućnost stipendiranja za većinu srednjoškolaca su stipendije njihovih gradova, općina i županija. Lokalne jedinice stipendije najčešće dodjeljuju učenicima koji se školuju za deficitarna zanimanja, učenicima slabijega socioekonomskog statusa, izvrsnim učenicima te učenicima s invaliditetom.

Iznosi, uvjeti i datumi natječaja razlikuju se od mjesta do mjesta. Neke lokalne jedinice stipendiju isplaćuju mjesečno, dok druge dodjeljuju jednokratnu novčanu pomoć za školovanje. Zato je važno da detaljno pratite mrežne stranice svoga grada, općine ili županije, jer će ondje biti objavljeni svi uvjeti i iznosi za 2026./2027. godinu. O lokalnim stipendijama nerijetko izvijeste i same škole.

Izdvojimo za primjer najveći, Grad Zagreb, koji je do sada učenicima srednjih škola dodjeljivao pet vrsta stipendija: za izvrsnost, za deficitarna zanimanja, prema socioekonomskom statusu, učenicima s invaliditetom i pripadnicima romske nacionalne manjine. Stipendija je iznosila 380 eura neto mjesečno za učenike, a natječaj je lani bio objavljen početkom listopada.

Ono što je već sada poznato su deficitarna zanimanja za koja će Grad Zagreb dodjeljivati stipendije u 2026./2027. Riječ je o nizu trogodišnjih obrtničkih zanimanja, dok se u četverogodišnjima dodjeljuje samo onima koji su upisali smjer medicinska sestra/tehničar, a cijelu listu možete pronaći na linku.

Stipendije za učenike pripadnike romske nacionalne manjine

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih dodjeljuje stipendije učenicima srednjih škola koji su pripadnici romske nacionalne manjine.

U prethodnoj školskoj godini stipendija je iznosila 133 eura mjesečno za učenike koji su upisali prvi ili viši razred. Učenici koji su ponovno upisivali isti razred imali su pravo na 40 eura mjesečno. Stipendija se isplaćivala od rujna do lipnja.

Prijave nisu podnosili učenici samostalno, nego ih je Ministarstvu dostavljala srednja škola koju pohađaju. Prošlogodišnji javni poziv bio je raspisan početkom listopada.

Stipendije privatnih tvrtki i javnih ustanova

Stipendije srednjoškolcima dodjeljuju i pojedine državne i privatne tvrtke, posebno za tehnička i deficitarna zanimanja. Jedan od aktualnih primjera je HŽ Infrastruktura, koja je raspisala natječaj za dodjelu stipendija učenicima završnih razreda srednjih tehničkih škola za školsku godinu 2026./2027. Takve stipendije najčešće su povezane s potrebama tvrtke za djelatnicima, pa učenici prije prijave trebaju provjeriti iznos stipendije, trajanje stipendiranja, uvjete stručne prakse i postoji li obveza zaposlenja nakon završetka škole.

Stipendije učenicima srednjih škola dodjeljuju i, primjerice, bolnice, ponajprije učenicima koji se obrazuju za zanimanje medicinske sestre ili medicinskog tehničara. I ti su natječaji najčešće vezani uz potrebe bolnica za zdravstvenim djelatnicima, pa stipendisti nakon završetka školovanja nerijetko moraju zasnovati radni odnos u ustanovi koja ih je stipendirala.

Tako su, primjerice, učenicima smjera medicinska sestra/tehničar stipendije dodjeljivali KBC Split, Opća bolnica Pula i Opća bolnica Zadar. Raspon stipendija bio je od 200 do 300 eura mjesečno, a natječaji su objavljivani u raznim fazama nastavne godine, od rujna pa sve do siječnja zato i u ovom slučaju valja detaljno pratiti mrežne stranice bolnica i bolničkih centara.