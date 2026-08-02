Ovo je 10 srednjoškolskih smjerova u Varaždinskoj županiji koje su 2026. upisali najbolji osmaši

Čak četiri programa iste strukovne škole našla su se na listi programa koje su upisali najbolji osmaši u Varaždinskoj županiji.

Na listi programa koje su upisali najbolji osmaši u Varaždinskoj županiji čak je sedam strukovnih programa od kojih njih pet pripada Elektrostrojarskoj školi Varaždin. Ipak, na samom vrhu dvije su gimnazije i to Prve gimnazije Varaždin.

Tako je na prvom mjestu prirodoslovno-matematička gimnazija Prve gimnazije Varaždin gdje je prosječni broj bodova upisanih 77,50. Prvi na listi imao je 81 bod, a posljednji 59,56. Na drugom mjestu je opća gimnazija iste škole gdje je prosječni broj bodova upisanih bio 77,45.

Na trećem mjestu je Elektrostrojarska škola Varaždin i smjer tehničara za mehatroniku gdje je prosječni broj bodova upisanih 76,98. Ta škola još se tri puta pojavljuje na listi, i to sa smjerovima tehničar za električne strojeve i elektroenergetiku, medijskim tehničarom i tehničarom za računarstvo. Zanimljivo je da na listi Varaždinske županije prevladavaju strukovni programi, njih sedam, nasuprot tri gimnazije.

Spomenimo i da je prošle godine na vrhu liste bila Medicinska škola Varaždin sa svojim farmaceutskim programom, no ove godine u taj smjer nisu upisivali učenike. U nastavku možete vidjeti svih deset programa u Varaždinskoj županiji koje su upisali osmaši s najviše bodova, s time da je osim prosječnog, dostupan i podatak o bodovima prvog i posljednjeg na listi. Napomenimo da na listu nisu uvršteni umjetnički i sportski programi zbog drugačijeg sustava bodovanja.

10 škola u Varaždinskoj koje su upisali osmaši s najviše bodova | izvor podataka: MZOM

Podatke za ostale objavljene županije pronađite na poveznicama:

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