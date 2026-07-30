Maloljetnik koji je u Slavonskom Brodu brutalno udarao osobu na podu ide u popravni dom

Užas u susjedstvu: Maloljetnik nožem napao učenicu u školi, evo što se do sad zna
12:13 202 d 09.01.2026
30. srpanj 2026.
Maloljetnik koji je u Slavonskom Brodu udarao i vukao muškarca po podu uhićen je i već mu je dodijeljena mjera boravka u popravnom domu.
Tijekom noći sa subote na nedjelju u Slavonskom Brodu skupina je mladića okružila bespomoćnog 31-godišnjaka na podu, a jedan od njih ga je vukao po podu i udarao šakom dok on nije pokazivao nikakve znakove da se može obraniti. Policijska uprava brodsko-posavska u utorak je objavila da je osoba koju se sumnjiči za napad uhićena.
Portal sib.net prenosi da je napadač maloljetnik te da je u srijedu doveden pred suca za mladež Općinskoga suda u Slavonskom Brodu. Općinsko državno odvjetništvo predložilo je određivanje istražnoga zatvora zbog opasnosti od ponavljanja kaznenoga djela i mogućeg utjecaja na svjedoke, međutim sud je odbio taj prijedlog. Umjesto toga maloljetniku je određena privremena mjera smještaja u ustanovu socijalne skrbi, odnosno popravni dom, prenosi sib.net.
- Njegov boravak tamo može potrajati najdulje do pravomoćnosti presude, a svaka dva mjeseca vrši se provjera i odlučuje postoji li potreba za produljenjem boravka, rekao je u izjavi za PlusPortal , kako piše Željka Gavranović, okrivljenikov odvjetnik Zoran Mataić, koji je naglasio da osuđeni još nije napunio 17 godina.
Užas u susjedstvu: Maloljetnik nožem napao učenicu u školi, evo što se do sad zna
12:13 202 d 09.01.2026
Kakve kazne dobivaju maloljetni delikventi? Zatvor je zadnja opcija i to za iznimno teške slučajeve
Zakon o sudovima za mladež propisuje sankcije za kaznena djela maloljetnika. Nekada je dovoljno i da se na sudu ispričaju oštećenoj strani.
15:52 128 d 24.03.2026
To znači da će maloljetnik završetak pravnog postupka čekati u ustanovi socijalne skrbi do njegovog završetka ili odluke suda o ukidanju izrečene mjere. O potresnom događaju oglasio se i Grad Slavonski Brod.
- Nakon nemiloga događaja koji se dogodio u Ulici Ivana pl. Zajca u središtu Slavonskoga Broda, Grad Slavonski Brod uputio je zamolbu Policijskoj upravi brodsko-posavskoj da, u okviru svojih nadležnosti, pojača nadzor i prisutnost nadležnih službi na lokacijama u gradu na kojima se okuplja veći broj građana, osobito tijekom vikenda. Poseban naglasak stavljen je na područje centra grada, a cilj je dodatnim nadzorom pridonijeti povećanju sigurnosti stanovnika i prevenciji mogućih neželjenih događaja. Grad Slavonski Brod ističe kako javno osuđuje svaki oblik nasilja te poručuje da nasilničko ponašanje nema mjesto u našem društvu. Sigurnost građana i stvaranje sigurnog okruženja za sve stanovnike ostaju jedan od naših prioriteta, priopćili su iz Grada.
Snimka iz odgojnog doma proširila se društvenim mrežama: Policija je morala intervenirati
15:20 185 d 26.01.2026
U ovom slučaju posebno zabrinjava činjenica da mlade osobe pokazuju toliku razinu bezobzirnosti i nedostatak empatije. Nedavno smo razgovarali s profesorom kaznenog prava Aleksandrom Maršavelskim, koji nam je objasnio koje kazne mogu dobiti maloljetne osobe.
Ako se utvrdi da roditelji ne mogu primjereno usmjeravati dijete, sud može odrediti nadzor stručne osobe iz centra za socijalnu skrb u trajanju od šest mjeseci do dvije godine. U slučajevima ponavljanja kaznenih djela maloljetnici se mogu uputiti u odgojnu ustanovu ili odgojni zavod. Maloljetnički zatvor rezerviran je za najteže slučajeve starijih maloljetnika, u dobi od 16 do 18 godina.
Poslali smo upit Policijskoj upravi brodsko-posavskoj o ovom događaju, a nakon što pristigne odgovo o njemu ćemo izvijestiti javnost.
Svi vole praznike dok se ne pojavi jedan problem: Dosada ne uzima slobodne dane
Križaš dane na kalendaru do tog trenutka i onda - veliko ništa. Dođu praznici, vani je prevruće, a pola ekipe je na moru. Je li to najgori dan ikad?
15:04 8 d 22.07.2026
Jedno veleučilište puni sve više mjesta: Zašto ga maturanti biraju?
Veleučilište blizu Zagreba sve je traženije među budućim studentima zdravstvenih struka. Otvoreno je još nekoliko mjesta na jesenskom roku.
11:10 8 d 22.07.2026
Izašli su rezultati upisa na fakultete: Jeste li razmišljali o troškovima studiranja koji vas čekaju?
Mahnito osvježavaš stranicu i dok se grašci znoja slijevaju niz čelo pokušavaš upiti informacije s ekrana. Pa se sjetiš da studij treba i financirati.
16:18 15 d 15.07.2026
Čitajte srednja.hr cijelo ljeto uz posebnu cijenu: Pretplatite se za samo 3,99 € mjesečno
Kupite pretplatu i čitajte sve članke bez oglasa uz posebnu ljetnu cijenu od 3,99€ mjesečno za prva tri mjeseca. Akcija traje do 31. kolovoza.
09:10 36 d 24.06.2026
Nove, sjajne vijesti za Hrvatsku: Naši učenici osvojili su još tri medalje
Hrvatski učenici osvojili su tri medalje na Europskoj juniorskoj informatičkoj olimpijadi u Litvi. Konkurencija su im bili učenici iz 25 zemalja.
10:05 10 h 30.07.2026
Ovo je 10 srednjoškolskih smjerova u Sisačko-moslavačkoj županiji koje su 2026. upisali najbolji osmaši
Osmaši s najvećim prosječnim brojem bodova u Sisačko-moslavačkoj županiji upisali su prirodoslovno-matematičku gimnaziju u Srednjoj školi Tina Ujevića
09:23 11 h 30.07.2026
U ovoj knjižnici u Zagrebu članstvo je besplatno, a nema ni zakasnine: Trenutačno neke knjige dijele na dar
Anđelka Blaževića, knjižničarka i voditeljica iz Knjižnice Pučkog otvorenog učilišta u Zagrebu otkriva nam kako su otvorili svoja vrata.
09:02 11 h 30.07.2026
Pitali smo Ministarstvo zdravstva hoće li uvesti menstrualni dopust: Evo što su odgovorili
Crna Gora uvela je dva dana menstrualnog dopusta za žene koje pate od jakih bolova. Hoće li se tim primjerom povesti i Hrvatska?
14:01 1 d 29.07.2026