Ovih 10 smjerova u Ličko-senjskoj upisali su najbolji osmaši: Provjerite bodove

Nakon završetka ljetnog upisnog roka u srednje škole, od Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih (MZOM) zatražili smo podatke o broju bodova upisanih učenika po srednjoškolskim programima u cijeloj Hrvatskoj. Za svaku županiju donosimo popis od deset programa koje su upisali osmaši s najvećim prosječnim brojem bodova. U ovom članku možete pronaći podatke za Ličko-senjsku županiju.

Najviši prosjek bodova u toj županiji ostvaren je u Gimnaziji Gospić, smjer opća gimnazija, s prosječnim brojem bodova 73,42. Slijedi Srednja škola Otočac i smjer referent za poslovnu ekonomiju s prosječno 68,48 bodova. Na trećem mjestu našla se Srednja škola Pavla Rittera Vitezovića u Senju, smjer opća gimnazija, s prosječno 65,16 bodova. Slijedi Strukovna škola Gospić i smjer tehničar za električne strojeve i elektroenergetiku s prosječno 65,13 bodova. Na petom mjestu Srednja škola Otočac, smjer opća gimnazija s prosječno 64,13 bodova.

Detaljnije podatke za preostalih pet mjesta možete pronaći u tablici u nastavku. Valja napomenuti da u našu tablicu nismo uvrstili sportske i umjetničke programe, kao ni one programe u koje je upisano manje od pet učenika. 10 smjerova u Ličko-senjskoj županiji prema bodovima upisanih | izvor podataka: MZOM

Podatke za ostale objavljene županije pronađite na poveznicama:

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