Je li normalno imati prištiće na leđima i prsima? Mogu se pojaviti iz više razloga

Ne možete se riješiti akni i prištića? Možda radite ovu grešku
Iako hrana nije njihov jedini uzročnik, određene vrste namirnica mogu pogoršati, a druge poboljšati stanje s aknama. Nutricionistica otkriva i koje.
07:29 143 d 21.03.2026
08. kolovoz 2026.
Razvoju prištića na leđima pridonosi i to što se taj dio tijela uglavnom prekriva, odjećom i ruksacima, pa se koža često znoji.
Ulaskom u pubertet brojne djevojke i mladići počinju voditi borbu s prištićima. Ne pojavljuju se samo na licu, već na cijelom tijelu. Tako se mladi nerijetko pitaju je li normalno imati prištiće na leđima i prsima.
Kako se prištići na leđima i prsima uopće pojavljuju? Baš poput lica, ovi dijelovi tijela imaju puno žlijezda lojnica, piše Medical News Today. One proizvode sebum, masnu tvar koja stvara zaštitni sloj na koži. Žlijezde lojnice povezane su s folikulima dlake ili porama. Ako sebum ili odumrle stanice kože začepe poru, može doći do začepljenja. To začepljenje može dovesti do upale ili zarobiti bakterije unutar pore. Tako nastaju akne.
Razvoju prištića na leđima pridonosi i to što se taj dio tijela uglavnom prekriva, odjećom i ruksacima, pa se koža često znoji. Takvo vlažno okruženje pogoduje razvoju mikroorganizama.
Ne možete se riješiti akni i prištića? Možda radite ovu grešku
Iako hrana nije njihov jedini uzročnik, određene vrste namirnica mogu pogoršati, a druge poboljšati stanje s aknama. Nutricionistica otkriva i koje.
07:29 143 d 21.03.2026
Postoje i određeni čimbenici koji mogu pridonijeti nastanku prištića ili povećati rizik od njihova razvoja. To su pubertet, genetika odnosno obiteljska povijest, spol (muškarci su skloniji razvoju akni od žena), određeni lijekovi, poput steroida i nekih oblika hormonalne kontracepcije, kozmetički proizvodi koji nisu nekomedogeni... Postoje i dokazi da prehrana može pogoršati ili ublažiti akne.
Kako bi se pojava akni smanjila, preporučuje se usvajanje redovite i blage rutine njege kože. Također je važno presvući se iz znojne odjeće nakon vježbanja, redovito mijenjati posteljinu te izbjegavati agresivne sapune i komedogene proizvode. U slučaju teških ili upornih akni, preporučuje se savjetovanje s dermatologom. Neke promjene na koži koje nalikuju aknama mogu biti posljedica drugih zdravstvenih problema koji zahtijevaju drukčije liječenje.
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