Pitali smo Ministarstvo zdravstva hoće li uvesti menstrualni dopust: Evo što su odgovorili

Crna Gora uvela je dva dana menstrualnog dopusta za žene koje pate od jakih bolova. Hoće li se tim primjerom povesti i Hrvatska?

Ima ga Španjolska, ima ga Portugal, sada i Crna Gora. U susjednoj nam zemlji uveli su dva dana plaćenog odsustva s posla mjesečno za žene koje pate od sekundarne dismenoreje, odnosno jakih menstrualnih bolova uzrokovanih prethodno dijagnosticiranom bolešću.

Ministarstvo zdravstva: 'Posebna zakonodavna inicijativa trenutačno nije u pripremi, no...'

Hoće li Hrvatska tim putem, pitali smo Ministarstvo zdravstva. Kažu kako su upoznati s izmjenama Zakona o zdravstvenom osiguranju koje je nedavno usvojila Skupština Crne Gore te da kontinuirano prate i zakonodavna rješenja te iskustva drugih država. Ali...

- Posebna zakonodavna inicijativa o uvođenju takvog dopusta trenutačno nije u pripremi, no Ministarstvo ostaje otvoreno za dijalog sa strukom i drugim nadležnim tijelima o najprimjerenijim načinima unaprjeđenja skrbi za zdravlje žena, odgovaraju iz Ministarstva zdravstva za srednja.hr.

Kažu kako izabrani liječnik, procijeni li da pacijentica zbog tegoba nije radno sposobna, može otvoriti bolovanje

Nastavljaju, u Hrvatskoj žene koje pate od izrazito bolnih menstruacija zaštitu već mogu ostvariti u sustavu obveznog zdravstvenog osiguranja. Opisuju, dismenoreja je dijagnoza iz Međunarodne klasifikacije bolesti na temelju koje izabrani doktor, procijeni li da pacijentica zbog tegoba nije radno sposobna, može utvrditi privremenu nesposobnost za rad, odnosno otvoriti bolovanje.

- To uključuje i stanja poput endometrioze, mioma ili sindroma policističnih jajnika, obuhvaćena i novim crnogorskim propisom, navode iz Ministarstva zdravstva.