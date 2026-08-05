Radite na sezoni? Evo što se događa kad se ozlijedite na poslu

Ako ne radite na crno, znajte, imate pravo na naknadu koja će vam pokriti troškove liječenja, međutim, rok za prijavu je osam dana, pa pripazite.

Pri radu tijekom sezone može doći do nepredviđenih ozljeda, pogotovo ako radite fizički posao. Od lakših, poput uganuća noge pri padu tijekom konobarenja, do težih, poput ozljede prsta na neispravnom uređaju za rezanj, za svaku ozljedu na radu, koju niste izravno skrivili ili izazvali nesvjesnim ili neodgovornim ponašanjem, imate pravo na naknadu. Naravno, uvjet za to je, kao i kod stalnog zaposlenja, da ste prijavljeni na zdravstveno, odnosno da ne radite na crno.

Prema Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju, ozljedom na radu smatra se ozljeda izazvana neposrednim i kratkotrajnim mehaničkim, fizikalnim ili kemijskim djelovanjem te ozljeda prouzročena naglim promjenama položaja tijela, iznenadnim opterećenjem tijela ili drugim promjenama fiziološkog stanja organizma. Uvjet je da je uzrok ozljede povezan s obavljanjem poslova na temelju kojih je osoba osigurana u obveznom zdravstvenom osiguranju. Ozljedom na radu smatra se i ozljeda nastala na redovitom putu od doma do radnog mjesta i s radnog mjesta kući, kao i na terenu tijekom obavljanja posla.

Ključni korak za ostvarivanje prava na odštetu jest da vas je poslodavac prijavio na zdravstveno osiguranje, odnosno da ne radite na crno. Ako radite putem Student servisa, moguće je da imate dodatno osiguranje od posljedica nesretnog slučaja (nezgode). Primjerice, svi članovi Student servisa Studentskog centra u Zagrebu dodatno su osigurani policom Uniqa osiguranja.

Rok za prijavu je osam dana

Prvi je korak odlazak liječniku kako bi utvrdio kakva vam je pomoć potrebna i kolika je težina ozljede. Ako ste na zdravstveno osiguranje prijavljeni preko poslodavca, on podnosi prijavu Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje (HZZO). Prijava se podnosi po službenoj dužnosti ili na zahtjev radnika, a mora biti podnesena u roku od osam dana od nastanka ozljede.

Ako preko Student servisa imate ugovoreno dodatno osiguranje, od poslodavca trebate zatražiti potvrdu da je došlo do nezgode. Ona treba sadržavati podatke o poslodavcu, podatke o studentu (obvezno broj iskaznice i broj ugovora), datum nezgode, kratak opis događaja, žig i potpis poslodavca te mjesto i datum izdavanja potvrde.

Studentski centar u Zagrebu u svom hodogramu postupanja u slučaju ozljede na radu tijekom obavljanja studentskog posla navodi da je dobro prikupiti podatke o nazočnim svjedocima i očevicima nesretnog događaja, osobito ako je došlo do ozljede koja je prouzročila trajni invaliditet ili je mogla prouzročiti trajni invaliditet.

Ako radite preko Student servisa provjerite imate li ugovoreno osiguranje

Zatim sa svim dokumentima – koji uključuju povijest bolesti, potvrdu izabranog liječnika o privremenoj nesposobnosti za rad, procjenu invaliditeta, ako postoji, potvrdu poslodavca o nezgodi, vlastitu izjavu o nezgodi i kratak opis događaja te zapisnik inspekcije rada, ako postoji – trebate u studentskom centru prijaviti ozljedu na radu, a on će prijavu zatim proslijediti osiguravajućem društvu. Prije ovog koraka obvezno provjerite s kojim osiguravajućim društvom vaš studentski centar ima sklopljen ugovor te jesu li za prijavu potrebni dodatni koraci.

Ako poslodavac, odnosno organizator određenih aktivnosti i poslova, ne podnese prijavu o ozljedi na radu, prijavu je obvezan podnijeti izabrani doktor obiteljske (opće) medicine na zahtjev radnika ili na prijedlog nadležnog doktora specijalista medicine rada s kojim HZZO ima sklopljen ugovor o provođenju specifične zdravstvene zaštite radnika. Riječ je o liječniku koji je nadležan za provođenje specifične zdravstvene zaštite radnika prema sjedištu poslodavca, odnosno organizatora određenih aktivnosti i poslova.

U slučaju ozljede na radu nećete dobiti financijsku naknadu od HZZO-a, već će vam, ako ispravno predate svu potrebnu dokumentaciju, HZZO pokriti troškove liječenja. Policom koju je ugovorio Studentski centar u Zagrebu svim korisnicima Student servisa u slučaju privremene nesposobnosti za rad zbog ozljede na radu isplaćuje se i dnevna naknada u iznosu od 20 eura. Ugovorene su i odštete u slučaju smrti uslijed nezgode, trajnog invaliditeta te pokriće troškova liječenja.