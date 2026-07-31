Maturanti osumnjičeni za palež Vjesnika pušteni na slobodu: Jedan je upisao fakultet, drugog čeka matura

Njihovi odvjetnici potvrdili su da su sredinom srpnja izašli iz kućnog pritvora. Jedan je upisao faks, a drugi će na jesen pisati maturu.

Nakon što su 40 dana proveli u zatvoru, a zatim sedam mjeseci u kućnom zatvoru, mladići osumnjičeni za palež Vjesnikova nebodera pušteni su na slobodu, doznaju novinari RTL-a.

Odvjetnik prvoosumnjičenog Ivan Orešković rekao je da je doneseno rješenje prema kojem se mladići puštaju na slobodu te da od sredine srpnja više nisu u kućnom zatvoru. Međutim, Državno odvjetništvo uložilo je žalbu na to rješenje. Ako žalba bude prihvaćena, mladići će ponovno morati u istražni zatvor.

Iako im je bilo zabranjeno ići u školu, osumnjičenicima, koji su obojica maturanti, na kraju je bilo dopušteno polagati razredne ispite. Međutim, Orešković je za RTL rekao da, s obzirom na tromost sustava, prvoosumnjičeni neke ispite nije uspio položiti te da čeka jesenski rok kako bi izašao na maturu. Drugoosumnjičeni imao je više sreće i uspio je upisati fakultet, otkriva njegov odvjetnik Petar Barbir.

Sudski postupak još je u tijeku

Orešković je rekao da je prvookrivljeni u istražnom zatvoru, iako je već bio mršav, dodatno smršavio, što, prema njegovu mišljenju, pokazuje negativan utjecaj te mjere. Napomenuo je da je bio zatvoren u prostoru od 40 četvornih metara te da nije imao balkon.

Odvjetnici smatraju da ne postoji opasnost od toga da mladići ponove kazneno djelo. Sudski postupak još je u tijeku, a tek kada Županijski sud u Zagrebu utvrdi jesu li osumnjičenici doista krivi, izreći će im odgovarajuću kaznu. Do tada su ponovno na slobodi: jedan će na jesen krenuti na fakultet, a drugoga čeka matura.

Podsjetimo, o ograničavanju prava maturanata na pohađanje nastave i polaganje ispita ranije se oglasila i dječja pravobraniteljica Tatjana Katkić Stanić, koja je smatrala da im je trebalo biti omogućeno redovito školovanje. Sada je izjavila da joj je žao što im je uskraćeno pravo na obrazovanje te se nada da će svi iz toga nešto naučiti i da će se ubuduće donositi mjere u skladu s kaznenim djelom koje su počinili, ali i s pravima djece koja trebaju ostvarivati bez obzira na to jesu li nešto počinila ili ne.

'Pravo na slobodu može se ograničiti samo kada je to nužno'

O slučaju se oglasio i Hrvatski helsinški odbor još u trenutku kada su maturanti bili smješteni u zatvoru. Zalagali su se za to da budu prebačeni u kućni pritvor, što je na kraju i učinjeno.

– Hrvatski helsinški odbor apelira na nadležna pravosudna tijela da postupak vode brzo, stručno i razmjerno te da pritom poštuju presumpciju nevinosti. Pravo na slobodu može se ograničiti samo kada je to nužno, a svaka mjera trebala bi imati jasno obrazloženje – poručili su tada iz HHO-a.

Uz osumnjičene osamnaestogodišnjake, prema policijskom priopćenju, u zgradi Vjesnika bilo je još troje maloljetnika, no njih se ne sumnjiči za palež.