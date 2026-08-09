Novosti Je li normalno da grudi bole prije menstruacije? Evo zašto do toga dolazi

Je li normalno da grudi bole prije menstruacije? Evo zašto do toga dolazi

Korana Povijač
Korana Povijač

09. kolovoz 2026.

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Je li normalno da grudi bole prije menstruacije? Evo zašto do toga dolazi

Djevojka u bolovima | Foto: Canva

Brojne djevojke brine bol u grudima prije menstruacije. Ipak, ta bol je normalna, a uzrokuju je hormonalne promjene.

Je li normalno da grudi bole prije menstruacije pitanje je oko kojeg se brojne djevojke zamisle kada se s njome prvi put susretnu. Bol najčešće uzrokuju hormonalne promjene povezane s menstruacijom.

Može se pojaviti i tijekom ovulacije

Ta bol je uobičajena, a može se pogoršati tijekom lutealne faze, kada razina estrogena raste, a razina progesterona je niska, piše Medical News Today. Te promjene mogu uzrokovati i oticanje limfnih čvorova, što također može doprinijeti boli u grudima. Povišena razina prolaktina također može dovesti do osjetljivosti i oticanja.

Bol u grudima može se pojaviti i u vrijeme ovulacije, kada jajnik otpušta jajnu stanicu radi moguće oplodnje. To se obično događa 12 do 14 dana prije početka menstruacije.

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Bol u grudima prije menstruacije

Imajte na umu da se bol može javljati i u samo jednoj dojci. Također, može se širiti prema pazusima i povremeno biti oštra. Neke žene opisuju je i tupom boli. Može biti popraćena oticanjem.

Također, može biti intenzivnija u području bradavica. Neki ljudi osjećaju stalnu bol tijekom nekoliko dana, dok drugima bol dolazi i prolazi. Zbog bolnosti dojki nošenje običnih grudnjaka ili uske odjeće može biti neugodno. Napomenimo da se u slučaju nepodnošljive boli potrebno javiti liječniku.

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