Ovo je 10 srednjoškolskih smjerova u Koprivničko-križevačkoj županiji koje su 2026. upisali najbolji osmaši

Ovo je 10 srednjoškolskih smjerova u Varaždinskoj županiji koje su 2026. upisali najbolji osmaši
Čak četiri programa iste strukovne škole našla su se na listi programa koje su upisali najbolji osmaši u Varaždinskoj županiji.
09:41 9 d 02.08.2026
09. kolovoz 2026.
Na vrhu liste tri su gimnazije baš kao i prošle godine. Ipak, u top 10 mjesta ima i za pet strukovnih programa.
Najbolji osmaši u Koprivničko-križevačkoj županiji upisali su prirodoslovno-matematičku gimnaziju Gimnazije 'Fran Galović' Koprivnica. Prosječni broj bodova upisanih bio je 79,93 bodova. Prvi na listi imao je 80,85 bodova, a zadnji 78,93. Naime, nakon ljetnog upisnog roka u srednje škole od Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih zatražili smo podatke o bodovima upisanih učenika u svaki od srednjoškolskih programa u Hrvatskoj. Na redu je Koprivničko križevačka županija i škole koje su tamo upisali osmaši s najviše bodova.
Poslije Gimnazije 'Fran Galović' Koprivnica na listi je također prirodoslovno-matematička gimnazija, ali ona u Križevcima, punog imena Gimnazija Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci. Prosječni broj bodova upisanih tamo bio je 78,73. Na trećem mjestu jest ponovno Gimnazija 'Fran Galović' Koprivnica, ali ovog puta s općom gimnazijom i prosjekom upisanih od 73,32 boda. Valja spomenuti kako je time ljestvica prve tri škole neizmijenjena u odnosu na lani.
Ovo je 10 srednjoškolskih smjerova u Varaždinskoj županiji koje su 2026. upisali najbolji osmaši
Čak četiri programa iste strukovne škole našla su se na listi programa koje su upisali najbolji osmaši u Varaždinskoj županiji.
09:41 9 d 02.08.2026
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Uz gimnazije mjesta na ljestvici ima i za strukovne škole. Na listi je ukupno pet strukovnih programa. Oni su tehničar za električne strojeve i elektroenergetiku, fizioterapeutski tehničar, tehničar za informacijske tehnologije, upravno-poslovni referent i turistički tehničar destinacije.
Ispod možete pogledati cijelu tablicu. Kao i u slučaju ostalih županija, prvo je u tablici naveden naziv škole, zatim program te prosječni broj bodova upisanih, broj bodova prvog na listi i broj bodova posljednjeg na upisima u 2026. Napomenimo da su iz ove liste izostavljeni umjetnički i sportski programi zbog drukčijeg bodovanja u tim smjerovima.
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