Istraživanje otkrilo zabrinjavajuće podatke: Djeca u 60 godina nisu bila ovako loše kondicije

Analiza istraživanja od 1965. do 2023. godine pokazuje da se kondicija djece od 6 do 16 godina smanjivala po svim elementima.

Novo istraživanje provedeno na razini podataka iz 20 europskih zemalja ukazuje na zabrinjavajući podatak, a to je da su djeca u dobi od 6 do 16 godina u najgoroj kondiciji od 1965., od kad su najstariji podaci koje su autori koristili.

Autori ističu da su dosadašnja istraživanja uglavnom bila ograničena na pojedinačne testove ili opisne sažetke, a da je ovo prvo toliko obuhvatno istraživanje dostupnih podataka. U pregled je uključeno 38 istraživanja koja su obuhvatila 417.362 djece i adolescenata iz 20 europskih zemalja u razdoblju od 1965. do 2023. godine.

Autori su iz starijih istraživanja izdvajali različite podatke o kondiciji djece i gledali kako su se oni mijenjali kroz vrijeme. Kardiorespiratorna izdržljivost analizirana je na temelju 292 istraživanja na 315.205 sudionika. Analiza pokazuje da se do 1980.-ih godina, nakon čega je uslijedio pad, uz usporavanje tog pada između 2015. i 2023. godine.

Analiza tjelesnog sastava i snage gornjeg i donjeg tijela

Tjelesni sastav analiziran je na razini 228 istraživanja u kojima je 69.619 ispitanika. Analiza pokazuje da se kontinuirano se pogoršavao do 2022. godine, izraženije kod dječaka.

Snagu gornjeg dijela tijela autori su analizirali na temelju 346 istraživanja u kojima je bilo 318.330 sudionika. Analiza pokazuje da se snaga smanjivala od 1970.-ih do 2020.-ih godina, uz razdoblje stabilizacije između 1980.-ih i 2000.-ih. Snagu donjeg dijela tijela analizirali su na 316 istraživanja u kojima je bilo 317.246 sudionika. Ona se povećavala do 1980.-ih, a potom se smanjivala sve do 2023. godine.

Pad fleksibilnosti ubrzao se nakon 2000.-ih

Fleksibilnost su analizirali samo na 100 istraživanja, u kojima je sudjelovalo 30.544 ispitanika. Analiza pokazuje da se ona kontinuirano smanjivala, pri čemu se pad dodatno ubrzao nakon 2000-ih godina.

- Elementi kondicije bilježe dugotrajan pad među europskom djecom i adolescentima, uz razlike u obliku i intenzitetu promatranih trendova. Ovi rezultati ukazuju na heterogenost dostupnih dokaza te na potrebu za standardiziranom, vjerodostojnom i provedivom provjerom kondicije. Javne zdravstvene inicijative trebale bi nastaviti poticati pridržavanje smjernica za tjelesnu aktivnost, osobito preporuka koje se odnose na aktivnosti za jačanje mišića, napisali su autori u zaključku.

Naš znanstvenik s Kineziološkog radi baš na takvim testovima

Istraživanje su proveli Daniel Domingo-del-Val, Gabriel Lozano-Berges, Ana Moradell, Alejandro Gómez-Bruton, Ángel Matute-Llorente i José Antonio Casajús, a objavljeno je časopisu Sports Medicine - Open te ga možete pročitati na kraju teksta.

U svjetlu ove analize istraživanja svakodnevnih fizičkih aktivnosti postaju još važnija. Nedavno smo razgovarali s profesorom s Kineziološkog fakulteta Marijem Kasovićem, koji provodi istraživanjem s ciljem razvijanja jasnih metrika zdravog hoda. Istraživanje će se sastojati od procjene pravilnog tjelesnog držanja i razine kondicije djece, upitnika procjene razine fitnesa djece te biomehaničke analize hoda. Cijeli intervju s profesorom Kasovićem pročitajte na poveznici.