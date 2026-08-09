Je li normalno da grudi bole prije menstruacije? Evo zašto do toga dolazi

Brojne djevojke brine bol u grudima prije menstruacije. Ipak, ta bol je normalna, a uzrokuju je hormonalne promjene.

Je li normalno da grudi bole prije menstruacije pitanje je oko kojeg se brojne djevojke zamisle kada se s njome prvi put susretnu. Bol najčešće uzrokuju hormonalne promjene povezane s menstruacijom.

Može se pojaviti i tijekom ovulacije

Ta bol je uobičajena, a može se pogoršati tijekom lutealne faze, kada razina estrogena raste, a razina progesterona je niska, piše Medical News Today. Te promjene mogu uzrokovati i oticanje limfnih čvorova, što također može doprinijeti boli u grudima. Povišena razina prolaktina također može dovesti do osjetljivosti i oticanja.

Bol u grudima može se pojaviti i u vrijeme ovulacije, kada jajnik otpušta jajnu stanicu radi moguće oplodnje. To se obično događa 12 do 14 dana prije početka menstruacije.

Bol u grudima prije menstruacije

Imajte na umu da se bol može javljati i u samo jednoj dojci. Također, može se širiti prema pazusima i povremeno biti oštra. Neke žene opisuju je i tupom boli. Može biti popraćena oticanjem.

Također, može biti intenzivnija u području bradavica. Neki ljudi osjećaju stalnu bol tijekom nekoliko dana, dok drugima bol dolazi i prolazi. Zbog bolnosti dojki nošenje običnih grudnjaka ili uske odjeće može biti neugodno. Napomenimo da se u slučaju nepodnošljive boli potrebno javiti liječniku.