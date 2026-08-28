Novosti Smije li se spavati s tamponom? Postoji uvjet, u protivnom može doći do ozbiljnih posljedica

Smije li se spavati s tamponom? Postoji uvjet, u protivnom može doći do ozbiljnih posljedica

Korana Povijač
Korana Povijač

28. kolovoz 2026.

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Smije li se spavati s tamponom? Postoji uvjet, u protivnom može doći do ozbiljnih posljedica

Tampon, djevojka | foto: Canva

Smije li se spavati s tamponom pitanje je koje djevojčice i djevojke često postavljaju. Odgovor je da, ali uz jedan uvjet.

Spavanje s tamponom kod nekih djevojka izaziva zabrinutost. Nisu sigurne može li ta praksa dovesti do nekih zdravstvenih komplikacija te koliko ga dugo smiju nositi bez da ga promijene.

Dobra vijest je da je spavanje s tamponom - sigurno. Ipak, pripazite na to da ga ne nosite dulje od osam sati, piše Medical News Today. Dakle, ako mislite da ćete te noći spavati dulje, bolje je posegnuti za alternativnom opcijom.

Nepravilna uporaba tampona tijekom spavanja, primjerice ako se nosi dulje od 8 sati, može povećati rizik od nuspojava i komplikacija. U nekim slučajevima one mogu biti ozbiljne. Na primjer, mogu dovesti do razvoja sindroma toksičnog šoka (TSS).

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