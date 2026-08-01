Najavljena promjena za sve roditelje, profesorica upozorava: 'Sada su to vrlo mali iznosi'

Na dječji doplatak pravo ove godine imaju roditelji čiji ukupni dohodak ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini po članu kućanstva mjesečno ne prelazi 618,02 eura. Ovisno u kojem su rangu, doplatak varira od 30,90 do 61,80 eura mjesečno. Kako smo nedavno pisali, Ministarstvo financija odustalo je od ideje ukidanja poreznih olakšica na plaće roditelja te da se umjesto njih uvede univerzalni dječji doplatak za svu djecu.

Ministarstvo demografije: Predviđeno povećanje iznosa, širi obuhvat djece i pravednija raspodjela

No, izmjena u dječjem doplatku svakako će biti jer se mijenja Zakon o doplatku za djecu. I u tom kontekstu razmišljalo se o uvođenju univerzalnog doplatka pa smo Ministarstvo demografije i useljeništva koje donosi zakon pitali o tome. Naime, prema planu zakonodavnih aktivnosti taj zakon trebao bi biti upućen u proceduru Vlade u trećem tromjesečju ove godine, dakle do kraja rujna.

- Programom Vlade Republike Hrvatske predviđeno je povećanje iznosa doplatka za djecu za sve skupine korisnika. U skladu s tim, Ministarstvo je u Plan normativnih aktivnosti za 2026. godinu uvrstilo donošenje novog Zakona o doplatku za djecu. Cilj novog zakona je unaprijediti postojeći sustav kroz širi obuhvat djece i pravedniju raspodjelu ove potpore. Prije definiranja konkretnih zakonskih rješenja analizirani su različiti modeli uređenja sustava doplatka za djecu, uključujući njihov učinak na postojeće skupine korisnika. Time se želi osigurati da predložene mjere budu dobro usmjerene, održive i usklađene s ostalim mjerama potpore obiteljima, odgovaraju iz Ministarstva demografije.

Pitamo ih tko čini radnu skupinu za izradu zakona. Navode, to su predstavnici Ministarstva, predstavnici Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje te predstavnici drugih nadležnih tijela čiji je djelokrug rada povezan s ovim područjem. Dodaju, prema potrebi u rad se uključuju i stručnjaci iz područja doplatka za djecu i socijalne politike.

- Budući da se priprema potpuno novi Zakon o doplatku za djecu, a ne izmjene postojećih propisa, potrebno je sva zakonska rješenja sagledati u širem kontekstu i uskladiti ih s drugim propisima. Cilj je uspostaviti cjelovit, održiv i u praksi provediv sustav doplatka za djecu, uz osiguravanje svih potrebnih preduvjeta za njegovu učinkovitu primjenu. O daljnjim koracima i dinamici upućivanja nacrta prijedloga zakona u javno savjetovanje javnost će biti pravodobno obaviještena kada se za to steknu svi potrebni uvjeti, vele iz Ministarstva demografije za srednja.hr.

Profesorica: Dječji doplatak vrlo malen, prima ga svega 37 posto djece

Daleko najveći broj djece korisnika doplatka dobiva 30,90 ili 39,73 eura mjesečno. Da su generalno iznosi dječjeg doplatka vrlo maleni te mogu pokriti vrlo malen dio svakodnevnih troškova ili, primjerice, tek nešto malo školskog pribora, potvrđuje nam profesorica komparativne socijalne politike na Pravnom fakultetu u Zagrebu Ivana Dobrotić. Ovakav dječji doplatak ne može vidljivije pomoći obiteljima s djecom, navodi.

- Dosta europskih zemalja vidljivije podupire obitelji te imaju znatno više iznose, primjerice već u susjednoj Sloveniji se mjesečni iznosi po djetetu kreću od 29,57 do 147,69 eura za prvo dijete, 39,41 do 162,45 eura za drugo dijete te 51,53 do 177,24 eura za treće dijete u obitelji. Trenutačni sustav doplatka za djecu i dalje je izrazito rezidualan, odnosno zahvaća manji dio djece pošto pravo ovisi o dohodovnom cenzusu. Iako je posljednjih godina povećan dohodovni prag, doplatak i dalje nema odgovarajuće mjesto u hrvatskoj obiteljskoj politici. Ne samo da je njegov iznos izrazio nizak te se kreće svega 30,90 do 61,80 eura mjesečno po djetetu, već ga je, primjerice, u lipnju ove godine prema grubim procjenama primalo svega oko 37 posto djece, a što je znatno manje nego li po procjenama u prosincu 2024. godine kada je doplatak primalo oko 45 posto djece. Isto tako, visina se doplatka ne indeksira, odnosno, ne usklađuje s troškovima života, što znači da već ionako mala vrijednost kontinuirano gubi na realnoj vrijednosti, započinje Dobrotić.

Kako graf ide desno, tako je iznos dječjeg doplatka manji| foto: HZMO, svibanj 2026.

'Hrvatska spada među zemlje s najslabijom financijskom potporom obiteljima s djecom'

Podatci pokazuju i da broj korisnika dječjeg doplata u Hrvatskoj pada. Tako je u 2003. godini broj korisnika bio 256.491, u 2009. godini 212.214, u 2015. godini 188.236, u 2021. godini 134.807, a u 2025. godini 144.483. Zastupnica Možemo! Jelena Miloš u Hrvatskom je saboru prošle godine upozorila kako zbog niskih cenzusa mnoge obitelji gube pravo na dječji doplatak i da se broj djece koja dobivaju dječji doplatak ne povećava kako je Vlada prvotno najavljivala prije izbora. Tada je izdvojila da se od 2016. go danas broj djece koja prima dječji doplatak smanjio za 20 tisuća. Tadašnji ministar financija Marko Primorac uzvratio je da je s jedne strane dobro što dječji doplatak dobiva sve manji broj korisnika jer bi to značilo da standard raste, no da s druge strane nastane problem tumačenja kako se ne daje nedovoljno. Tada je kazao i da svakako treba jačati dječji doplatak i povećavati ga. Profesorica Dobrotić nastavlja:

- Komparativno gledano, Hrvatska spada među zemlje s najslabijom financijskom potporom obiteljima s djecom. OECD-ovi podaci pokazuju da su vrijednosti obiteljskih naknada među najnižima u usporedbi s OECD državama. Primjerice, jednoroditeljska obitelj u kojoj roditelj radi nepuno radno vrijeme za medijalnu plaću prima obiteljske naknade u vrijednosti od svega 4 posto prosječne plaće, dok je prosjek OECD-a 11,9 posto, a u Latviji iznosi 30,8 posto, u Njemačkoj 25,7 posto, a u Litvi 22,6 posto. Istodobno, za dvoroditeljske obitelji u kojima jedan roditelj radi puno radno vrijeme, a drugi nema prihode, obiteljske naknade u Hrvatskoj praktički ne postoje (0 posto prosječne plaće), dok prosjek OECD-a iznosi 4,7 posto, a u zemljama poput Poljske, Njemačke ili Luksemburga višestruko je viši, opisuje Dobrotić te dodaje kako OECD kritizira i druge zemlje te kaže da je i prosjek OECD vrijednosti nizak. Korisnici dječjeg doplatka tijekom godina | foto: HZMO Dječji doplatak u Europi | foto: OECD

'Univerzalnost ne znači da sva djeca moraju primati isti iznos'

Profesoricu pitamo je li donošenje novog Zakona o doplatku za djecu sada prilika da se uvede univerzalni dječji doplatak koji bi dobivala sva djeca. Odgovara, to je rješenje koje oduvijek zagovaraju jer zahvaća svu djecu u potrebi i smanjuje rizik da iz sustava ispadnu upravo ona djeca kojoj je podrška najpotrebnija zbog administrativnih prepreka, neinformiranosti ili strogih dohodovnih kriterija. Takav univerzalni doplatak Hrvatsku bi približio i standardima Konvencije o pravima djeteta, kaže.

- Pritom je važno naglasiti kako univerzalnost ne znači da sva djeca moraju primati isti iznos. Važno je zadržati elemente progresivnosti kako bi obitelji s nižim prihodima, jednoroditeljske obitelji i druge ranjive skupine ostvarivale dodatnu potporu, čime se istodobno doprinosi i smanjenju dječjeg siromaštva. Takvi modeli već postoje u nekim europskim zemljama. Primjerice, Belgija isplaćuje univerzalni dječji doplatak svoj djeci, ali ga nadopunjuje dodatnim naknadama za obitelji s nižim prihodima te za djecu i obitelji koje se nalaze u posebno ranjivim životnim okolnostima čime se spajaju načela univerzalnosti i socijalne pravednosti. Belgija se često gleda kao dobar primjer i zbog činjenice da je administrativni teret ostvarivanja prava relativno nizak jer se većina prava i dodataka ostvaruje na temelju službenih registara, bez potrebe za učestalim dokazivanjem prihoda ili ponovnim podnošenjem zahtjeva, ističe.

Smatra da bi se iznosi doplatka trebali redovito usklađivati s troškovima života

Dobrotić pitamo i kako ona zamišlja idealni sustav dječjeg doplatka u Hrvatskoj. Veli da bi on uključivao univerzalnu i adekvatnu osnovnu naknadu za svu djecu te dodatnu financijsku potporu za obitelji s nižim prihodima i djecu u ranjivim okolnostima. Isto, iznosi bi se doplatka trebali redovito usklađivati s troškovima života, a ostvarivati bi se trebali na te jednostavan i administrativno pristupačan način.

- Uz to, novčane naknade trebale bi biti dio šire obiteljske politike koja uključuje dostupne i priuštive jaslice i vrtiće, besplatne školske obroke i potrepštine, produženi boravak i druge javne usluge koje zajedno doprinose smanjenju dječjeg siromaštva i stvaranju boljih uvjeta za odrastanje sve djece, zaključuje Dobrotić.