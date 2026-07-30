U ovoj knjižnici u Zagrebu članstvo je besplatno, a nema ni zakasnine: Trenutačno neke knjige dijele na dar

Anđelka Blaževića, knjižničarka i voditeljica iz Knjižnice Pučkog otvorenog učilišta u Zagrebu otkriva nam kako su otvorili svoja vrata.

Iako je činjenica da članstvo u Knjižnicama grada Zagreba gotovo jedina stvar koja ovih godina nije poskupjela, mnoge bi mogla zainteresirati informacija da u Zagrebu postoji knjižnica u kojoj je članstvo potpuno besplatno. Ne samo to, ne naplaćuju ni zakasninu, a organiziraju i razmjene knjiga u svom prostoru.

Riječ je o Knjižnici Pučkog otvorenog učilišta Zagreb, koja se nalazi na adresi Ulica grada Vukovara 68. Iako knjižnica pripada POUZ-u, mogu je koristiti svi koji žive, rade ili studiraju u Zagrebu. Za posudbu knjiga potrebno je učlaniti se, ali članstvo je u potpunosti besplatno, a voditeljica Odjela za kulturu i nakladništvo Anđelka Blažević, kaže nam da nema kvake ni sitnih slova na dnu ugovora.

- Svima želimo omogućiti što lakši pristup knjigama, stručnim izvorima i mjestu za učenje. U našoj knjižnici doista nema naplate zakasnina. Smatramo da je važnije poticati čitanje i redovito korištenje knjižnice nego 'kažnjavati' korisnike. Korisnici tri dana prije isteka roka posudbe e-poštom dobivaju podsjetnik te mogu sami, u aplikaciji eZaKi, produžiti rok posudbe. Ako netko zadrži knjigu dulje od predviđenog roka, a drugi korisnik želi baš tu knjigu, telefonski ili e-poštom zamolimo da se knjiga vrati. Takav se pristup pokazao vrlo uspješnim jer većina korisnika odgovorno vraća knjige, a komunikacija i međusobno povjerenje daju najbolje rezultate, objašnjava nam Blažević kako kod njih vraćanje knjiga funkcionira bez 'utjerivanja dugova'.

Velik izbor knjiga koje nude na dar

Knjižnica raspolaže ugodnim prostorom za učenje, čitanje i individualni rad, pa su učenici i studenti uvijek dobrodošli. Budući da su u blizini fakulteti koji imaju svoje knjižnice i čitaonice, kod njih uglavnom nema gužve, pa se može pronaći slobodno mjesto za rad u tišini. Do kraja kolvooza rade od ponedjeljka do petka, od 8 do 16 sati, a tijekom godine su otvoreni do 20 sati.

Knjižnica trenutačno raspolaže s otprilike 38.500 naslova, no kolekcija im stalno raste, što od donacija drugih knjižnica, što zbog korisnika. Osim knjiga, primaju i gramofonske ploče. Osim što tako raste njihova, kolekcije, potiču i razmjenu knjiga i ploča, tako ih 'vračajući u život'.

- Samo ove godine dobili smo više od 3.000 knjiga, od potpuno novih do otpisanih iz drugih knjižnica. Sve naslove koje ne uvrstimo u fond šaljemo dalje. Upravo od ovog tjedna sve korisnike i namjernike čeka velik izbor knjiga koje nudimo na dar. Dakle, dođite k nama, birajte i udomite knjige!, rekla nam je Anđelka Blažević.

'Sve je više korisnika iz kvarta, ali i iz svih dijelova grada'

Među njihovim korisnicima još prevladavaju sadašnji i nekadašnji polaznici programa Pučkog otvorenog učilišta Zagreb (jer su ipak knjižnica koju je osnovalo učilište), ali Blažević kaže da sve više dolaze i ostali 'stanovnici' zgrade, od učenika Škole za medicinske sestre Vinogradska (koji imaju i svoju knjižnicu) do studenata Poslovnog veleučilišta Zagreb (čija su matična knjižnica).

- Sve je više korisnika iz kvarta, ali i iz svih dijelova grada, posebno zaljubljenika u vintage ugođaj i arhitektonsku vrijednost naše zgrade. Svi ljubitelji dizajna Bernarda Bernardija zasigurno će uživati u njegovim stolcima i foteljama te čitanju za famoznim okruglim stolom, unikatnim primjerkom, podijelila je voditeljica Odjela za kulturu i nakladništvo.

U knjižnici je osnovan klub mladih

U knjižnici je osnovan i klub KulGerila, koji okuplja studente i sve mlade zainteresirane za književnost, glazbu, film i druge umjetničke, ali i znanstvene sadržaje, u kojem je za sad 18 članova.

- Kulgerilci su organizatori i sudionici naših programa, a posebno su aktivni na glazbenom planu. U glazbenoj vježbaonici Pučkog nastao je alt-rock i post-rock bend Mrzlota, koji se već može pohvaliti dvjema studijskim pjesmama, ali i nastupima u Močvari, Melinu, Dva Osam, Vasharu i drugim klubovima, a premijerni nastup održao je u knjižnici tijekom prošlogodišnje Noći knjige. Drugi sastav, R.A.N.S., također je premijerno nastupio u knjižnici, i to tijekom ovogodišnje Noći knjige, priča nam Anđelka Blažević.

Uz to nam napominje da Pučko otvoreno učilište Zagreb ima dugu tradiciju njegovanja rock izričaja pa je tako već gotovo 30 godina aktivna Pop-rock akademija, u kojoj polaznici svih generacija pohađaju tečajeve pjevanja i sviranja.

Pripremaju bogat jesenski program

Tijekom posljednje dvije godine, otkako je knjižnica otvorila vrata široj zajednici, uvela besplatno članstvo, ukinula zakasnine, pokrenula KulGerilu i druge programe te postala aktivna na društvenim mrežama, učlanilo se više od 900 novih korisnika, a voditeljice se nadaju da će se taj broj još povećati. Svi zainteresirali za članstvo u KulGerili mogu se prijaviti na poveznici.

- Posebno nas veseli što nam dolazi sve više mladih koji svojim idejama, talentima i energijom oblikuju knjižnicu kao mjesto susreta, stvaranja i druženja. Za njih cijeli Odjel za kulturu i nakladništvo priprema bogat jesenski program. Ako još niste bili u našoj knjižnici, navratite – možda ćete otići s knjigom, možda s novim društvom ili idejom, a možda sa svime pomalo, zaključila je Anđelka Blažević.