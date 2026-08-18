Ovo je 10 srednjoškolskih smjerova u Brodsko-posavskoj županiji koje su 2026. upisali najbolji osmaši

U top 5 smjerova u Brodsko-posavskoj županiji koje su upisali učenici s najboljim ocjenama našla se četiri gimnazijska i jedan strukovni smjer.
Donosimo popis 10 srednjoškolskih smjerova koje su upisali učenici s najboljim ocjenama u Brodsko-posavskoj županiji. Na rang listi nalazi se šest gimnazijskih i četiri strukovna smjera u Slavonskom Brodu i Novoj Gradišci.
Na prvom je mjestu program klasične gimnazije u Klasičnoj gimnaziji fra Marijana Lanosovića s pravom javnosti u Slavonskom Brodu. Osnivač škole je Hrvatska franjevačka provincija sv. Ćirila i Metoda, a škola je smještena u Tvrđavi Brod. Učenici su ove godine upisali tu školu s visokim prosjekom bodova 77,22.
Na drugom mjestu je prirodoslovni smjer Gimnazije Nova Gradiška, koji su učenici upisali s prosjekom bodova 77,10. U toj školi uz prirodoslovni, postoje i opći i umjetnički smjer.
Od strukovnih smjerova najbolji farmaceutski tehničari
Na trećem mjestu je prirodoslovno-matematički smjer u Gimnaziji Matija Mesić u Slavonskom Brodu. Upisali su ga učenici s prosjekom ocjena 76,43.
Na četvrtom mjestu prvi je strukovni smjer na rang listi, program za farmaceutskog tehničara u Srednjoj medicinskoj školi u Slavonskom Brodu. Učenici su ga upisali s prosjekom bodova 75,44. U toj školi učenici mogu pohašati i smjerove za postati medicinska sestra, fizioterapeutski tehničar, dentalni asistent, zdravstveno-laboratorijski tehničar, njegovatelj te pomoćni njegovatelj.
Na petom mjestu je još jedan smjer u Gimnaziji Matija Mesić u Slavonskom Brodu i to prirodoslovne gimnazije. Učenici su ga upisali s prosjekom bodova 75,22, u prosjeku s 1,21 bodova manje nego učenici koji su upisali prirodoslovno-matematički smjer.
Ispod možete pogledati cijelu tablicu. Kao i u slučaju ostalih županija, prvo je u tablici naveden naziv škole, zatim program te prosječni broj bodova upisanih, broj bodova prvog na listi i broj bodova posljednjeg na upisima u 2026. Napomenimo da su iz ove liste izostavljeni umjetnički i sportski programi zbog drukčijeg bodovanja u tim smjerovima, kao i smjerovi s manje od deset upisanih učenika.
Podatke za ostale objavljene županije pronađite na poveznicama: