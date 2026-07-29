Država pokrenula sedam novih srednjoškolskih smjerova. Na jednom prazna ostala gotovo sva mjesta

Debakl na upisima doživio je novi smjer arborist gdje su upisana samo tri učenika. Nije se proslavio ni program arhivskog tehničara u Zagrebu.

U sklopu reforme modularne nastave u srednje strukovne škole od ove jeseni uvodi se sedam novih zanimanja. Ona su osmašima bila u ponudi ovog ljeta na upisima. Budući da je ljetni upisni rok završio, provjerili smo jesu li učenici zainteresirani za nova zanimanja. Naime, zavirili smo u CARNET-ov okviran broj slobodnih upisnih mjesta za jesenski upisni rok te ih usporedili s kvotama.

Arborist - 24 mjesta, tek tri popunjena

Iako su nam iz škole rekli da očekuju veliki interes, novi smjer arborist nije zaživio među učenicima. Ovaj program Škole drvne tehnologije i šumarstva Zagreb upisalo je tek troje učenika na ljetnom roku, pokazuju okvirni podatci. Naime, mjesta je bio za 24 učenika, dok je slobodno za jesen ostalo 21 mjesto. Podatci Ministarstva obrazovanja pak govore da je prosječni broj bodova upisanih bio 25,74 od mogućih 80 bodova.

Podsjetimo, radi se o zanimanju stručnjaka za njegu, održavanje i zaštitu stabala. Kako su pojasnili, posao arborista je sadnja, orezivanje, pregled zdravstvenog stanja stabala, uklanjanje opasnih grana te briga o sigurnosti i očuvanju zelenih površina u gradovima, parkovima i šumama. Moguća zaposlenja su parkovi, perivoji, komunalna poduzeća, tvrtke za održavanje zelenih površina, nacionalni parkovi… Ovako su iz škole govorili u lipnju:

- Očekujemo velik interes za novi smjer arborist/arboristica jer se radi o atraktivnom i perspektivnom zanimanju koje odgovara suvremenim potrebama društva i tržišta rada. Mladi danas sve više prepoznaju važnost ekologije i održivog razvoja, a ovo zanimanje nudi idealan spoj tehnologije, rada u prirodi i brige za okoliš. Vjerujemo da će praktična narav posla i sigurna mogućnost zapošljavanja odmah nakon škole biti snažan motivacijski faktor za buduće srednjoškolce, naveli su za srednja.hr iz škole u lipnju.

Škola drvne tehnologije i šumarstva Zagreb na ovim upisima uvela je još jedan novi smjer, drvno-ekološki tehničar. Tamo je situacija drukčija. Od kvote 24 samo je jedno mjesto ostalo prazno. Valja napomenuti kako ovu analizu temeljimo na CARNET-ovim okvirnim podatcima za jesenski rok. Službena objava slobodnih mjesta za jesenski upisni rok najavljena je za 10. kolovoza.

Arhivski tehničar hit u Rijeci, u Zagrebu baš i ne

Novo zanimanje je i arhivski tehničar koji se nudio u dvije škole. Dok je svih 24 mjesta popunjeno u Ekonomskoj školi Mije Mirkovića Rijeka s prosječnim brojem bodova upisanih od 56,36, u Upravnoj školi Zagreb druga slika – kvota je bila 26, a prazno je ostalo 16 mjesta. Dakle, upisanih deset učenika. Prosjek bodova kod njih bio je 64,24.

Iz Upravne škole Zagreb opisivali su da je smjer za one 'koji vole urednost, preciznost, istraživanje, rad s dokumentima i tehnologijom'. Očekivali su dobar interes na upisima jer je riječ o programu kakav ne postoji. Ovako su govorili iz Upravne škole Zagreb u svibnju:

- Istražujući potrebe tržišta rada došli smo do toga da je arhivski tehničar novo zanimanje koje se u Hrvatskoj ne realizira i koje bi samim time bilo atraktivno i zapošljivo. To je regulirana profesija što znači da je u program uključeno i Ministarstvo kulture koje je dalo izrazito pozitivno mišljenje i za potrebu uvođenja kurikula, a i na sam sadržaj. Kako bismo uopće mogli dobiti dopusnicu za izvođenje tog kurikula, morali smo i sklopiti sporazum o suradnji s Državnim arhivom u Zagrebu, gdje su i oni iskazali zadovoljstvo da će se program realizirati jer će se tamo izvoditi i jedan dio učenja temeljenog na radu, odnosno moći će ići ondje na vježbe i stručnu praksu, odgovarali su iz Upravne škole Zagreb u svibnju.

Tehničar za inteligentne transportne sustave skroz popunjen

Zanimanje tehničar prometne logistike uvele su dvije nove škole. U Srednjoj školi Čazma ostalo je prazno 12 mjesta, dok je kvota bila 20, dakle osam upisanih učenika. U Strukovnoj školi Đurđevac kvota je bila 10 te su sva mjesta popunjena. U Čazmi je prosjek bodova upisanih bio 48,73, a u Đurđevcu 54,15.

U ostala četiri nova zanimanja interes je bio izniman. Sva kvota od 12 učenika popunjena je u Strukovnoj školi Sisak za novi smjer tehničar za inteligentne transportne sustave u cestovnom prometu. Prosjek bodova upisanih bio je 52,46. Iz škole su ranije pojasnili da prometni sektor prolazi kroz značajnu digitalnu transformaciju, a potreba za stručnjacima koji razumiju suvremene tehnologije u prometu sve je veća. Naveli su kako očekuju dobar interes jer je riječ o suvremenom i atraktivnom području koje povezuje promet i informacijsko-komunikacijske tehnologije.

- Nakon završetka školovanja moći će se zaposliti u prometnim i logističkim tvrtkama, centrima za upravljanje prometom, tvrtkama koje razvijaju i održavaju prometnu infrastrukturu, javnim ustanovama te drugim organizacijama koje koriste napredne prometne tehnologije. Naravno, imat će mogućnost i nastavka obrazovanja na visokoškolskim ustanovama, objasnio je ranije ravnatelj škole.

Dobar odaziv za domare

Sva mjesta popunjena su i za kućnog majstora/domara u Industrijsko obrtničkoj školi Šibenik (kvota osam učenika, prosjek bodova upisanih 24,13) i Obrtničkoj školi Koprivnica (kvota sedam učenika, prosjek bodova 25,23). Taj se smjer nudio i u Talijanskoj srednjoj školi Dante Alighieri Pula na talijanskom jeziku. Tamo je od kvote sedam, šest mjesta ostalo praznim.

- Naime, sve državne i privatne institucije (vrtići, škole, bolnice, hoteli, zgrade lokalne samoupravne, poslovne zgrade isl.) imaju u sistematizaciji i radno mjesto kućnog majstora-domara. To su uglavnom dosad bili radnici tehnički struke određene kvalifikacije, koji nisu mogla zadovoljiti cijeli i širok spektar poslova koji je potreban za održavanje nekog objekta. Program kućni majstor-domar upravo to omogućuje, kazao je u svibnju Zoran Živković, ravnatelj šibenske Industrijsko-obrtničke škole.

Novo zanimanje skladištar u logistici isto je dao rezultata na upisima. Nudila ga je Ekonomska i turistička škola Karlovac. Kvotu od 20 mjesta popunili su na ljetnom roku. Napomenimo kako jesenski upisni rok kreće 24. kolovoza te na njemu mogu sudjelovati samo učenici koji nisu upisali srednju školu na ljetnom roku.