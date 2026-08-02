FOTO Nastavnica iznenadila uređenjem školskog hodnika: 'Da osjete da ulaze u nešto posebno'

Školski hodnik uređen u stilu djela Harry Potter i Kronike iz Narnije nalazi se u Osnovnoj školi Kozala. Iza njega stoji nastavnica likovne kulture Andrea Dujmešić Kopić koja je imala želju da prostor ispred školske knjižnice postane više od običnog hodnika i da već sam ulazak u taj dio škole bude poziv u svijet mašte.

- Knjige su oduvijek bile vrata u druge svjetove, a upravo su Harry Potter i Kronike iz Narnije priče koje mnogim generacijama bude ljubav prema čitanju. Pomislila sam kako bi bilo lijepo da učenici, prije nego što uopće zakorače u knjižnicu, osjete da ulaze u nešto posebno. Narnijski ormar i motivi iz Harryja Pottera simboliziraju upravo ono što knjige nude - mogućnost da na trenutak zakoračimo u neki sasvim drugi svijet. Voljela bih da put do knjižnice bude iskustvo koje budi znatiželju i potakne učenike da požele otvoriti knjigu, priča nam Dujmešić Kopić.

U projektu su sudjelovali i učenici

Kako kaže, kod nje svaki projekt započinje jednom idejom, ali rijetko ostane samo njezina. Prvo je podijeli sa školskim domarom Denisom Pleslićem jer 'upravo u razgovoru s njim često dođemo do novih rješenja i dodatnih ideja'.

- Uvijek je spreman saslušati me i uskočiti u svaku novu avanturu, dati praktičan savjet ili pomoći da zamisao postane stvarnost. Ta suradnja mi je neprocjenjiva jer zajedno pronađemo način kako i naizgled zahtjevne ideje ostvariti u školskom prostoru. Nakon toga svoju zamisao predstavim učenicima koji pohađaju izvannastavnu aktivnost Likovnjaci. Važno mi je čuti njihovo mišljenje i potaknuti ih da svojim idejama doprinesu projektu. Često me iznenade svojom maštovitošću pa neke njihove prijedloge uvrstimo u konačan izgled. Zajedno dogovorimo koje će elemente izrađivati, podijelimo zadatke i polako, korak po korak, stvaramo nešto na što smo na kraju svi ponosni, navodi Dujmešić Kopić.

Nakon toga slijedilo je detaljno planiranje, izrada dekoracija, prikupljanje materijala i puno sati rada.

- Bilo je izazovno uskladiti sve detalje, ali svaki je dio bio jednako važan kako bi se stvorio dojam da učenici doista prolaze kroz ormar u Narniju ili ulaze na Hogwarts. Posebno bih željela istaknuti Marka Valjka, koji je izradio vrata knjižnice u obliku ormara - najprepoznatljiviji element cijelog projekta i simboličan ulaz u Narniju. Veliku ulogu odigrala je i riječka grupa Sharing&Caring, čiji su članovi nesebično pomogli donacijom brojnih materijala i rekvizita koji su dodatno obogatili prostor. Najljepši dio cijelog procesa bilo je gledati kako se običan školski hodnik postupno pretvara u mjesto koje budi znatiželju, maštu i želju za otkrivanjem novih književnih svjetova, objašnjava Dujmešić Kopić.

Osjećaj kao da su 'nakratko ušli u svijet svojih omiljenih knjiga'

Učenici su, dodaje, od samog početka pokazali veliko zanimanje. Sudjelovali su u izradi pojedinih dekoracija, pomagali u kreativnim detaljima i rado davali svoje prijedloge.

- Posebno ih je veselilo što su mogli biti dio nečega što će svakodnevno gledati svi učenici škole. Mislim da im je upravo taj osjećaj zajedničkog stvaranja bio jednako važan kao i sami motivi iz omiljenih knjiga. Naravno, najveće oduševljenje izazvali su prolazak kroz narnijski ormar i brojni detalji koje su otkrivali tek kada bi zastali i pažljivije pogledali. Reakcije su bile upravo onakve kakvima sam se nadala - puno osmijeha, iznenađenja i oduševljenja. Učenici su odmah počeli fotografirati detalje, međusobno komentirati što su sve prepoznali i voditi prijatelje da vide novi prostor. Posebno mi je bilo drago čuti kako su mnogi rekli da imaju osjećaj kao da su nakratko ušli u svijet svojih omiljenih knjiga. Kolege su također odlično reagirale. Mnogi su rekli da hodnik sada ima sasvim novu energiju i da je postao mjesto koje privlači učenike i potiče razgovor o knjigama, ističe Dujmešić Kopić.

Iz ovog projekta najviše bi voljela da učenici 'shvate kako čitanje nije školska obveza, nego prilika za istraživanje, maštanje i upoznavanje novih svjetova'.

- Ako ovaj hodnik nekoga potakne da prvi put posegne za knjigom, pročita Harryja Pottera, Kronike iz Narnije ili otkrije neku sasvim novu priču, onda je projekt ispunio svoju svrhu. Vjerujem da knjige razvijaju empatiju, kreativnost i sposobnost gledanja svijeta iz različitih perspektiva. Nadam se da će učenici svaki put kada prođu tim hodnikom osjetiti barem mali podsjetnik da se iza korica svake knjige krije nova pustolovina koja čeka da bude otkrivena. Ako uspijemo probuditi njihovu znatiželju i želju za čitanjem, napravili smo nešto vrijedno što će ostati s njima i izvan školskih zidova, zaključuje Dujmešić Kopić.