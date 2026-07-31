Poznat datum isplate plaće za srpanj: Od sutra raste osnovica

Plaća za srpanj nastavnicima će stići 10. kolovoza. Od 1. kolovoza pak rade za veću plaću, s time da će to osjetiti na isplati u rujnu.

Plaća nastavnicima osnovnih i srednjih škola za srpanj bit će isplaćena u ponedjeljak 10. kolovoza, objavio je Školski sindikat Preporod. To je ujedno posljednja isplata plaće prije povišice. Naime, od 1. kolovoza osnovica raste na 1.025 eura bruto sa sadašnjih 1.015 eura bruto, što će se 'osjetiti' na plaći isplaćenoj u rujnu za kolovoz.

Sindikati strahuju od rezanja plaća u javnom sektoru

Naime, nakon što je osnovica plaće u javnim službama povećana u travnju ove godine, novo povećanje osnovice javne službenike, pa tako i nastavnike, očekuje od kolovoza. Iako sindikati javnih službi nisu pristali na uvećanje osnovice za 2026. u tri navrata po jedan posto, Vlada je samostalno odlučila da će rasti baš u tom iznosu.

Prvo povećanje osnovice za jedan posto, dakle, bilo je u travnju i ona trenutačno iznosi 1.015 eura bruto. Iduće povećanje u kolovozu, a s isplatom u rujnu, značit će da će osnovica iznositi 1.025 eura bruto. Do posljednjeg povećanja osnovice plaće u javnim službama doći će u prosincu, a riječ je o plaći koja će biti isplaćena u siječnju 2027. godine. Od tada će osnovica za obračun plaća u javnim službama biti 1.035 eura bruto.

Podsjetimo, sindikati ujedno strahuju od rezanja plaća u javnom sektoru nakon predstavljenih antiinflacijskih mjera. Zato su u svibnju od Vlade zatražili sastanak, no novosti po tom pitanju nema.

Prosječna plaća učitelja bez napredovanja 1.597 eura neto

Posljednji javno dostupni podaci iz Centraliziranog obračuna plaća FINA-e o plaćama u školama su iz svibnja 2026. Tada je prosječna plaća učitelja koji nije napredovao s koeficijentom 2,01 iznosila 1.597 eura neto. Učitelji koji su došli do najvećeg zvanja, izvrsni savjetnik i koeficijent 2,62, imali su prosječnu plaću od 2.318 eura neto. Zašto se plaća nekog nastavnika razlikuje od prosjeka, pročitajte ovdje.

Plaće u OŠ u svibnju 2026. | izvor: MZOM