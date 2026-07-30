Nove, sjajne vijesti za Hrvatsku: Naši učenici osvojili su još tri medalje

Hrvatski učenici osvojili su tri medalje na Europskoj juniorskoj informatičkoj olimpijadi u Litvi. Konkurencija su im bili učenici iz 25 zemalja.

Okončano je još jedno međunarodno natjecanje na kojem su naši učenici ostvarili izvrsne rezultate. Riječ je o 10. europskoj juniorskoj informatičkoj olimpijadi (EJOI 2026), koja se od 24. do 30. srpnja održala u Kaunasu u Litvi. Hrvatski savez informatičara izvijestio je da je naša juniorska informatička reprezentacija osvojila čak tri medalje – zlatnu, srebrnu i brončanu.

Zlatnu medalju osvojio je Gabriel Kos iz OŠ Vjenceslava Novaka u Zagrebu, srebrnu medalju Filip Udovčić iz OŠ Josipovac, a brončanu medalju Sergej Starešinčić iz OŠ Mahično Karlovac, dok je četvrta članica reprezentacije bila Gita Radiković iz OŠ I. G. Kovačića Sveti Juraj na Bregu Pleškovec. Konkurencija im nije bila mala, ukupno se natjecalo 100 školaraca iz 25 zemalja.

- Ovo natjecanje se, prema propozicijama, sastoji od rješavanja šest problemskih zadataka kroz dva dana natjecanja, u programskom jeziku C++. Učenici se natječu pojedinačno, a svaku zemlju sudionicu zastupa tim od četiri učenika (rođeni 2010. godine ili mlađi) i dva voditelja. Republiku Hrvatsku na ovom je natjecanju predstavljao tim sastavljen od četiri učenika osnovnih škola koji su nastup u reprezentaciji izborili ovogodišnjim najboljim rezultatima na Juniorskoj hrvatskoj informatičkoj olimpijadi, te Juniorskim izbornim pripremama, izvijestio je Hrvatski savez informatičara.

Odgovorni voditelj reprezentacije bio je Nikola Dmitrović, stručni voditelj Jakov Celin, dok je Krešimir Malnar bio odgovorni organizator ovog nastupa, a ujedno i član Upravnog odbora Europske juniorske informatičke olimpijade.

- Uspjeh naših mladih informatičara prvenstveno je zasluga njih samih, kao i njihovih učitelja, mentora, roditelja i stručnih suradnika Hrvatskog saveza informatičara, ali svakako bismo istaknuli da većina članova reprezentacije dio svog uspjeha duguju i mentorima iz Udruge informatičara Božo Težak Zagreb i udruge CHAOS Josipovac, članica Hrvatskog saveza informatičara, izvijestio je Savez dodajući da se Hrvatska juniorska informatička reprezentacija u Zagreb vraća ovog četvrtka u 17:20 sati.

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