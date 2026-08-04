Ovo je 10 srednjoškolskih smjerova u Međimurskoj županiji koje su 2026. upisali najbolji osmaši

Iako su gimnazije na vrhu popisa srednjih koje upisuju osmaši s najviše bodova u Međimurskoj županiji, jedna strukovna je pravi hit.

Osmaši koji se nisu uspjeli upisati u srednju školu u ljetnom roku, s nestrpljenjem iščekuju jesenski. Dok ne započnu prijave, provjerili smo u koje su se srednjoškolske smjerove Međimurske županije upisivali osmaši s najviše bodova. I u slučaju ove županije, prednjače gimnazijski smjerovi.

Prednjače gimnazijski smjerovi

Na vrhu ljestvice nalazi se prirodoslovno-matematička gimnazija Gimnazije Josipa Slavenskog Čakovec, u koju su upisani učenici u prosjeku ostvarili 79,19 bodova. Prvi učenik na upisnoj listi toga programa imao je 82 boda, dok je posljednji upisani učenik ostvario 74,38 bodova.

Na drugom je mjestu prirodoslovna gimnazija iste škole, s prosjekom od 78,67 bodova. Najbolje rangirani učenik imao je 80 bodova, a posljednji učenik na listi 74,07 bodova.

Treće mjesto zauzela je opća gimnazija Srednje škole Čakovec. Prosječan broj bodova upisanih učenika iznosio je 77,20, pri čemu je prvi učenik na listi imao 81 bod, a posljednji 71,58 bodova.

Tehnička škola Čakovec zastupljena s čak četiri programa

Zanimljivo je da se među deset programa nekoliko čakovečkih škola pojavljuje više puta. Najzastupljenija je jedna strukovna škola, Tehnička škola Čakovec, koja se na ljestvici nalazi s četiri programa: tehničar za robotiku i automatizaciju, tehničar za mehatroniku, tehničar u strojarstvu te tehničar za računarstvo. Gimnazija Josipa Slavenskog Čakovec zastupljena je s tri programa, osim dva već spomenuta, tu je i opća gimnazija. Srednja škola Čakovec pojavljuje se dva puta, s općom gimnazijom i programom farmaceutskog tehničara, dok je Graditeljska škola Čakovec zastupljena programom arhitektonskog tehničara.

U nastavku možete vidjeti deset srednjoškolskih smjerova koje su upisivali osmaši s najviše bodova u Međimurskoj županiji. U liste, napomenimo, ne uvrštavamo eventualne umjetničke smjerove i sportske razrede zbog drugačijeg sustava bodovanja. 10 smjerova u Međimurskoj županiji prema bodovima upisanih | izvor podataka: MZOM

Podatke za ostale objavljene županije pronađite na poveznicama:

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