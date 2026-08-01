Ovo su im najdulji praznici, ali neće svi odmarati: Umjesto plaže čekaju ih smjene i učenje

Ljeto iza srednje i između početka studija, jer akademska godina započinje tek početkom listopada, smatra se najduljim za mnoge školarce. Nakon godina školskih obveza, ispita mature i roka upisa na studije, pred njima je razdoblje koje na prvi pogled djeluje kao dugo iščekivani odmor. Ipak, mnogi ga neće provesti samo na plaži, putovanjima ili druženjima. Dio maturanata ljetne će mjesece iskoristiti za rad.

Nekima je cilj zaraditi za putovanje, vozački ispit ili novu opremu, dok drugi štede za troškove studiranja, stanarinu i život u drugom gradu. Ujedno je to i dobra prilika da se upoznaju sa svijetom rada i odgovornošću koja ih čeka na studiju.

'Moje je najdulje ljeto jedno veliko čekanje'

Maturantica Katja iz Zagreba istodobno povremeno radi i priprema se za jesenski rok mature. Na dio ispita zbog zdravstvenih razloga nije izašla na prvom roku, pisala je samo Engleski i Sociologiju i dobila četvorke. Zato mora na jesenski.

- Moje je najdulje ljeto jedno veliko čekanje. Hit mi je isprva bio ne izaći na maturu, živjela sam u zabludi da je ljeto ranije počelo. Zbog zdravstvenih razloga nisam izašla na prvi rok, jest da mi ne piše 'nedovoljan', već 'opravdan izostanak', ali ni to ne tješi puno kad gledam kako su svi nešto upisali, drže sve četiri u zraku i planiraju, a ja gledam koliko je gdje ostalo mjesta i pitam se gdje ću završiti, kaže Katja.

Iako je na moru i radi, kaže da pokušava uživati i ponašati se kao da je sve sređeno, no ipak je 'prisutan taj grč'.

- Na maturi pišem Hrvatski i Matematiku, B razinu. Išla sam u gimnaziju pa se i ne planiram previše pripremati, posebno ne za Hrvatski jezik; više ću se fokusirati na Matematiku, veli Katja.

Na moru radi kao hostesa, kaže da ju je u to 'uvukla' prijateljica koja je položila maturu. Satnica je 10 eura i kaže da je njome zadovoljna.

- Počela sam raditi jer mi se nije dalo provesti ljeto samo između plaže i razmišljanja o tome što me čeka na jesen. Ublaži mi strah. Ovako imam svoj ritam, upoznajem ljude, zaradim nešto svoje, a more ipak ostane more. Nekako mi je lakše čekati jesen kad pritom ne stojim na mjestu, ističe Katja.

Neki su radili za minimalac: 'Malo za sve što su mi ljudi izgovorili'

Njena vršnjakinja Nera iz Požege radila je u srpnju, a u kolovozu namjerava uživati. Radno mjesto bilo joj je u trgovini u gradu u kojem živi, bila je pomagačica kupcima na samoposlužnim blagajnama.

- Nisam baš tražila nekakav određeni posao već samo da nešto radim i vidim kako je to raditi te da steknem navike koje će mi pomoći tijekom daljnjeg studiranja i radnog odnosa. Satnica mi je bila 6,56 eura, a ukupna zarada mi je bila malo više od 700 eura jer sam radila samo tri tjedna sedmog mjeseca. Ne mogu reći da sam zadovoljna, ali ni previše nezadovoljna. No kako su se ljudi ponašali prema meni, smatram da je malo za to što su mi sve govorili, kaže Nera.

Upisala je Učiteljski fakultet u Zagrebu, a smatra da će se do početka studija uspjeti dobro i odmoriti.

- Idem dva puta na more, te razna druženja s prijateljima i obitelji što već imam isplanirano, poput raznih odlazaka na jednodnevna putovanja. Prije fakulteta definitivno ću odmarati što više, ali istovremeno i iskoristiti ovo najduže ljeto koje imam jer jednom sam mlada i što ću prepričavati djeci ako ne moje najduže ljeto, kaže Nera.

U jednom gradu polagala maturu, u drugom radila sezonski posao

Maturantica Dora iz Kiseljaka u BiH zaposlila se na sezoni u Baškoj Vodi, već treću godinu radi ovdje, zadovoljna je i rado se vraća. Nije joj bilo jednostavno - istodobno je odrađivala sezonski posao u jednom, a u drugom gradu pisala maturu.

- Smatram da je to jedno lijepo iskustvo i da se mnogo toga nauči, stjecanje novih iskustava, poznanstava, ali i odgovornosti. Pored svega, jako se lijepo zaradi, a mi kao budući studenti dobro znamo da će nam za faks trebati malo više džeparca nego obično, pogotovo nama koji se selimo u novi grad ili državu. Ljetna sezona je stvarno dobra stvar i preporučujem je rado svim srednjoškolcima, budućim studentima, a i studentima. Nije baš ni jednostavno raditi po velikim vrućinama, ali osjećaj kada na kraju smjene skužiš da si nešto sam napravio je neprocjenjiv, kaže nam Dora.

Ona će između sezone i odlaska na studij imati sedam slobodnih dana pa će se za trud i rad koji je trajao tri i pol mjeseca i stres oko učenja, nagraditi putovanjem u Italiju.

- Bilo je iscrpljujuće voziti do Splita polagati maturu i vraćati se u Bašku Vodu na drugu smjenu, do ponoći i tako šest jutara, te usporedno učiti i raditi bez slobodna dana. Da ne bude da se žalim, zadovoljna sam svime na kraju, iako nisam upala na željeni fakultet, upisala sam poslovnu ekonomiju u Zagrebu i radujem se novim iskustvima, novom gradu i svemu što dolazi s tim, kaže Dora.

Radi i priprema se za maturu: 'Mislim da se neću stići odmoriti'

Anastazija iz Zadra upisala je Ekonomski u Zagrebu i na more će tek u rujnu i to izvan Hrvatske. I ona zasad radi.

- Radim u uredu, većinom obradu podataka i papirologiju, a odlučila sam raditi kako bih skupila novce za ugodno ljetovanje prije početka faksa, te da skupim za opremu potrebnu za faks i ostale osobne sitnice. Satnica je sedam eura, s čime sam potpuno zadovoljna, kaže nam Anastazija.

Ana iz Uskoplja u BiH, ondje radi i priprema se za maturu. Ljetos nije uspjela položiti višu razinu Matematike pa ide u drugi pokušaj jer bi voljela upisati studij.

- Radim kao konobarica u restoranu, a odlučila sam za taj posao kako bih mogla biti financijski samostalnija i volim biti u okruženju ljudi. Satnica mi je 3,5 eura i nisam baš zadovoljna jer smatram da bi trebala biti veća. Mislim da se neću stići odmoriti jer sam već sad poprilično umorna, ali tjedan prije jesenskog roka idem na more. Imam veliku želju studirati građevinarstvo u Splitu te se stvarno nadam i vjerujem da ću to ostvariti. Za maturu se pripremam svaki dan prije ili poslije posla s prijateljicom, ali više se zapričamo nego što radimo, priznaje Ana.

Ako radite, pripazite na dvije stvari

I dok Ana radi u susjednoj nam državi pa za nju ovaj propis ne važi, učenici i studenti koji rade posredstvom učeničkih odnosno studentskih servisa u Hrvatskoj trebaju pripaziti na dvije stvari.

Prvo, da ne pristaju na rad ispod zakonski propisane minimalne satnice. Ona u 2026. iznosi 6,56 eura. Važno je napomenuti da se učenička satnica za rad nedjeljom i državnim blagdanima uvećava za 50 posto. Tada, dakle, iznosi 9,84 eura. Isto je i sa studentskom, samo se ona uvećava i za rad noću te prekovremeni rad. Koliko možete zaraditi na sezoni u različitim smo scenarijima prikazali u ovom članku.

Drugo, budući da mnogi učenici i studenti najviše rade ljeti, morate pripaziti i na dva limita vezana uz oporezivanje. Kako smo pojasnili ovdje, od početka ove godine studenti mogu zaraditi do 12.000 eura godišnje, a da sami ne moraju platiti porez. U odnosu na prošlu godinu, nije se promijenio iznos koji studenti i učenici mogu godišnje zaraditi da budu uzdržavani članovi obitelji, odnosno porezna olakšica svojim roditeljima. Taj iznos i ove godine ostaje 3.600 eura godišnje, a ako ga uzdržavani članovi pređu, roditelji će morati platiti porez.