Maloljetnik koji je u Slavonskom Brodu brutalno udarao osobu na podu ide u popravni dom

Maloljetnik koji je u Slavonskom Brodu udarao i vukao muškarca po podu uhićen je i već mu je dodijeljena mjera boravka u popravnom domu.

Tijekom noći sa subote na nedjelju u Slavonskom Brodu skupina je mladića okružila bespomoćnog 31-godišnjaka na podu, a jedan od njih ga je vukao po podu i udarao šakom dok on nije pokazivao nikakve znakove da se može obraniti. Policijska uprava brodsko-posavska u utorak je objavila da je osoba koju se sumnjiči za napad uhićena.

Portal sib.net prenosi da je napadač maloljetnik te da je u srijedu doveden pred suca za mladež Općinskoga suda u Slavonskom Brodu. Općinsko državno odvjetništvo predložilo je određivanje istražnoga zatvora zbog opasnosti od ponavljanja kaznenoga djela i mogućeg utjecaja na svjedoke, međutim sud je odbio taj prijedlog. Umjesto toga maloljetniku je određena privremena mjera smještaja u ustanovu socijalne skrbi, odnosno popravni dom, prenosi sib.net.

- Njegov boravak tamo može potrajati najdulje do pravomoćnosti presude, a svaka dva mjeseca vrši se provjera i odlučuje postoji li potreba za produljenjem boravka, rekao je u izjavi za PlusPortal , kako piše Željka Gavranović, okrivljenikov odvjetnik Zoran Mataić, koji je naglasio da osuđeni još nije napunio 17 godina.

Grad pojačao policijske patrole u centru

To znači da će maloljetnik završetak pravnog postupka čekati u ustanovi socijalne skrbi do njegovog završetka ili odluke suda o ukidanju izrečene mjere. O potresnom događaju oglasio se i Grad Slavonski Brod.

- Nakon nemiloga događaja koji se dogodio u Ulici Ivana pl. Zajca u središtu Slavonskoga Broda, Grad Slavonski Brod uputio je zamolbu Policijskoj upravi brodsko-posavskoj da, u okviru svojih nadležnosti, pojača nadzor i prisutnost nadležnih službi na lokacijama u gradu na kojima se okuplja veći broj građana, osobito tijekom vikenda. Poseban naglasak stavljen je na područje centra grada, a cilj je dodatnim nadzorom pridonijeti povećanju sigurnosti stanovnika i prevenciji mogućih neželjenih događaja. Grad Slavonski Brod ističe kako javno osuđuje svaki oblik nasilja te poručuje da nasilničko ponašanje nema mjesto u našem društvu. Sigurnost građana i stvaranje sigurnog okruženja za sve stanovnike ostaju jedan od naših prioriteta, priopćili su iz Grada.

Maloljetnički zatvor za osobe od 16 do 18 godina

U ovom slučaju posebno zabrinjava činjenica da mlade osobe pokazuju toliku razinu bezobzirnosti i nedostatak empatije. Nedavno smo razgovarali s profesorom kaznenog prava Aleksandrom Maršavelskim, koji nam je objasnio koje kazne mogu dobiti maloljetne osobe.

Ako se utvrdi da roditelji ne mogu primjereno usmjeravati dijete, sud može odrediti nadzor stručne osobe iz centra za socijalnu skrb u trajanju od šest mjeseci do dvije godine. U slučajevima ponavljanja kaznenih djela maloljetnici se mogu uputiti u odgojnu ustanovu ili odgojni zavod. Maloljetnički zatvor rezerviran je za najteže slučajeve starijih maloljetnika, u dobi od 16 do 18 godina.

Poslali smo upit Policijskoj upravi brodsko-posavskoj o ovom događaju, a nakon što pristigne odgovo o njemu ćemo izvijestiti javnost.